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Сенсационное поражение «Ливерпуля», рекорд посещаемости в Кубке Гагарина. Главное к утру

Сенсационное поражение «Ливерпуля», рекорд посещаемости в Кубке Гагарина. Главное к утру
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«Ливерпуль» сенсационно проиграл «Эвертону» (0:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии, Кубок Гагарина — 2024 стал самым посещаемым за всю историю КХЛ, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче с «Лорьяном» (4:1) и установил личный рекорд по голам за один сезон (43 мяча). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Ливерпуль» неожиданно проиграл «Эвертону» и усложнил себе борьбу за чемпионство в АПЛ.
  2. Кубок Гагарина — 2024 стал самым посещаемым за всю историю КХЛ.
  3. Килиан Мбаппе установил личный рекорд по голам за один сезон.
  4. «Бостон» обыграл «Торонто» и повёл в серии, у Самсонова – 30 сейвов.
  5. Матвей Сафонов вошёл в историю «Краснодара» с необычным достижением.
  6. «Зенит» впервые при Сергее Семаке проиграл дома всухую в РПЛ.
  7. «Аталанта» обыграла «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии, Миранчук появился на 74-й.
  8. «Локомотив» установил антирекорд результативности в финалах Кубка Гагарина.
  9. «МЮ» обыграл «Шеффилд Юнайтед», дважды уступая в счёте по ходу матча.
  10. «Оклахома» выиграла второй матч серии у «Пеликанс» в первом раунде плей-офф НБА.
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