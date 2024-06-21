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21 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Копа-2024, результаты Евро-2024

Аргентина стартовала с победы на Копа-2024, Испания обыграла Италию. Главное к утру
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Сборная Аргентины обыграла сборную Канады (2:0) в 1-м туре группового этапа Кубка Америки, сборная Испании с минимальным счётом победила в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с Италией (1:0), сербский теннисист Новак Джокович провёл первую тренировку после операции на колене. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Передача Месси помогла сборной Аргентины с победы стартовать на Кубке Америки.
  2. Сборная Испании обыграла Италию в матче Евро-2024 благодаря автоголу Калафьори.
  3. Джокович провёл первую тренировку после операции на колене.
  4. Лионель Месси стал рекордсменом Кубка Америки.
  5. Антони, Коло Муани, Фофанасамые подешевевшие футболисты сезона по версии Transfermarkt.
  6. РПЛ представила календарь на сезон-2024/2025.
  7. «Челси» предложил € 50 млн за 20-летнего форварда «Атлетико» — Моретто.
  8. Маккиннон высказался об игре Макдэвида в финале плей-офф НХЛ с «Флоридой».
  9. Стало известно расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России на сезон-2024/2025.
  10. Глушенков обратился к «Локомотиву» после объявления о переходе в «Зенит».
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Топ-матчи пятницы: Месси на Кубке Америки, волейбол, финал в футзале и Евро-2024
Топ-матчи пятницы: Месси на Кубке Америки, волейбол, финал в футзале и Евро-2024
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