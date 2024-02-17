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17 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ

«ПСЖ» может купить Салаха, Алькарас вышел в полуфинал турнира в Аргентине. Главное к утру
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Французский «ПСЖ» интересуется вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом как вариантом на замену Килиану Мбаппе, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал теннисного турнира ATP-500 в Буэнос-Айресе, где сыграет с чилийцем Николасом Харри, блогер Даня Милохин выиграл первый боксёрский бой, победив представителя Индии Аджмала Хана. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» может приобрести главную звезду «Ливерпуля» на замену Мбаппе.
  2. Карлос Алькарас узнал соперника по полуфиналу турнира ATP-500 в Буэнос-Айресе.
  3. Даня Милохин выиграл свой дебютный бой техническим нокаутом в первом раунде.
  4. Лаутаро Мартинес установил рекорд «Интера» ХХI века.
  5. 30 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» нанести «Аризоне» восьмое поражение подряд.
  6. Мбаппе подписал контракт с «Реалом» — журналист Marca.
  7. «Барселона» готова предложить Рональду Араухо новый контракт до 2029 или 2030 года.
  8. Магнус Карлсен победил на турнире по шахматам Фишера Freestyle GOAT Challenge.
  9. Sport.es: «Барселона» не будет приглашать Нагельсмана на пост нового тренера команды.
  10. Защита Промеса подаст апелляцию на решение суда в Нидерландах.
  11. «Интер» разгромил последнюю команду Серии А благодаря голам Тюрама и Мартинеса.
  12. Боксёр Кевин Джонсон нокаутировал ирландца Тёрнера в первом бою под российским флагом.
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