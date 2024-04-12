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«Аталанта» разгромила «Ливерпуль», уникальный рекорд в НХЛ Мэттьюса. Главное к утру

«Аталанта» разгромила «Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы со счётом 3:0, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс установил уникальный рекорд в НХЛ в XXI веке, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 2-е место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ (697). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 12 апреля Все результаты игрового дня НХЛ 12 апреля