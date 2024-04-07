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Невероятный рекорд Кейна в Германии, россыпь голевых передач Кучерова. Главное к утру
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн побил рекорд Бундеслиги, который продержался 60 лет, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил хет-трик из результативных передач, «Атлетик» Бильбао стал обладателем Кубка Испании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гарри Кейн побил рекорд Бундеслиги, державшийся 60 лет.
  2. Кучеров оторвался от Маккиннона на пять очков в гонке лучших бомбардиров сезона НХЛ.
  3. «Атлетик» из Бильбао стал победителем Кубка Испании, обыграв «Мальорку» в серии пенальти.
  4. Гол Месси не помог «Интер Майами» обыграть «Колорадо Рэпидз» в матче МЛС.
  5. Никита Кучеров повторил рекорд Европы по результативным передачам за один сезон.
  6. Новак Джокович установил мировой рекорд, став самым возрастным лидером рейтинга в истории.
  7. Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль установил новый рекорд НХЛ в XXI веке.
  8. Касаткина пробилась в финал турнира в Чарльстоне, обыграв Пегулу в 3 сетах на тай-брейке.
  9. «Ростов» и «Сочи» не выявили победителя в матче 23-го тура РПЛ.
  10. Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Тампу» в матче НХЛ.
  11. «ПСЖ» ушёл от поражения в матче с «Клермоном», Мбаппе вышел на замену и отдал голевой пас.
  12. «Калгари» уступил «Эдмонтону», Кузьменко, Шарангович и Макдэвид набрали по два очка.
  13. Все результаты турнира UFC Fight Night 240 7 апреля.
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