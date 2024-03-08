16 топ-событий субботы: «Урал» — «Зенит», «Динамо» — «Ахмат», теннис, Ф-1 и Кубок Гагарина

Большой спортивный день 9 марта. Кто сильнее: Маккиннон или Капризов, будет ли сенсация в РПЛ и бросит ли кто-то вызов «Ред Булл»?

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 9 марта в Матч-центре.

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Энди Маррей (Великобритания), Индиан-Уэллс, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Рублёв в битве с экс первой ракеткой мира?

Андрей Рублёв начинает свой первый турнир после обидной дисквалификации в полуфинале Дубая. Стартовым соперником для россиянина на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе будет экс первая ракетка мира Энди Маррей. Теннисисты ранее встречались дважды и обменялись победами. Британец был сильнее на Australian Open — 2017, а Андрей реабилитировался в Роттердаме-2021. Победитель нового матча в третьем круге встретится с кем-то из пары Брэндон Накашима — Иржи Легечка.

🎯 1:00: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап. Женский спринт

Интрига: повторят ли француженки успех спринта на чемпионате мира?

Последний раз лучшие биатлонистки планеты бежали спринт на ЧМ-2024. Тогда настоящее чудо совершили француженки, заняв весь подиум. Все те героини после хорошего выступления в Хольменколлене приехали в Солджер Холлоу. Получится ли у Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше и Жулии Симон снова войти в историю?

🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: лидер Запада без Таунса обыграет «Кавальерс»?

Травма Карла-Энтони Таунса должна сильно ударить по лидеру Западной конференции «Миннесоте Тимбервулвз». Команда до конца регулярного чемпионата потеряла одного из лучших игроков команды в атаке. При этом в последнем матче еле обыграла «Индиану» со счётом 113:111. У «Кливленд Кавальерс» проблем не меньше. Клуб занимает третье место в Восточной конференции и тоже борется с травмами ключевых баскетболистов – Донована Митчелла, Эвана Мобли и Макса Страса. Сумеет ли «Кливленд» в родных стенах остановить «волков»?

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 09 марта 2024, суббота. 03:30 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеют ли «молнии» закрыть сезонную серию с «Хит» в свою пользу?

«Оклахома-Сити Тандер» со своим молодым составом продолжает бороться за самые высокие позиции в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент «молнии» во главе с Шеем Гилджес-Александером занимают второе место, уступая лишь «Миннесоте». В январе «Оклахома» победила «Майами Хит» на выезде со счётом 128:120, но теперь подопечные Эрика Споэльстры улучшили свою игру и уже находятся на подступах к топ-6 Востока. Клуб из Флориды уступил лишь в трёх матчах из последних 10 сыгранных, поэтому может дать бой сопернику. Кто же в итоге окажется сильнее?

🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 09 марта 2024, суббота. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто сильнее: Маккиннон или Капризов?

«Колорадо» работает на этом дедлайне мощнее всех и уже успел заполучить на дедлайне четырёх человек, в том числе россиянина Якова Тренина. Не все они успеют завтра сыграть за новую команду, однако теперь перспективы «лавин» уже выглядят лучше, чем месяц-полтора назад. «Миннесота» уже продала Брэндона Дьюхейма в тот самый «Колорадо», и шансы команды на выход в плей-офф съёжились до минимальных значений. Поднимет ли Капризов своих партнёров в атаку?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «олени» исправятся за унижение от «Голден Стэйт»?

В последнем для себя матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на выезде разгромно уступил «Голден Стэйт Уорриорз» – 90:125. При этом команда была в полном составе – с Яннисом Адетокунбо и Дэмьеном Лиллардом во главе коллектива. Однако «воины» буквально огорошили подопечных Дока Риверса, у которых до этого матча была серия из шести побед. Теперь же «оленям» предстоит ещё одна выездная встреча, но уже с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Озёрники» пока не могут найти стабильность в этом сезоне и в мартовском отрезке чередуют победы с поражениями. Леброн Джеймс и компания соберутся и обыграют соперника?

🎿 12:30: Лыжи, Кубок мира, 10-й этап. Женский марафон, 50 км (к/с)

Интрига: кто выиграет первый полтинник классикой на Кубке мира?

В Хольменколлене состоится королевский марафон — классическая гонка на 50 км с общего старта. Первая в истории в рамках Кубка мира. В прошлом сезоне после решения об уравнивании дистанций спортсменки уже бежали первый полтинник, но это было коньком, и победила тогда норвежка Рагниль Хага. В истории Кубка мира было всего две классических дистанции длиннее: в марте 2002 года спортсменки пробежали 58 км от Рены до Лиллехаммера (выиграла Анита Моэн), а в январе 2004 года в рамках турнира прошла 70-километровая «Марчалонга» (выиграла Габриэлла Паруцци). Кто же станет первой победительницей классического марафона по сложнейшему рельефу в Хольменколлене?.. В России в рамках Спартакиады уже прошёл классический полтинник, победительницей которого стала Евгения Крупицкая.

🏒 13:30: «Авангард» — «Лада», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: вернëтся ли серия в Тольятти?

Перед стартом плей-офф казалось, что «Лада» сможет преподнести сенсацию или хотя бы максимально затянуть серию. Однако глубина нападения «Авангарда» и общий уровень мастерства омской команды оказался куда выше, тольяттинской оборонительной системы не хватало на целый матч. «Лада» выиграла первый за 15 лет матч в плей-офф перед своими трибунами, но омские зрители тоже должны помочь своей команде больше не ездить в Тольятти.

После прошлой игры омский клуб шутил на грани: Фото «Авангард»: будем считать, что этот матч — подарок «Ладе» на 8 Марта

⚽️ 14:00: «Урал» — «Зенит», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Урал» совершит сенсацию дома?

«Зенит» стартовал в весенней части РПЛ с ничьей со «Спартаком». Не тот результат, на который рассчитывал действующий чемпион. Однако «Краснодар» не воспользовался осечкой конкурента, и между командами сохранился разрыв в два очка. Но ошибаться «Зениту» больше нельзя. Впереди у команды Сергея Семака выезд к «Уралу». Екатеринбуржцы сражаются за выживание, поэтому для них каждая игра — как последняя. Большая проверка для «Зенита». Увезут ли сине-бело-голубые три очка или снова споткнутся?

🏒 14:30: «Металлург» Мг — «Амур», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли фаворит сыграть так, как этого ждут?

Мало кто мог представить, что «Амур» не просто окажет сопротивление, но и неплохо затянет серию. Обе своих победы «Металлург» одержал при очень большом напряжении сил, и на игру первой и восьмой команды конференции это не было похоже. Обе команды потратили немало времени при путешествии в Хабаровск и обратно, и этот фактор может внести лишнюю непредсказуемость в матч

Яркая драка из прошлого матча Видео Джонсон и Балдаев устроили драку в четвёртом матче серии «Амура» с «Металлургом»

🏒 17:00: СКА — «Торпедо», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли «Торпедо» удивлять?

Нижегородская команда остановилась в двух минутах от того, чтобы увезти из Петербурга 2-0 в серии. Проигранный овертайм как будто сломал команду Игоря Ларионова, которая в домашних матчах ничего не смогла сделать с напором и градом бросков СКА, не помогла даже замена вратаря перед четвёртой игрой серии. Впрочем, перед стартом серии в «Торпедо» тоже не верили, но они достигли большего, чем от них ждали.

Самый спорный эпизод четвёртой игры: Видео «Было больно видеть». Агент Силаева прокомментировал страшный силовой эпизод против Антона

⚽️ 19:00: «Динамо» — «Ахмат», РПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» продолжит «золотую» гонку?

«Динамо» классно провело встречу с «Локомотивом» и подтянулось к двойке лидеров. Бело-голубые включились в чемпионскую гонку. Важно сохранить темп и перенести его на другие матчи. Впереди у команды Лички домашняя встреча с «Ахматом». Грозненцам очки нужны не меньше: они борются за спасение. Пока что «Ахмат» находится на 12-м месте, но пара плохих игр – и команда скатится вниз.

⚽️ 20:00: «Болонья» — «Интер», Серия А, 28-й тур

Интрига: встреча двух сильнейших команд Италии прямо сейчас

«Болонья» и «Интер» — две лучшие команды Италии по текущей форме. Команда Тьяго Мотты выиграла шесть последних встреч. А «Интер» набирал три очка в девяти играх подряд! «Нерадзурри» на огромной скорости летят к титулу. Но если кто-то и может их замедлить, то это «Болонья». Нас ожидает крутая игра! И, что не менее важно, с качественным футболом. Чья победная серия оборвётся? Может, сразу у обеих команд?

🏎 20:00: Формула-1, Гран-при Саудовской Аравии, гонка

Интрига: ну и где соперники «Ред Булл», если у них нет проблем?

После стартового Гран-при сезона Формулы-1 два основных конкурента «Ред Булл» – «Феррари» и «Мерседес» – объясняли большое отставание от «быков» разного рода проблемами. Например, Шарль Леклер полгонки мучился из-за ужасного баланса тормозов, а у обоих пилотов «Мерседеса» начал перегреваться мотор. Выводы сделаны, изменения внесены – гонка в Саудовской Аравии должна точнее показать, каков гоночный темп двух топ-команд. Победа Ферстаппена всё ещё остаётся наиболее вероятным исходом, но, может, на сей раз кто-то сможет оказать на трёхкратного чемпиона мира хоть какое-то давление?

⚽️ 20:30: «Гранада» — «Реал Сосьедад», Примера, 28-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли команда Захаряна с кризисом?

«Реал Сосьедад» на старте сезона был одной из лучших команд Европы. Но сейчас баски вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в Примере идут на седьмом месте. Травмы – важный фактор провала, но и игровой кризис прослеживается. В 2024 году «Сосьедад» одержал всего две победы в чемпионате Испании. Впереди у команды Иманола Альгуасиля выезд к «Гранаде», идущей на 19-м месте. Когда, если не сейчас, побеждать?

🎯 22:30: Биатлон, Кубок мира, восьмой этап. Женская эстафета

Интрига: кто возьмёт «Малый хрустальный глобус» в зачёте эстафет?

В Солджер Холлоу пройдёт последняя женская эстафета в сезоне. Перед заключительным стартом борьба в зачёте дисциплины более чем плотная. Лидер — Норвегия, но всего по одному очку ей проигрывают Швеция и Франция. С учётом столь ничтожного отрыва, судьбу «Малого хрустального глобуса» решит именно последняя гонка.