Сенсационное поражение «Ливерпуля», рекорд посещаемости в Кубке Гагарина. Главное к утру

«Ливерпуль» сенсационно проиграл «Эвертону» (0:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии, Кубок Гагарина — 2024 стал самым посещаемым за всю историю КХЛ, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче с «Лорьяном» (4:1) и установил личный рекорд по голам за один сезон (43 мяча). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 25 апреля Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 25 апреля