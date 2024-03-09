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Победный гол 16-летнего Ямала, Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе. Главное к утру

Елена Рыбакина, приставляющая Казахстан, снялась с теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем, гол Ламина Ямала принёс «Барселоне» победу в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (1:0), экс-чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа нокаутировал бывшего обладателя пояса UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсиса Нганну. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».