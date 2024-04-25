Сенсационное поражение «Ливерпуля», рекорд посещаемости в Кубке Гагарина. Главное к утру
«Ливерпуль» сенсационно проиграл «Эвертону» (0:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии, Кубок Гагарина — 2024 стал самым посещаемым за всю историю КХЛ, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче с «Лорьяном» (4:1) и установил личный рекорд по голам за один сезон (43 мяча). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Ливерпуль» неожиданно проиграл «Эвертону» и усложнил себе борьбу за чемпионство в АПЛ.
- Кубок Гагарина — 2024 стал самым посещаемым за всю историю КХЛ.
- Килиан Мбаппе установил личный рекорд по голам за один сезон.
- «Бостон» обыграл «Торонто» и повёл в серии, у Самсонова – 30 сейвов.
- Матвей Сафонов вошёл в историю «Краснодара» с необычным достижением.
- «Зенит» впервые при Сергее Семаке проиграл дома всухую в РПЛ.
- «Аталанта» обыграла «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии, Миранчук появился на 74-й.
- «Локомотив» установил антирекорд результативности в финалах Кубка Гагарина.
- «МЮ» обыграл «Шеффилд Юнайтед», дважды уступая в счёте по ходу матча.
- «Оклахома» выиграла второй матч серии у «Пеликанс» в первом раунде плей-офф НБА.
Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 25 апреля
Ваши расписание на сегодня
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 25 апреля
Комментарии