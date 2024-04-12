«Аталанта» разгромила «Ливерпуль», уникальный рекорд в НХЛ Мэттьюса. Главное к утру
«Аталанта» разгромила «Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы со счётом 3:0, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс установил уникальный рекорд в НХЛ в XXI веке, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 2-е место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ (697). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Аталанта» разгромила «Ливерпуль» в гостевом матче Лиги Европы, Миранчук появился на 89-й.
- Остон Мэттьюс установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке.
- Овечкин вышел на чистое 2-е место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.
- «Байер» победил «Вест Хэм» в Лиге Европы, продлив беспроигрышную серию до 42 матчей.
- «Вашингтон» проиграл «Баффало», у Овечкина — передача.
- Ян Непомнящий завершил первый круг Турнира претендентов ничьей с американцем Накамурой.
- Никита Кучеров вошёл в топ-25 в истории НХЛ по очкам в одном сезоне.
- «Милан» уступил «Роме» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
- Артемий Панарин установил новый рекорд в истории «Рейнджерс» в НХЛ.
- Дана Уайт объявил о рекордных бонусах на UFC 300.
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