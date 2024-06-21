Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Аргентина стартовала с победы на Копа-2024, Испания обыграла Италию. Главное к утру

Сборная Аргентины обыграла сборную Канады (2:0) в 1-м туре группового этапа Кубка Америки, сборная Испании с минимальным счётом победила в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с Италией (1:0), сербский теннисист Новак Джокович провёл первую тренировку после операции на колене. Главное к утру в подборке «Чемпионата».