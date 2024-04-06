Топ-события воскресенья: «Динамо» — «Спартак», «МЮ» — «Ливерпуль», Ф-1 и плей-офф КХЛ

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Посмотреть все события 7 апреля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏎 8:00: Формула-1, Гран-при Японии, гонка

Интрига: прибедняется ли «Ред Булл»?

Несмотря на два быстрейших результата в субботней квалификации, чемпионы Формулы-1 из «Ред Булл» призывают не считать их безоговорочными фаворитами воскресной гонки. «Быки» считают, что по гоночному темпу «Макларен» и особенно «Феррари» в полном порядке, а потому может возникнуть сражение сразу трёх команд за победу. Так неужели у Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, формирующих вторую линию стартового поля, правда есть шанс бросить вызов не только Серхио Пересу, но и Максу Ферстаппену?

🎿 10:00: Лыжи, Кубок России — 2023/2024, этап 7, масс-старты (женщины, мужчины), свободный стиль

Интрига: кто выиграет русский аналог финала «Тур де Ски»?

В Кировске гонками в гору Айкуайвенчорр завершится финал Кубка России — 2023/2024. Масс-старты на 10 км стартуют на стадионе «Горняк», а финишируют возле горного ресторана «Плато». Такие гонки в России пройдут впервые — это аналог финала «Тур де Ски», когда последний масс-старт проходит в гору Альп-де-Чермис. Фаворитами на победу в общем зачёте мини-тура являются Александр Большунов и Вероника Степанова, которые выигрывают у преследователей более 30 секунд. Кто победит именно в гонке в гору — предсказать невозможно.

🏀 13:00: «Енисей» — ЦСКА, регулярный чемпионат ЕЛ, группа А

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 07 апреля 2024, воскресенье. 13:00 МСК Енисей Красноярский край Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ЦСКА воспользуется осечкой УНИКСа и возглавит турнирную таблицу?

Красноярский «Енисей» впервые в истории одолел ЦСКА на выезде в Москве (74:65). Произошло это 20 марта, а уже сегодня командам предстоит вновь провести матч между собой. Если армейцы выиграют у подопечных Йовицы Арсича, то возглавят турнирную таблицу Единой лиги. Потому что действующий чемпион лиги казанский УНИКС проиграл три матча кряду и под конец регулярного чемпионата выглядит не лучшим образом. ЦСКА есть что доказывать в матче с «Енисеем», отчего их противостояние в Красноярке может получиться очень интересным.

⚽️ 14:00: ЦСКА — «Факел», РПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: останутся ли армейцы главными преследователями лидирующей тройки?

ЦСКА возглавляет плотную группу преследователей «Зенита», «Краснодара» и «Динамо». Три очка разделяют красно-синих с «Крыльями», «Локо», «Спартаком» и «Рубином». Представители топ-3 постоянно ошибаются, так что на чемпионство при удачных раскладах претендуют и те, кто пока отстаёт. Правда, для этого нужно исключительно побеждать, а с этим у армейцев проблемы: в нынешнем сезоне потеряли 16 очков, ведя в счёте. Осечки больше недопустимы, иначе медалям, возможно, придётся окончательно помахать ручкой.

🏒 14:30: «Автомобилист» — «Металлург» Мг, КХЛ — плей-офф, 1/2 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто возьмёт первый матч в Екатеринбурге?

После двух матчей в Магнитогорске счёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом» равный – 1-1. В предыдущей игре блистали Стефан Да Коста, набравший 3 (2+1) очка, и большинство гостей, трижды отличившееся в неравных составах. И это при том, что «Автомобилист» играл без ведущего центра Валка, а по ходу матча потерял из-за травмы капитана Широкова. Пока что серия получается равной и постепенно раскочегаривается после далеко не самого яркого первого матча. Кто же сегодня сделает ещё один шаг на пути к финалу?

⚽️ 16:30: «Ахмат» — «Локомотив», РПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Галактионов докажет, что нужен «Локомотиву»?

Железнодорожники весной страдают: 0 побед в пяти матчах, включая кубковые. После поражения в Екатеринбурге их главный тренер Михаил Галактионов сказал, что инициирует разговор с руководством о возможном расставании. Вероятно, это слишком эмоциональный порыв, но, если неудачная серия продолжится, прощание будет неизбежным. Матч с грозненцами – отличный шанс встрепенуться и доказать: у «Локо» всё в порядке, команда готова принять удар. Тем не менее «Ахмат» уже сменил Ромащенко на Адиева и явно на позитивном настрое понесётся вперёд. И может приблизить ещё одну отставку.

⚽️ 16:30: «Зенит» — «Балтика», РПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: 18-летний гений из Бразилии вновь покажет класс?

Педро чуть ли не в одиночку уничтожил «Спартак» в кубковом матче, впервые по-настоящему ярко проявив себя в России: дважды забил, один раз стрельнул в штангу и поражал красочным дриблингом. Будет странно, если после такого перформанса Сергей Семак вновь усадит его на лавку. За игрой такого гения хочется наблюдать ещё и ещё. Калининградцы худшие в РПЛ по гостевым встречам: набрали только два очка за 10 игр. У талантливого бразильца есть все шансы вновь показать уровень.

⚽️ 17:30: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», АПЛ, 32-й тур

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Интрига: остановят ли манкунианцы чемпионский порыв принципиального соперника?

В АПЛ давненько не было настолько яркой чемпионской гонки. «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» идут ноздря в ноздрю и не намерены отказываться от титула вплоть до последнего тура. Парням Клоппа, правда, готов помешать «МЮ»: в недавнем кубковом матче победили как раз «дьяволы», а последнем их противостоянии в рамках Премьер-лиги на табло остались нули. Да, «Юнайтед» не претендует на золото, тем не менее в таких играх всегда жарко, независимо от турнирных раскладов. Несомненно, так будет и теперь.

⚽️ 18:05: «Монако» — «Ренн», Лига 1, 28-й тур

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Интрига: Головин вновь проявит себя?

Александра по делу признали лучшим монегаском прошедшего месяца: у него 2+2 в четырёх матчах. «Монако» опережает пятую «Ниццу» в таблице уже на шесть очков: Лига чемпионов маячит всё ближе. Расслабляться тем не менее рано, ведь впереди семь туров. Пара неудачных матчей, и соперники вновь окажутся близко. И всё же, если Головин снова покажет класс, преследователи могут и не надеяться на обгон монегасков. «Ренну» стоит бояться. А зрителям – ждать очередного голевого действия от россиянина.

⚽️ 19:00: «Кальяри» — «Аталанта», Серия А, 31-й тур

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Интрига: аналогично, что и с Головиным, только с Миранчуком

В полнейшем порядке и Алексей: в марте он оформил 1+4 за бергамасков. В кубковой игре с «Фиорентиной», правда, россиянин был незаметен плюс заработал карточку, и его поменяли уже в перерыве. «Аталанта» до сих пор участвует в трёх турнирах, поэтому Джан Пьеро Гасперини при всём желании не усадит Миранчука на лавку: ротация сейчас крайне важна. Конкуренция столь мощна, что свою необходимость нужно доказывать постоянно. Матч с «Кальяри» – прекрасный для этого шанс.

⚽️ 19:30: «Динамо» Москва — «Спартак», РПЛ, 23-й тур

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Интрига: динамовцы реабилитируются за разгромное поражение?

Бело-голубые выдавали потрясающую весну. А потом вслед за кубковой неудачей с «Зенитом» (она хотя бы читалась) последовало унижение от «Ростова». Команда Марцела Лички ответила ростовчанам лишь голом на их четыре. «Краснодар» в этом туре уже победил «Пари НН», «Зенит» выглядит явным фаворитом в домашней игре с «Балтикой». «Динамо» необходимо не только реабилитироваться за унижение, но и не отстать от лидеров. Им бы для этого, конечно, соперника попроще, однако календарь подогнал «Спартак». Красно-белые весной не забили ни разу в трёх матчах РПЛ, и всё же это совсем не гарантия очкового пополнения для бело-голубых. Битва будет крайне драйвовой.

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024. 4-й тур

Интрига: поборется ли Ян за чистое первое место на ТП-2024?

После бодрого старта Непомнящий погружается в серию сражений с соперниками из Индии. В 3-м туре он сыграет с Гукешем Доммараджу, а в четвёртом – с Видитом Гуджрати. Эти парни, как и Ян, в Торонто открыли счёт своим победам, обрели хорошее настроение и уверенность в своих силах. Но опыт – на стороне россиянина!

В четвёртый день женского турнира претендентов Александра Горячкина за доской встретится с Рамешбабу Вайшали, а Екатерина Лагно – с Тань Чжунъи.

⚽️ 21:45: «Ювентус» — «Фиорентина», Серия А, 31-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: место туринцев в ЛЧ под угрозой

«Ювентус» долго боролся за лидерство с «Интером». Неудачно. Позже – с «Миланом» за второе место. Похоже, и эта дуэль проиграна. Теперь рядом «Болонья», «Рома» и «Аталанта». Да, в Кубке Италии чёрно-белые убрали с пути «Лацио» в первом матче (2:0), тем не менее в Серии А у них только одна победа в девяти встречах. Пора бы уже брать своё, потому что Лига Европы вместо ЛЧ станет для команды Массимилиано Аллегри чудовищной рокировкой. И завоевание Кубка станет слабым утешением. Там, кстати, в финале, скорее всего, будет в соперниках как раз «Фиорентина». «Фиалки» могут дважды обломать принципиального оппонента.

🏀 22:30: «Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 07 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Хьюстон» зацепится за плей-ин?

Всем командам в Западной конференции осталось провести по пять матчей. «Хьюстон Рокетс» под конец регулярного чемпионата выдал серию из 11 победных матчей, при этом в определённый момент приблизился к «Голден Стэйт Уорриорз», который занимает 10-е место в турнирной таблице. Затем «ракеты» проиграли четыре матча кряду и отстают от «воинов» на четыре очка. Если подопечные Име Удоки уступят в матче с «Даллас Маверикс», они полностью потеряют шансы на выход в плей-ин. В свою очередь, клуб из Техаса во главе с Лукой Дончичем продолжает подниматься всё выше. На данный момент «Даллас» – пятый и напрямую выходит в плей-офф. Удастся ли «Хьюстону» навязать борьбу сильному оппоненту на выезде?

🏀 22:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «парусники» прервут серию поражений от «Кавс»?

Возвращение в строй разыгрывающего Расселла Уэстбрука придало «Лос-Анджелес Клипперс» новых сил. Команда победила в семи из последних 10 матчей в регулярном чемпионате, в свою очередь, недавно обыграв действующего чемпиона НБА «Денвер Наггетс». У «Кливленд Кавальерс» наконец-то закончилась эпопея с бесконечными травмами лидеров, но клуб из Огайо до сих пор не может полностью прийти в себя. Команда чередует победы с поражениями и стабильностью похвастаться не может. При этом «парусники» дважды кряду уступили «кавалеристам» в очных матчах, к тому же выиграли лишь раз в последних пяти личных встречах. Сумеют ли подопечные Тайрона Лю прервать свою неудачную серию?

🏒 22:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 07 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдет ли Капризов на седьмое место по очкам в истории «Миннесоты»?

Сезон у «Миннесоты» получается удручающим. Было ужасное начало, за которым последовали смена тренера и временный всплеск, но сейчас «дикари» только формально находятся в гонке за плей-офф. Единственное, что остаётся, — следить за успехами Кирилла Капризова, который и сам тяжело вкатывался в чемпионат, но сейчас стабильно набирает очки. Российскому нападающему надо набрать три очка, чтобы стать седьмым бомбардиром в истории клуба. Кроме того, следующий гол позволит ему сравняться с Сергеем Зубовым и Сергеем Немчиновым в списке лучших российских снайперов НХЛ всех времён – у них по 152 гола.