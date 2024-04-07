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Невероятный рекорд Кейна в Германии, россыпь голевых передач Кучерова. Главное к утру

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн побил рекорд Бундеслиги, который продержался 60 лет, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил хет-трик из результативных передач, «Атлетик» Бильбао стал обладателем Кубка Испании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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