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11 апреля главные новости спорта, результаты Лиги чемпионов, результаты НХЛ, результаты НБА

«Барселона» обыграла «ПСЖ», «Интер Майами» вылетел из Кубка чемпионов. Главное к утру
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«Барселона» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов обыграла «ПСЖ» со счётом 3:2, «Интер Майами» проиграл «Монтеррею» (1:3) в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ и вылетел с турнира, у Лионеля Месси голевая передача, российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в шестом туре турнира претендентов. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» одолела «ПСЖ» в матче 1/4 финала ЛЧ. Команды забили пять мячей на двоих.
  2. Голевой пас Месси не спас «Интер Майами» от вылета в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
  3. Непомнящий сыграл вничью с Каруаной в 6-м туре турнира претендентов.
  4. Фанаты «Арсенала» побили болельщика «Баварии» во время матча Лиги чемпионов Команды-участницы.
  5. Команды-участницы 1/4 финала ЛЧ повторили рекорд по забитым мячам.
  6. «Атлетико» обыграл «Боруссию» Д в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
  7. Глава МОК «помолился» с пранкерами из России, чтобы прервать проведение Игр дружбы.
  8. «ПСЖ» потерпел первое поражение в 2024 году.
  9. Игрок «Барселоны» установил рекорд ЛЧ, сместив экс-хавбека «Спартака» на третью позицию.
  10. «ПСЖ» и «Барселона» бойкотировали испанский телеканал из-за шутки про Ямала.
  11. Коннор Макдэвид пропустил матч с «Вегасом».
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