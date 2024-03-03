Скандал в матче «Реала» и «Валенсии», уникальное достижение Леброна. Главное к утру
Матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» завершился судейским скандалом, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил сумасшедшее достижение, первым в истории НБА набрав 40 тысяч очков за карьеру, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выставлен на драфт отказов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Матч «Реала» с «Валенсией» завершился судейским скандалом.
- Леброн Джеймс — первый игрок в истории НБА с 40 000 очков за карьеру.
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