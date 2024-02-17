«ПСЖ» может купить Салаха, Алькарас вышел в полуфинал турнира в Аргентине. Главное к утру

Французский «ПСЖ» интересуется вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом как вариантом на замену Килиану Мбаппе, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал теннисного турнира ATP-500 в Буэнос-Айресе, где сыграет с чилийцем Николасом Харри, блогер Даня Милохин выиграл первый боксёрский бой, победив представителя Индии Аджмала Хана. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».