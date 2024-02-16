21 топ-событие субботы: «Ман Сити» — «Челси», «Спартак» — «Ак Барс» и Спартакиада

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Посмотреть все события 17 февраля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🥊 1:00*: Кевин Джонсон (Россия) — Шон Тёрнер (Ирландия), «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: Кевин Джонсон впервые победит в статусе россиянина?

По всей видимости, Кевину Джонсону очень нравится в России. Недавно ветеран бокса официально принял гражданство нашей страны и всячески демонстрирует свою любовь к ней. Теперь же Джонсон проведёт свой первый поединок в качестве россиянина: соперником Кевина станет огромный ирландец Шон Тёрнер. Джонсон спокоен и расслаблен, а вот его оппонент ведёт себя шумно и сыплет оскорблениями. Будет ли Тёрнер наказан?

🎯 9:00: Биатлон — Спартакиада-2024, женская эстафета

Интрига: кто бросит вызов команде Михаила Шашилова?

Старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов является и тренером сборной Свердловской области, и в его группе работают много девушек из этого региона. К Спартакиаде они подошли в великолепной форме, и в классической эстафете именно свердловчанки — главные претендентки на победу. Конечно, эстафета — особая гонка, где случиться может всякое. И в этом интерес — сможет ли кто-то благодаря обстоятельствам или просто благодаря собственной силе и готовности бросить вызов команде Свердловской области?

🎿 10:15: Лыжи — Спартакиада-2024. Мужской марафон, 50 км

Интрига: сможет ли Устюгов помешать Большунову?

Александр Большунов в текущем сезоне не проиграл ни одной личной гонки. Мужская программа лыжной Спартакиады завершится классическим марафоном на 50 км в экстремальную погоду. В прошлом году в Тюмени на такой же трассе, но в гораздо более комфортную температуру Сергей Устюгов разгромил Большунова на полтиннике. Как будет на этот раз?

⛸️ 12:00: Фигурное катание — Спартакиада-2024: произвольный танец, произвольная программа (мужчины), короткая программа (женщины)

Интрига: будут ли соперницы у Аделии Петросян?

На лёд наконец выйдут девушки — они закроют программу соревновательного дня. Лидер предсказуем: после дисквалификации Камилы Валиевой и снятия Софьи Муравьёвой в обойме осталась только одна медалистка чемпионата России — обладательница золота Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе. Сможет ли кто-то бросить ей вызов? Кто займёт второе и третье промежуточные места?

Также 17 февраля выступят танцоры и одиночники — и они уже разыграют медали. В топ-3 по итогам ритм-танца предсказуемо идут Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. У парней тройка после короткой программы выглядит следующим образом: Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Роман Савосин.

🎯 12:45: Биатлон — Спартакиада-2024. Мужской масс-старт

Интрига: выиграет ли Латыпов третье золото?

Лидер мужской сборной России Эдуард Латыпов красиво и уверенно выиграл на Спартакиаде связку спринт-преследование и был главным фаворитом и на победу в индивидуальной гонке, но что-то пошло не так. Масс-старт покажет, была ли это случайность или Латыпов все силы оставил в первых гонках. Соперники только и ждут его ошибки.

🏒 14:00: «Авангард» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в битве лидеров Востока?

Под занавес регулярного чемпионата болельщики получат невероятную развязку в борьбе за первое место Восточной конференции — занимающие первые два места «Металлург» и «Авангард» два из пяти оставшихся матчей проведут между собой. Впрочем, складывается впечатление, будто ни одну из команд лидерство особо не интересует — предстоящие соперники проиграли оба последних матча. Но в этой игре кто-нибудь обязательно выйдет победителем.

⚽️ 15:30: «Брентфорд» — «Ливерпуль», АПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сохранят ли мерсисайдцы лидерство в АПЛ?

«Ливерпуль» допускает мало ошибок и по-прежнему лидирует в Англии. Вот только «Ман Сити» в последние пару месяцев побеждает вообще всегда и по потерянным очкам уже первый. Если парни Юргена Клоппа не хотят вновь из-за какой-то мелочи упустить чемпионство, тем более в год прощания с немецким тренером, «Брентфорд» должен как следует пострадать. Но это АПЛ, и здесь возможно всё. Интрига в предстоящем матче точно есть, тем более вне игры травмированные Трент и Собослаи.

🎯 15:45: Биатлон — ЧМ-2024. Женская эстафета

Интрига: смогут ли француженки обыграть норвежек?

Француженки и норвежки борются между собой в эстафетах весь сезон. Скандинавки дважды были первыми и один раз — вторыми. А вот у «трёхцветных» ситуация посложнее: они финишировали первыми, третьими и пятыми. Несмотря на это, именно француженки — главные претендентки на победу на ЧМ-2024, тем более норвежки сейчас откровенно проваливаются. Удастся ли Франции зацепиться за свой шанс?

⚽️ 17:00: «Наполи» — «Дженоа», Серия А, 25-й тур

Интрига: как неаполитанцы выступят перед Лигой чемпионов?

Команду Хвичи и Осимхена (пока ещё) штормит весь сезон: она едва ли уже поборется за топ-4 и может рассчитывать разве что на попадание в Лигу Европы следующего сезона. Тем ценнее плей-офф нынешней Лиги чемпионов. Неаполитанцы должны бросить на неё все силы, а ведь через три дня после игры с «Дженоа» уже выходить против «Барсы». Команда сэкономит силы в чемпионате или даст бой генуэзцам? Если первое, есть риск вообще пролететь мимо еврокубковой зоны.

🏒 17:00: «Локомотив» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Салават» подобраться к первому месту Востока?

Неизбежной осечкой одного из лидеров Восточной конференции — напомним, «Авангард» и «Металлург» проведут очную встречу — может воспользоваться «Салават», который всего на два очка отстаёт от идущих первыми «сталеваров». Правда, соперник у них тоже очень непростой — «Локомотив», который на днях прервал трёхматчевую серию поражений. Последние три матча оставались за железнодорожниками — смогут ли уфимцы прервать неприятную тенденцию?

🏒 17:00: «Спартак» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Спартак» реванш за поражение в январе?

Единственная встреча команд в этом сезоне завершилась победой казанцев в серии послематчевых буллитов, которая затянулась аж на 26 бросков. После того поражения красно-белые набрали отличный ход, проиграв всего два из девяти матчей. «Ак Барс», впрочем, тоже находится в неплохой форме, что обещает довольно интересную встречу в столице.

🏐 18:00: «Зенит СПб» — «Динамо ЛО», Суперлига (м), 24-й тур

Интрига: сможет ли «Зенит» опомниться от обидных поражений?

Питерцы Серджо Бузато вновь упустили почти выигранный матч: не дожали «Белогорье» с 2:0 и 14:10. Соперников крушит Владислав Бабкевич, к тому же зенитовцы подписали доигровщика 37-летнего Евгения Сивожелеза. Но отпустили на родину во Францию Женю Гребенникова – подлечить ногу. «Динамо» из Соснового Бора также идёт без побед, но ресурсов что-то изменить гораздо меньше – тем более в гостях у мотивированных питерцев.

🎯 18:30: Биатлон — ЧМ-2024. Мужская эстафета

Интрига: реабилитируются ли норвежцы за поражение на ЧМ в прошлом году?

Норвежцы доминируют в мужских эстафетах с января 2022 года. Скандинавы выиграли уже 11 командных гонок на Кубке мира подряд. Сборная дала осечку лишь на ЧМ-2023, где золото забрали французы. Удастся ли в Нове-Место «трёхцветным» повторить свой успех годовалой давности или норвежцы реабилитируются за то досадное поражение?

⚽️ 19:00: «Лилль» — «Гавр», Лига 1, 22-й тур

Интрига: как на фоне топ-клуба Франции выступит Далер Кузяев?

Хоть французский чемпионат и силён, в нём не так много грандов. На европейском уровне — так вообще один «ПСЖ». Тем не менее ещё несколько команд также считаются грозной силой, и «Лилль» — среди них. Не просто так он последний, кто отнимал у Парижа золотые медали, что случилось в сезоне-2020/2021. Именно ради таких матчей Далер Кузяев променял лучшую команду России на новичка Лиги 1. К россиянину на родине повышенное внимание. Оправдать его в противостоянии с «догами» было бы неплохо.

⚽️ 20:00: «Аль-Наср» — «Аль-Фатех», Про-Лига, 20-й тур

Интрига: как проявит себя Криштиану после зимней паузы?

Криштиану впервые ощутил на себе столь длительную паузу в чемпионате: саудовская лига была на паузе с конца 2023 года. «Аль-Наср» 14 февраля уже провёл официальный матч в азиатской ЛЧ, победив земляков из «Аль-Фейхи» (1:0). Единственный гол, разумеется, на счету Роналду. «Аль-Фатех» уровнем повыше: всё-таки идёт седьмым, а не 14-м. Команда Криша отстаёт от «Аль-Хиляля» Малкома на семь очков, так что нужно побеждать и сокращать дистанцию.

⚽️ 20:00: «Верона» — «Ювентус», Серия А, 25-й тур

Интрига: туринцы окончательно отвалятся от чемпионской гонки?

Казалось, что «Юве» и «Интер» зарубятся за золото настолько мощно, что чемпионская интрига останется актуальной до последних туров. Но вот туринцы несколько раз потеряли очки, и миланцы впереди уже на семь очков при матче в запасе. Если чёрно-белые не сломят ещё и борющуюся за выживание «Верону», интеристам можно уже вешать на шеи медали и вручать кубок. Но ведь «Ювентус» не позволит сделать это так рано, верно? Верно же? Тем более там и «Милан» на подходе.

⚽️ 20:30: «Манчестер Сити» — «Челси», АПЛ, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выдаст ли «Челси» новый концерт против команды Гвардиолы?

Главный и самый статусный матч не только субботы, но и всего уикенда. Пусть «Челси» давно не радует высокими местами в АПЛ, выдать отдельный крутой матч клубу точно не впервой. В первом круге, например, лондонцы на последних минутах спасли ничью с «Ман Сити» (4:4). Авторитетный соперник жаждет реванша, как раз набрали форму Де Брёйне и Холанд. В этом году он вообще всегда побеждает. Сомнительна потеря очков и теперь, однако вдруг состоится ремейк прошлой игры? Было бы весьма эффектно.

⚽️ 20:30: «Сельта» — «Барселона», Примера, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: оступятся ли каталонцы вновь?

Сине-гранатовые в нынешнем сезоне крайне непредсказуемы и могут оступиться даже в матчах с куда менее классными оппонентами. Пока команда вновь не стала сильной, аутсайдерам вроде «Сельты» нужно ловить шанс и обыгрывать её. «Гранада» в последнем туре показала, как нужно бороться с «Барселоной» (3:3). А ведь она в таблице даже ниже, чем парни из Виго (17-е место против 19-го). К тому же вскоре «Барсе» играть в 1/8 финала ЛЧ с «Наполи», и, вероятно, у Хави есть желание сэкономить силы лидеров. Будет интересно.

🎿 21:30: Лыжные гонки — Кубок мира, восьмой этап. Женский спринт

Интрига: каким жестом завершится противостояние Линн Сван и Кристине Шистад?

Коньковый спринт в американском Миннеаполисе почти наверняка станет очередным противостоянием шведки Линн Сван и норвежки Кристине Шистад. В канадском Канморе они выиграли по спринтерской гонке и после победы посылали соперницам воздушный поцелуй. Что будет на этот раз?

🎿 22:00: Лыжные гонки — Кубок мира, восьмой этап. Мужской спринт

Интрига: Клебо и на этот раз выиграет?

В Канаде для Йоханнеса Клебо не составило труда на довольно простой трассе одержать победы коньком и классикой. Он использовал своё преимущество в прохождении спусков и улепётывал от соперников. Но получится ли у него сделать то же самое на более сложной трассе в США?

⚽️ 22:45: «Аталанта» — «Сассуоло», Серия А, 25-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: оформит ли ещё одно результативное действие Миранчук?

Кто бы мог подумать хотя бы осенью, что Миранчук вскоре станет одним из ярчайших игроков Серии А? Россиянин безвылазно сидел на лавке, но стоило уехать на Кубок Африки Лукману, и доверие вновь вернулось. А с ним и результативные действия: два гола и три ассиста за семь матчей 2024 года. Теперь, правда, нигериец вернулся, и в атаке «Аталанты» стало теснее. Нужно вновь показывать класс, чтобы забетонировать за собой место в основе. Этого от Алексея и ждём!