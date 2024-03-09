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Победный гол 16-летнего Ямала, Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе. Главное к утру

Победный гол 16-летнего Ямала, Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе. Главное к утру
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Елена Рыбакина, приставляющая Казахстан, снялась с теннисного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем, гол Ламина Ямала принёс «Барселоне» победу в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (1:0), экс-чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа нокаутировал бывшего обладателя пояса UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсиса Нганну. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» одержала победу в матче Ла Лиги с «Мальоркой» благодаря голу 16-летнего Ямала.
  2. Елена Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе.
  3. Энтони Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну во втором раунде.
  4. Маккиннон увеличил отрыв от Кучерова до пяти очков в гонке бомбардиров НХЛ.
  5. Анна Калинская обыграла Таунсенд и вышла в третий раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
  6. Гол Ничушкина в первом матче после возвращения принёс «Колорадо» победу над «Миннесотой»
  7. В «Арсенале» приняли решение по будущему Зинченко.
  8. Сборная Норвегии с тремя штрафными кругами выиграла мужскую эстафету на 8-м этапе КМ.
  9. ЦСКА заинтересован в покупке 18-летнего таланта из «Палмейраса» — Egool.
  10. Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 8 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина.
  11. Хави уволят в случае поражения в игре с «Наполи» и назначат Маркеса — Carrusel Deportivo.
  12. Роналду отреагировал на поражение «Аль-Насра» в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Все результаты игрового дня НХЛ 9 марта
Все результаты игрового дня НХЛ 9 марта
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16 топ-событий субботы: «Урал» — «Зенит», «Динамо» — «Ахмат», теннис, Ф-1 и Кубок Гагарина
16 топ-событий субботы: «Урал» — «Зенит», «Динамо» — «Ахмат», теннис, Ф-1 и Кубок Гагарина
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