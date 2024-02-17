«ПСЖ» может купить Салаха, Алькарас вышел в полуфинал турнира в Аргентине. Главное к утру
Французский «ПСЖ» интересуется вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом как вариантом на замену Килиану Мбаппе, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал теннисного турнира ATP-500 в Буэнос-Айресе, где сыграет с чилийцем Николасом Харри, блогер Даня Милохин выиграл первый боксёрский бой, победив представителя Индии Аджмала Хана. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» может приобрести главную звезду «Ливерпуля» на замену Мбаппе.
- Карлос Алькарас узнал соперника по полуфиналу турнира ATP-500 в Буэнос-Айресе.
- Даня Милохин выиграл свой дебютный бой техническим нокаутом в первом раунде.
- Лаутаро Мартинес установил рекорд «Интера» ХХI века.
- 30 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» нанести «Аризоне» восьмое поражение подряд.
- Мбаппе подписал контракт с «Реалом» — журналист Marca.
- «Барселона» готова предложить Рональду Араухо новый контракт до 2029 или 2030 года.
- Магнус Карлсен победил на турнире по шахматам Фишера Freestyle GOAT Challenge.
- Sport.es: «Барселона» не будет приглашать Нагельсмана на пост нового тренера команды.
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