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«Барселона» обыграла «ПСЖ», «Интер Майами» вылетел из Кубка чемпионов. Главное к утру

«Барселона» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов обыграла «ПСЖ» со счётом 3:2, «Интер Майами» проиграл «Монтеррею» (1:3) в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ и вылетел с турнира, у Лионеля Месси голевая передача, российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в шестом туре турнира претендентов. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

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