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Расписание спортивных матчей 12 апреля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Спортивный День космонавтики: развязка в НХЛ, Циципас — Хачанов и «Белогорье» — «Динамо»
Михаил Георгиев
Спортивные события 12 апреля
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Комментарии
Топ-события 12 апреля: финал Еврокубка в баскетболе, НБА и спринтерские гонки в биатлоне. Следите за главным с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как завершится матч прямых конкурентов за оставшиеся места в плей-офф?

В Восточной конференции развернулась нешуточная борьба за плей-офф. На последние два места претендуют сразу пять команд, причём идут они нос к носу, и ситуация в турнирной таблице меняется каждый день. «Питтсбург», набирающий очки девять матчей подряд (при шести победах), и «Детройт», выигравший лишь два из последних восьми матчей, разделяют только дополнительные показатели, а вместе они отстают от зоны плей-офф на одно очко. Кто же одержит верх в этом сверхважном матче?

Кросби и Малкин играют, как молодые:
Неудержимые! Суперветераны тащат «Питтсбург» в плей-офф, хотя команду уже списали
Неудержимые! Суперветераны тащат «Питтсбург» в плей-офф, хотя команду уже списали

🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернёт ли «Вашингтон» должок «Баффало»?

«Вашингтон» после затянувшейся на шесть матчей серии поражений наконец выиграл, причём справился со своим прямым конкурентом на попадание в плей-офф, на счету Александра Овечкина были победная шайба и очередной рекорд НХЛ. Саша стал первым игроком в истории, кто в 18 сезонах забивал не меньше 30 голов. «Баффало» «Кэпс» совсем недавно умудрились влететь 2:6, смогут ли они взять реванш и удержать свои позиции в борьбе за плей-офф?

Всё о шансах «Вашингтона»:
Дальше — без права на ошибку. Как Овечкину и его «Вашингтону» пробиться в плей-офф НХЛ?
Дальше — без права на ошибку. Как Овечкину и его «Вашингтону» пробиться в плей-офф НХЛ?

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выбьет ли Кучеров 140 очков?

Легендарный сезон Никиты Кучерова продолжается матчем с «Оттавой». Ему не хватает всего одного очка, чтобы стать вторым хоккеистом в XXI веке, который выбьет 140 результативных баллов за одну регулярку НХЛ (первым был Макдэвид). С учётом того, что в последних четырёх играх Никита стабильно набирал по три очка, это событие, вероятно, случится сегодня ночью. А если Никита оформит ассистентский покер, то станет первым игроком за 33 года, кому покорится отметка в 100 ассистов!

Никита готовится переписать отечественную книгу рекордов целиком:
Кучеров = Величие. Его новые рекорды в НХЛ — далеко не последние вершины
Кучеров = Величие. Его новые рекорды в НХЛ — далеко не последние вершины

🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Никс» прервут серию поражений от «кельтов»?

Борьба за места со второго по шестое в Восточной конференции обострилась до предела. Если «Нью-Йорк Никс» обыграет в предстоящем матче «Бостон Селтикс», то вплотную приблизится к «Милуоки Бакс», который находится на второй строчке. При этом проигрывать подопечным Тома Тибодо вообще нельзя, так как на пятки наступает группа преследователей, которая может потеснить их с третьего места. Матч важен прежде всего для «Нью-Йорка», но клуб не побеждал «кельтов» на протяжении пяти матчей кряду, прервётся ли эта серия?

Печальная история одного из лучших данкеров в истории НБА:
«Жить мне осталось недолго». Один из лучших данкеров НБА на грани смерти?
«Жить мне осталось недолго». Один из лучших данкеров НБА на грани смерти?

🏀 5:00: «Сакраменто Кингз» — «Нью-Орлеан Пеликанс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «короли» не выйдут напрямую в плей-офф?

«Нью-Орлеан Пеликанс» занимает шестое место в Западной конференции и борется с «Финикс Санз» за прямое попадание в плей-офф. «Сакраменто Кингз» также бьётся за шестую строчку, но отстаёт от «пеликанов» на два очка в турнирной таблице. «Короли» пока восьмые и если проиграют в матче с «Нью-Орлеаном», то полностью лишатся шанса на прямое попадание в постсезон, и им придётся начинать свой путь со стадии плей-ин. В общем, игра невероятно важна для каждой из команд под занавес регулярного чемпионата НБА.

Курьёзный матч «пеликанов» в НБА:
«Я никогда раньше такого не видел». Концовка матча НБА превратилась в цирк
«Я никогда раньше такого не видел». Концовка матча НБА превратилась в цирк

🎯 11:00: Биатлон, Кубок Содружества — 2024, четвёртый этап, Мурманск. Женский спринт

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 4, Мурманск
Женщины. Спринт 7.5 км
12 апреля 2024, пятница. 11:00 МСК
Не началось

Интрига: кто выиграет зачёт спринтерских гонок Кубка Содружества?

Наступает самый трепетный момент в сезоне. В Мурманске стартуют последние биатлонные соревнования текущего сезона. Заключительный этап Кубка Содружества открывают стреляющие лыжницы. По итогам спринтерской гонки многое станет ясно сразу. Во-первых, мы узнаем имя обладательницы Кубка Содружества в зачёте спринтов, а ещё очертим реальный круг претенденток на победу в общем зачёте. Там пока всё очень запутанно. Итак, среди главных соискательниц значатся Наталия Шевченко, Виктория Сливко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко.

Кто окажется сильнее на трассе Мурманска — Сливко или Шевченко?
Дуэль лучших биатлонисток России близится к развязке. Сильнейшей станет только одна!
Дуэль лучших биатлонисток России близится к развязке. Сильнейшей станет только одна!

🎾 12:00*: Стефанос Циципас (Греция, 12) — Карен Хачанов (Россия, 15), Монте-Карло, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монте-Карло. 1/4 финала
12 апреля 2024, пятница. 12:00 МСК
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: дойдет ли единственный россиянин до полуфинала Монте-Карло?

На «Мастерсе» в Монте-Карло россиянин Карен Хачанов преподнёс сенсацию, выбив из сетки соотечественника Даниила Медведева. Теперь в четвертьфинале Карен сразится с греком Стефаносом Циципасом. Счёт личных встреч у них 7-1 в пользу грека. Победитель далее сразится в полуфинале с кем-то из пары Хольгер Руне — Янник Синнер.

Карен преподнёс сенсацию, выбив Медведева:
«Протри глаза!» Хачанов обыграл Медведева в дерби в Монте-Карло. Тот опять спорил с судьёй
«Протри глаза!» Хачанов обыграл Медведева в дерби в Монте-Карло. Тот опять спорил с судьёй

🎯 14:00: Биатлон, Кубок Содружества — 2024, четвёртый этап, Мурманск. Мужской спринт

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2023/24. Этап 4, Мурманск
Мужчины. Спринт 10 км
12 апреля 2024, пятница. 14:00 МСК
Не началось

Интрига: кто круче: Латыпов или Смольский?

Такая вывеска — лучшая реклама грядущей спринтерской гонки в рамках финального этапа Кубка Содружества в Мурманске. И российский, и белорусский биатлонисты претендуют как на победу в общем, так и на успех в спринтерском зачёте соревнований. Вот только бегать в условиях промозглой весенней погоды Крайнего Севера не совсем приятное удовольствие. Кто покорит одну из финальных высот сезона первым?

Финал КС предварял российский чемпионат. Там феерил Евгений Гараничев!
Скандал с белорусами и суперГараничев. Главные выводы после чемпионата России по биатлону
Скандал с белорусами и суперГараничев. Главные выводы после чемпионата России по биатлону

🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо» Москва, чемпионат России (мужчины), 1/2 финала, второй матч

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
12 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли москвичи сравнять счёт в серии ещё на выезде?

Первый матч серии до трёх побед в Туле закончился огненными пятью партиями! Причём «Белогорье» уступало 1:2 по сетам, а на решающем тай-брейке проморгало комфортное преимущество после подач Мохамеда Аль Хачдади — самого результативного игрока встречи. Но парни Александра Волкова вовремя собрались, а в приём вместо Чжана вышел Станислав Маслиев — и команда вырвала стартовую победу со счётом 15:12.

Парни раздали огня в первом матче серии. Как это было:
«Белогорье» вырвало победу на решающем тай-брейке! Лидер повёл в 1/2 финала ЧР
«Белогорье» вырвало победу на решающем тай-брейке! Лидер повёл в 1/2 финала ЧР

🏆🏀 20:30: «Бурк» — «Париж», Еврокубок. Финал, второй матч

Еврокубок . Финал. 2-й матч
12 апреля 2024, пятница. 20:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Не начался
Париж
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: клуб из столицы Франции заберёт заветный трофей?

Финальная серия Еврокубка играется до двух побед. В первом матче между «Парижем» и «Бурком» выиграли хозяева паркета из столицы Франции – 77:64. Во второй игре уже может решиться судьба финала. Прошлый сезон получился для «Парижа» прорывным – команда впервые в истории вышла в четвертьфинал Еврокубка, а в следующем матче может стать чемпионом. Сумеет ли «Бурк» на домашнем паркете продлить серию до третьего матча или же «Париж» в итоге выиграет титул?

Судейский беспредел в Евролиге?
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