«Барселона» обыграла «ПСЖ», «Интер Майами» вылетел из Кубка чемпионов. Главное к утру
«Барселона» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов обыграла «ПСЖ» со счётом 3:2, «Интер Майами» проиграл «Монтеррею» (1:3) в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ и вылетел с турнира, у Лионеля Месси голевая передача, российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в шестом туре турнира претендентов. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» одолела «ПСЖ» в матче 1/4 финала ЛЧ. Команды забили пять мячей на двоих.
- Голевой пас Месси не спас «Интер Майами» от вылета в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
- Непомнящий сыграл вничью с Каруаной в 6-м туре турнира претендентов.
- Фанаты «Арсенала» побили болельщика «Баварии» во время матча Лиги чемпионов Команды-участницы.
- Команды-участницы 1/4 финала ЛЧ повторили рекорд по забитым мячам.
- «Атлетико» обыграл «Боруссию» Д в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Глава МОК «помолился» с пранкерами из России, чтобы прервать проведение Игр дружбы.
- «ПСЖ» потерпел первое поражение в 2024 году.
- Игрок «Барселоны» установил рекорд ЛЧ, сместив экс-хавбека «Спартака» на третью позицию.
- «ПСЖ» и «Барселона» бойкотировали испанский телеканал из-за шутки про Ямала.
- Коннор Макдэвид пропустил матч с «Вегасом».
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