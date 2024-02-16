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Расписание спортивных матчей 17 февраля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

21 топ-событие субботы: «Ман Сити» — «Челси», «Спартак» — «Ак Барс» и Спартакиада
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 февраля
Аудио-версия:
Комментарии
Яркие спортивные состязания 17 февраля: традиционный дайджест-анонс в 21:00. Начинаем с боя обрусевшего Кевина Джонсона.

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Время в материале указано по Москве.

🥊 1:00*: Кевин Джонсон (Россия) — Шон Тёрнер (Ирландия), «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

*Время матча может измениться и будет уточнено

Прочие бои 2024. Бойцовский клуб РЕН ТВ
Кевин Джонсон - Шон Тёрнер
17 февраля 2024, суббота. 00:10 МСК
Кевин Джонсон
Не началось
Шон Тёрнер

Интрига: Кевин Джонсон впервые победит в статусе россиянина?

По всей видимости, Кевину Джонсону очень нравится в России. Недавно ветеран бокса официально принял гражданство нашей страны и всячески демонстрирует свою любовь к ней. Теперь же Джонсон проведёт свой первый поединок в качестве россиянина: соперником Кевина станет огромный ирландец Шон Тёрнер. Джонсон спокоен и расслаблен, а вот его оппонент ведёт себя шумно и сыплет оскорблениями. Будет ли Тёрнер наказан?

Изучаем историю Джонсона:
«Я русский, мой город — Самара». Таким американцам не стыдно выдавать наш паспорт
«Я русский, мой город — Самара». Таким американцам не стыдно выдавать наш паспорт

🎯 9:00: Биатлон — Спартакиада-2024, женская эстафета

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Женщины. Эстафета 4x6 км
17 февраля 2024, суббота. 09:00 МСК
Не началось

Интрига: кто бросит вызов команде Михаила Шашилова?

Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов является и тренером сборной Свердловской области, и в его группе работают много девушек из этого региона. К Спартакиаде они подошли в великолепной форме, и в классической эстафете именно свердловчанки — главные претендентки на победу. Конечно, эстафета — особая гонка, где случиться может всякое. И в этом интерес — сможет ли кто-то благодаря обстоятельствам или просто благодаря собственной силе и готовности бросить вызов команде Свердловской области?

Кто из биатлонисток собрал все медали Спартакиады?
«Чувствую себя королевой». Сливко чуть не пробежала лишний штрафной круг, но выиграла
«Чувствую себя королевой». Сливко чуть не пробежала лишний штрафной круг, но выиграла

🎿 10:15: Лыжи — Спартакиада-2024. Мужской марафон, 50 км

Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших-2024. Тюмень
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль 50 км
17 февраля 2024, суббота. 10:15 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Устюгов помешать Большунову?

Александр Большунов в текущем сезоне не проиграл ни одной личной гонки. Мужская программа лыжной Спартакиады завершится классическим марафоном на 50 км в экстремальную погоду. В прошлом году в Тюмени на такой же трассе, но в гораздо более комфортную температуру Сергей Устюгов разгромил Большунова на полтиннике. Как будет на этот раз?

Устюгов провёл фантастическую гонку и разгромил Большунова на ЧР-2023:
«Эта гонка войдёт в историю!» Фантастическая победа лыжника Сергея Устюгова в марафоне
«Эта гонка войдёт в историю!» Фантастическая победа лыжника Сергея Устюгова в марафоне

⛸️ 12:00: Фигурное катание — Спартакиада-2024: произвольный танец, произвольная программа (мужчины), короткая программа (женщины)

Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Танцы на льду. Произвольный танец
17 февраля 2024, суббота. 12:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Мужчины. Произвольная программа
17 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Спартакиада сильнейших-2024. Магнитогорск
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2024, суббота. 16:20 МСК
Не началось

Интрига: будут ли соперницы у Аделии Петросян?

На лёд наконец выйдут девушки — они закроют программу соревновательного дня. Лидер предсказуем: после дисквалификации Камилы Валиевой и снятия Софьи Муравьёвой в обойме осталась только одна медалистка чемпионата России — обладательница золота Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе. Сможет ли кто-то бросить ей вызов? Кто займёт второе и третье промежуточные места?

Также 17 февраля выступят танцоры и одиночники — и они уже разыграют медали. В топ-3 по итогам ритм-танца предсказуемо идут Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. У парней тройка после короткой программы выглядит следующим образом: Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Роман Савосин.

Как прошёл первый день Спартакиады у фигуристов:
Ученики Тутберидзе в роли догоняющих. Как выступили Бойкова/Козловский, Мозалёв и другие
Ученики Тутберидзе в роли догоняющих. Как выступили Бойкова/Козловский, Мозалёв и другие

🎯 12:45: Биатлон — Спартакиада-2024. Мужской масс-старт

Биатлон. Спартакиада сильнейших-2024. Златоуст
Мужчины. Масс-старт 15 км
17 февраля 2024, суббота. 12:45 МСК
Не началось

Интрига: выиграет ли Латыпов третье золото?

Лидер мужской сборной России Эдуард Латыпов красиво и уверенно выиграл на Спартакиаде связку спринт-преследование и был главным фаворитом и на победу в индивидуальной гонке, но что-то пошло не так. Масс-старт покажет, была ли это случайность или Латыпов все силы оставил в первых гонках. Соперники только и ждут его ошибки.

Что происходит в биатлоне на Спартакиаде-2024:
Сенсация в биатлоне на Спартакиаде! С лидерами сборной России расправился Евгений Сидоров
Сенсация в биатлоне на Спартакиаде! С лидерами сборной России расправился Евгений Сидоров

🏒 14:00: «Авангард» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве лидеров Востока?

Под занавес регулярного чемпионата болельщики получат невероятную развязку в борьбе за первое место Восточной конференции — занимающие первые два места «Металлург» и «Авангард» два из пяти оставшихся матчей проведут между собой. Впрочем, складывается впечатление, будто ни одну из команд лидерство особо не интересует — предстоящие соперники проиграли оба последних матча. Но в этой игре кто-нибудь обязательно выйдет победителем.

С кем они сыграют в первом раунде плей-офф?
«Магнитка» заберёт сомнительный приз, «Ак Барс» начнёт не дома? Расклад перед плей-офф КХЛ
«Магнитка» заберёт сомнительный приз, «Ак Барс» начнёт не дома? Расклад перед плей-офф КХЛ

⚽️ 15:30: «Брентфорд» — «Ливерпуль», АПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранят ли мерсисайдцы лидерство в АПЛ?

«Ливерпуль» допускает мало ошибок и по-прежнему лидирует в Англии. Вот только «Ман Сити» в последние пару месяцев побеждает вообще всегда и по потерянным очкам уже первый. Если парни Юргена Клоппа не хотят вновь из-за какой-то мелочи упустить чемпионство, тем более в год прощания с немецким тренером, «Брентфорд» должен как следует пострадать. Но это АПЛ, и здесь возможно всё. Интрига в предстоящем матче точно есть, тем более вне игры травмированные Трент и Собослаи.

Слышали про Конора Брэдли? Скоро он станет настоящим топ-игроком:
«Я бы доверил ему свою жизнь!» В «Ливерпуле» зажигается новая звезда
«Я бы доверил ему свою жизнь!» В «Ливерпуле» зажигается новая звезда

🎯 15:45: Биатлон — ЧМ-2024. Женская эстафета

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
17 февраля 2024, суббота. 15:45 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли француженки обыграть норвежек?

Француженки и норвежки борются между собой в эстафетах весь сезон. Скандинавки дважды были первыми и один раз — вторыми. А вот у «трёхцветных» ситуация посложнее: они финишировали первыми, третьими и пятыми. Несмотря на это, именно француженки — главные претендентки на победу на ЧМ-2024, тем более норвежки сейчас откровенно проваливаются. Удастся ли Франции зацепиться за свой шанс?

В сингл-миксте Тандреволд не справилась с нервами и оставила Йоханнеса Бё без золота:
Тандреволд «похоронила» победу и рекорд Бё! Норвегия даже не смогла взять серебро
Тандреволд «похоронила» победу и рекорд Бё! Норвегия даже не смогла взять серебро

⚽️ 17:00: «Наполи» — «Дженоа», Серия А, 25-й тур

Италия - Серия А . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как неаполитанцы выступят перед Лигой чемпионов?

Команду Хвичи и Осимхена (пока ещё) штормит весь сезон: она едва ли уже поборется за топ-4 и может рассчитывать разве что на попадание в Лигу Европы следующего сезона. Тем ценнее плей-офф нынешней Лиги чемпионов. Неаполитанцы должны бросить на неё все силы, а ведь через три дня после игры с «Дженоа» уже выходить против «Барсы». Команда сэкономит силы в чемпионате или даст бой генуэзцам? Если первое, есть риск вообще пролететь мимо еврокубковой зоны.

После этого сезона в Неаполе намечается распродажа:
Топ-10 возможных трансферов лета, о которых говорят уже сейчас
Топ-10 возможных трансферов лета, о которых говорят уже сейчас

🏒 17:00: «Локомотив» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Салават» подобраться к первому месту Востока?

Неизбежной осечкой одного из лидеров Восточной конференции — напомним, «Авангард» и «Металлург» проведут очную встречу — может воспользоваться «Салават», который всего на два очка отстаёт от идущих первыми «сталеваров». Правда, соперник у них тоже очень непростой — «Локомотив», который на днях прервал трёхматчевую серию поражений. Последние три матча оставались за железнодорожниками — смогут ли уфимцы прервать неприятную тенденцию?

Расклады перед началом плей-офф на Западе КХЛ:
Первый трофей СКА на новой арене, «Динамо» «повезёт» с ЦСКА? Расклад перед плей-офф КХЛ
Первый трофей СКА на новой арене, «Динамо» «повезёт» с ЦСКА? Расклад перед плей-офф КХЛ

🏒 17:00: «Спартак» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли «Спартак» реванш за поражение в январе?

Единственная встреча команд в этом сезоне завершилась победой казанцев в серии послематчевых буллитов, которая затянулась аж на 26 бросков. После того поражения красно-белые набрали отличный ход, проиграв всего два из девяти матчей. «Ак Барс», впрочем, тоже находится в неплохой форме, что обещает довольно интересную встречу в столице.

Яркое интервью с форвардом красно-белых:
«Хочу забыть о том голе в ворота СКА». Яркое интервью с неожиданным прорывом «Спартака»
Эксклюзив
«Хочу забыть о том голе в ворота СКА». Яркое интервью с неожиданным прорывом «Спартака»

🏐 18:00: «Зенит СПб» — «Динамо ЛО», Суперлига (м), 24-й тур

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 24-й тур
17 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо-ЛО
Ленинградская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Зенит» опомниться от обидных поражений?

Питерцы Серджо Бузато вновь упустили почти выигранный матч: не дожали «Белогорье» с 2:0 и 14:10. Соперников крушит Владислав Бабкевич, к тому же зенитовцы подписали доигровщика 37-летнего Евгения Сивожелеза. Но отпустили на родину во Францию Женю Гребенникова – подлечить ногу. «Динамо» из Соснового Бора также идёт без побед, но ресурсов что-то изменить гораздо меньше – тем более в гостях у мотивированных питерцев.

Как «Зенит СПб» уступил «свой» матч:
«Восстал из пепла». Доминирование «Белогорья» продолжается: горели 0:2, но снесли «Зенит»
«Восстал из пепла». Доминирование «Белогорья» продолжается: горели 0:2, но снесли «Зенит»

🎯 18:30: Биатлон — ЧМ-2024. Мужская эстафета

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 февраля 2024, суббота. 18:30 МСК
Не началось

Интрига: реабилитируются ли норвежцы за поражение на ЧМ в прошлом году?

Норвежцы доминируют в мужских эстафетах с января 2022 года. Скандинавы выиграли уже 11 командных гонок на Кубке мира подряд. Сборная дала осечку лишь на ЧМ-2023, где золото забрали французы. Удастся ли в Нове-Место «трёхцветным» повторить свой успех годовалой давности или норвежцы реабилитируются за то досадное поражение?

Золото в эстафете приблизит Францию и Норвегию к победе в медальном зачёте ЧМ-2024:
Главный вопрос ЧМ по биатлону: Франция лишит Норвегию первого места в медальном зачёте?
Главный вопрос ЧМ по биатлону: Франция лишит Норвегию первого места в медальном зачёте?

⚽️ 19:00: «Лилль» — «Гавр», Лига 1, 22-й тур

Франция - Лига 1 . 22-й тур
17 февраля 2024, суббота. 19:00 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как на фоне топ-клуба Франции выступит Далер Кузяев?

Хоть французский чемпионат и силён, в нём не так много грандов. На европейском уровне — так вообще один «ПСЖ». Тем не менее ещё несколько команд также считаются грозной силой, и «Лилль» — среди них. Не просто так он последний, кто отнимал у Парижа золотые медали, что случилось в сезоне-2020/2021. Именно ради таких матчей Далер Кузяев променял лучшую команду России на новичка Лиги 1. К россиянину на родине повышенное внимание. Оправдать его в противостоянии с «догами» было бы неплохо.

Недавно, кстати, Кузяев отметился с отрицательной стороны и заработал глупое удаление:
Кузяев впервые удалился во Франции. Жёсткий подкат в ногу сзади! Видео
Кузяев впервые удалился во Франции. Жёсткий подкат в ногу сзади! Видео

⚽️ 20:00: «Аль-Наср» — «Аль-Фатех», Про-Лига, 20-й тур

Саудовская Аравия - Про-Лига . 20-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проявит себя Криштиану после зимней паузы?

Криштиану впервые ощутил на себе столь длительную паузу в чемпионате: саудовская лига была на паузе с конца 2023 года. «Аль-Наср» 14 февраля уже провёл официальный матч в азиатской ЛЧ, победив земляков из «Аль-Фейхи» (1:0). Единственный гол, разумеется, на счету Роналду. «Аль-Фатех» уровнем повыше: всё-таки идёт седьмым, а не 14-м. Команда Криша отстаёт от «Аль-Хиляля» Малкома на семь очков, так что нужно побеждать и сокращать дистанцию.

Подробнее о чемпионской гонке в Саудовской Аравии:
Шансы Роналду на чемпионство ниже, чем у Малкома. Но Криштиану может взять другую награду
Шансы Роналду на чемпионство ниже, чем у Малкома. Но Криштиану может взять другую награду

⚽️ 20:00: «Верона» — «Ювентус», Серия А, 25-й тур

Италия - Серия А . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Верона
Верона
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: туринцы окончательно отвалятся от чемпионской гонки?

Казалось, что «Юве» и «Интер» зарубятся за золото настолько мощно, что чемпионская интрига останется актуальной до последних туров. Но вот туринцы несколько раз потеряли очки, и миланцы впереди уже на семь очков при матче в запасе. Если чёрно-белые не сломят ещё и борющуюся за выживание «Верону», интеристам можно уже вешать на шеи медали и вручать кубок. Но ведь «Ювентус» не позволит сделать это так рано, верно? Верно же? Тем более там и «Милан» на подходе.

Вот как прошла очная встреча двух лидеров:
«Интер» во всём переиграл «Юве» в главном матче Италии. Счёт должен был быть разгромным!
«Интер» во всём переиграл «Юве» в главном матче Италии. Счёт должен был быть разгромным!

⚽️ 20:30: «Манчестер Сити» — «Челси», АПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выдаст ли «Челси» новый концерт против команды Гвардиолы?

Главный и самый статусный матч не только субботы, но и всего уикенда. Пусть «Челси» давно не радует высокими местами в АПЛ, выдать отдельный крутой матч клубу точно не впервой. В первом круге, например, лондонцы на последних минутах спасли ничью с «Ман Сити» (4:4). Авторитетный соперник жаждет реванша, как раз набрали форму Де Брёйне и Холанд. В этом году он вообще всегда побеждает. Сомнительна потеря очков и теперь, однако вдруг состоится ремейк прошлой игры? Было бы весьма эффектно.

У команды Почеттино хватает проблем:
Новые проблемы «Челси». Игроки разочарованы проектом, а фанаты глумятся над командой
Новые проблемы «Челси». Игроки разочарованы проектом, а фанаты глумятся над командой

⚽️ 20:30: «Сельта» — «Барселона», Примера, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оступятся ли каталонцы вновь?

Сине-гранатовые в нынешнем сезоне крайне непредсказуемы и могут оступиться даже в матчах с куда менее классными оппонентами. Пока команда вновь не стала сильной, аутсайдерам вроде «Сельты» нужно ловить шанс и обыгрывать её. «Гранада» в последнем туре показала, как нужно бороться с «Барселоной» (3:3). А ведь она в таблице даже ниже, чем парни из Виго (17-е место против 19-го). К тому же вскоре «Барсе» играть в 1/8 финала ЛЧ с «Наполи», и, вероятно, у Хави есть желание сэкономить силы лидеров. Будет интересно.

Знали, что в Каталонию сватают Жозе Моуринью? У португальца масса вариантов:
Моуринью отчаянно пытается себя продать. Его связали уже с шестью клубами
Моуринью отчаянно пытается себя продать. Его связали уже с шестью клубами

🎿 21:30: Лыжные гонки — Кубок мира, восьмой этап. Женский спринт

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 11, Миннеаполис, США
Женщины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Финал
17 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Не началось

Интрига: каким жестом завершится противостояние Линн Сван и Кристине Шистад?

Коньковый спринт в американском Миннеаполисе почти наверняка станет очередным противостоянием шведки Линн Сван и норвежки Кристине Шистад. В канадском Канморе они выиграли по спринтерской гонке и после победы посылали соперницам воздушный поцелуй. Что будет на этот раз?

Норвежская лыжница обидела шведок воздушным поцелуем:
«Это было в пылу борьбы». Норвежская лыжница поиздевалась над шведками в стиле Нортуга
«Это было в пылу борьбы». Норвежская лыжница поиздевалась над шведками в стиле Нортуга

🎿 22:00: Лыжные гонки — Кубок мира, восьмой этап. Мужской спринт

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 11, Миннеаполис, США
Мужчины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Финал
17 февраля 2024, суббота. 23:10 МСК
Не началось

Интрига: Клебо и на этот раз выиграет?

В Канаде для Йоханнеса Клебо не составило труда на довольно простой трассе одержать победы коньком и классикой. Он использовал своё преимущество в прохождении спусков и улепётывал от соперников. Но получится ли у него сделать то же самое на более сложной трассе в США?

Клебо всё равно, на каких трассах выигрывать спринт:
Клебо одержал первую победу в 2024-м. Норвежец выиграл безумный спринт
Клебо одержал первую победу в 2024-м. Норвежец выиграл безумный спринт

⚽️ 22:45: «Аталанта» — «Сассуоло», Серия А, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия - Серия А . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Сассуоло
Сассуоло
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оформит ли ещё одно результативное действие Миранчук?

Кто бы мог подумать хотя бы осенью, что Миранчук вскоре станет одним из ярчайших игроков Серии А? Россиянин безвылазно сидел на лавке, но стоило уехать на Кубок Африки Лукману, и доверие вновь вернулось. А с ним и результативные действия: два гола и три ассиста за семь матчей 2024 года. Теперь, правда, нигериец вернулся, и в атаке «Аталанты» стало теснее. Нужно вновь показывать класс, чтобы забетонировать за собой место в основе. Этого от Алексея и ждём!

Российские футболисты выдали неплохой прошедший уикенд:
Выходные у россиян за границей удались. И не только у Миранчука с Головиным
Выходные у россиян за границей удались. И не только у Миранчука с Головиным
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