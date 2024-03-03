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3 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА, теннис

Скандал в матче «Реала» и «Валенсии», уникальное достижение Леброна. Главное к утру
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Матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» завершился судейским скандалом, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил сумасшедшее достижение, первым в истории НБА набрав 40 тысяч очков за карьеру, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выставлен на драфт отказов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Матч «Реала» с «Валенсией» завершился судейским скандалом.
  2. Леброн Джеймспервый игрок в истории НБА с 40 000 очков за карьеру.
  3. Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов выставлен на драфт отказов НХЛ.
  4. «Зенит» и «Спартак» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура РПЛ.
  5. Передача Кучерова и 28 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Монреалем».
  6. Дубли Месси и Суареса помогли «Интер Майами» разгромить «Орландо Сити» в матче МЛС.
  7. Футболисты «Реала» подрались в подтрибунном помещении после матча с «Валенсией».
  8. Умар Нурмагомедов уверенно победил Бекзата Алмахана на UFC Fight Night 238.
  9. Алекс де Минор выиграл турнир ATP-500 в Акапулько, победив в финале Каспера Рууда.
  10. Мокаев победил Переса на турнире UFC Fight Night 238.
  11. Джессика Пегула вылетела в полуфинале турнира в Сан-Диего, уступив Марте Костюк.
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