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12 апреля главные новости спорта, результаты Лиги Европы, результаты НХЛ, результаты НБА

«Аталанта» разгромила «Ливерпуль», уникальный рекорд в НХЛ Мэттьюса. Главное к утру
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«Аталанта» разгромила «Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы со счётом 3:0, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс установил уникальный рекорд в НХЛ в XXI веке, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 2-е место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ (697). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Аталанта» разгромила «Ливерпуль» в гостевом матче Лиги Европы, Миранчук появился на 89-й.
  2. Остон Мэттьюс установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке.
  3. Овечкин вышел на чистое 2-е место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.
  4. «Байер» победил «Вест Хэм» в Лиге Европы, продлив беспроигрышную серию до 42 матчей.
  5. «Вашингтон» проиграл «Баффало», у Овечкина — передача.
  6. Ян Непомнящий завершил первый круг Турнира претендентов ничьей с американцем Накамурой.
  7. Никита Кучеров вошёл в топ-25 в истории НХЛ по очкам в одном сезоне.
  8. «Милан» уступил «Роме» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
  9. Артемий Панарин установил новый рекорд в истории «Рейнджерс» в НХЛ.
  10. Дана Уайт объявил о рекордных бонусах на UFC 300.
Все результаты игрового дня НХЛ 12 апреля
Все результаты игрового дня НХЛ 12 апреля
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Все результаты игрового дня НБА 12 апреля
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