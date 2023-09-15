13 топ-матчей субботы: старт сезона фигурки и жаркое дерби в КХЛ

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 14:00: ЦСКА — «Крылья Советов», РПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: остановит ли ЦСКА сенсационную Самару?

Когда смотришь на такую вывеску, кажется, что с фаворитом всё ясно. Но в этот раз ситуация особая: ЦСКА после семи туров занимает лишь седьмое место, а вот «Крылья» набирают очки интенсивнее и идут третьими. Команды разделяют всего три очка (11 и 14), так что для хозяев это отличная возможность догнать сенсационного соперника и попробовать закрепиться в группе лидеров. Но легко точно не будет: «Крылья» в этом сезоне уже показывали, что способны давать результат на выезде.

Остановит ли ЦСКА сенсационную Самару? Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🎿 14:00: контрольные прокаты фигуристов сборной России

16 сентября в московском «Мегаспорте» стартует новый сезон для фигуристов сборной России: традиционно — контрольными прокатами. В первый день спортсмены из одиночного, парного катания, а также из танцев на льду покажут новые короткие программы.

Хедлайнеры женского состава — Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и действующая чемпионка России Софья Акатьева. На лёд выйдут и ученицы Евгения Плющенко, а Этери Тутберизде выведет новую спортивную пару — в межсезонье к ней перешли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В танцах на льду ждём возвращения Александры Степановой и Ивана Букина, которые пропустили предыдущий сезон из-за беременности партнёрши.

В московском «Мегаспорте» стартует новый сезон для фигуристов сборной России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 16:00: «Ювентус» — «Лацио», Серия А, 4-й тур

Интрига: «Юве» поднимется на первое место и отправит Сарри на дно таблицы?

Как же быстро всё меняется! В прошлом сезоне Маурицио Сарри сенсационно выводил «Лацио» в Лигу чемпионов со второго места в Серии А, пока с «Юве» снимали очки за нарушения прежнего руководства, в результате чего команда финишировала лишь седьмой. Теперь же всё наоборот: туринцы — третьи в таблице, а в случае победы вполне могут стать первыми, ведь лидеры чемпионата — «Интер» и «Милан» — сыграют друг с другом. «Лацио», в свою очередь, за три тура набрал всего три очка и занимает жуткое 15-е место. Очередное поражение только усугубит ситуацию.

«Юве» поднимется на первое место и отправит Сарри на дно таблицы? Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Сингапура, квалификация

Интрига: помешает ли Ферстаппену проклятье Сингапура?

Удивительно, но факт: Макс Ферстаппен ещё ни разу не выигрывал Гран-при Сингапура Формулы-1. При этом во многом исход воскресной гонки будет зависеть от выступлений гонщиков в субботней квалификации. Сумеют ли что-то или кто-то вновь помешать голландцу завоевать поул-позишен? Например, год назад Максу банально не хватило топлива, чтобы завершить решающий быстрый круг. Конечно, соперники из «Феррари», «Мерседеса», «Астон Мартин» и «Макларена» будут надеяться, что и на сей раз что-нибудь произойдёт.

Помешает ли Ферстаппену проклятье Сингапура? Фото: Mark Thompson/Getty Images

⚽️ 16:30: «Ахмат» — «Краснодар», РПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Краснодар» продлить беспроигрышную серию в матче с неудобным соперником?

«Ахмат» потряхивало в начале сезона — пришлось даже уволить тренера Сергея Ташуева. Но сейчас всё иначе: с Мирославом Ромащенко команда не проигрывает в РПЛ (две победы и ничья со «Спартаком»), а теперь ещё и попытается отнять очки у лидера чемпионата. «Краснодар» подходит к матчу в статусе одной из двух команд, до сих пор ни разу не проигравших в новом сезоне РПЛ. Удержать первое место будет сложно: в Грозном стоит ожидать зарубу.

«Краснодар» подходит к матчу в статусе одной из двух команд, до сих пор ни разу не проигравших в новом сезоне РПЛ Фото: fckrasnodar.ru

🏒 17:00 ЦСКА — «Спартак», чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: когда ЦСКА выйдет из спада начала сезона?

Армейский клуб показал худший старт регулярки за дюжину лет: с сезона-2010/2011, когда ЦСКА не попал в плей-офф. Сейчас речи о таком быть не может: мы уже привыкли, что команда Сергея Фёдорова начинает набирать проектную мощность только ближе к ноябрю. Зато усилившийся летом «Спартак» на старте сезона поражает яркой атакой: звено Голдобин — Морозов — Порядин выглядит лучшей тройкой лиги первых недель. Как на их игру повлияет особенный статус дерби?

Андрей Светлаков и Максим Мамин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 17:00: «Вест Хэм» — «Манчестер Сити», АПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» наконец потеряет очки?

А ведь это действительно возможно! Да, команда Пепа Гвардиолы пока исключительно побеждает и спокойно лидирует в чемпионате. Но и «Вест Хэм» начал сезон прекрасно: лишь одна ничья на старте, затем — три победы подряд. Команды разделяют всего два очка, а тут ещё и играть в Лондоне. Может, «Вест Хэм» станет тем самым соперником, на котором оступится «Сити»?

Эрлинг Холанд Фото: Matt McNulty/Getty Images

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон», АПЛ, 5-й тур

Интрига: исправится ли «МЮ» за неудачный старт?

Вот такая реальность в АПЛ в 2023 году: мощный «Брайтон» идёт шестым, а «МЮ» с двумя поражениями в четырёх турах барахтается на 11-м месте. Команде Эрика тен Хага нужно срочно исправляться и набирать очки, но соперник для этого попался неудачный. «Брайтон» в прошлом туре укатал «Ньюкасл» и явно едет на «Олд Траффорд» не с целью отбиваться.

В атаке Антони из «Брайтона» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

⚽️ 17:15: «Валенсия» — «Атлетико», Ла Лига, 5-й тур

Интрига: поднимется ли «Атлетико» в зону Лиги чемпионов?

Команда Диего Симеоне хорошо начала сезон, но пока занимает пятое место. А всё из-за ничьей с «Бетисом» и, что ещё важнее, скандального переноса матча с «Севильей». Зато теперь есть неплохой шанс набрать три очка: кризис «Валенсии» всё никак не закончится, и к очередной игре команда подходит с серией из двух поражений подряд. На бумаге фаворит очевиден, но вдруг вмешается фактор домашних трибун? Играть-то будут в Валенсии.

Команда Диего Симеоне хорошо начала сезон Фото: Denis Doyle/Getty Images

⚽️ 19:00: «Спартак» — «Сочи», РПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Спартак» ужасную серию?

Важнейший матч для Гильермо Абаскаля. «Спартак» ударно начал сезон, но затем посыпался и не может победить в РПЛ на протяжении уже четырёх туров. И ладно бы это были только ничьи, но нет — три поражения! Кажется, доверие к тренеру потихоньку тает, но победа над «Сочи» может немного исправить ситуацию. И это более чем реально, ведь сочинцы проиграли шесть матчей чемпионата из восьми и явно находятся не в лучшей форме. Дополнительный плюс для «Спартака» — перенос игры из Сочи в Москву.

«Спартак» ударно начал сезон, но затем посыпался и не может победить в РПЛ на протяжении уже четырёх туров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 19:00: «Интер» — «Милан», Серия А, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто окажется на первом месте после дерби?

Матч тура в Серии А и настоящая классика всего европейского футбола! «Интер» и «Милан» пока идут вровень — по три победы в трёх турах. И тем круче, что встречаются они именно сейчас. На кону первое место и временное звание лучшей команды города. Такую игру просто нельзя пропускать.

«Интер» и «Милан» пока идут вровень — по три победы в трёх турах Фото: Marco Luzzani/Getty Images

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Бетис», Ла Лига, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Барса» обогнать «Реал»?

Ещё один интереснейший матч в чемпионате Испании. «Барса» пока лишь однажды потеряла очки и по этому показателю уступает в таблице только «Реалу». Мадрид играет на следующий день, так что победа, вполне вероятно, позволит каталонцам как минимум на сутки занять первую строчку. Да и соперник не самый страшный: «Бетис», хоть и идёт шестым (то есть в зоне еврокубков), выиграл всего два матча из четырёх.

Гави Фото: Alex Caparros/Getty Images

🏐 22:00: Италия — Польша, чемпионат Европы, финал

Интрига: кто станет победителем Евро-2023?

Сильнейшие команды Европы на данный момент разыграют чемпионство. Польша в 1/2 финала впервые с 2015-го в плей-офф ЧЕ разобралась со Словенией, Италия всухую разделалась с Францией. У словенцев всё посыпалось после травмы основной связки, а французы даже с выходом Эрвина Нгапета смотрелись вяло и без драйва. Италия может второй раз подряд оформить чемпионство на ЧЕ, Польша – взять титул впервые с 2009 года.