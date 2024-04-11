Спортивный День космонавтики: развязка в НХЛ, Циципас — Хачанов и «Белогорье» — «Динамо»

Топ-события 12 апреля: финал Еврокубка в баскетболе, НБА и спринтерские гонки в биатлоне. Следите за главным с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как завершится матч прямых конкурентов за оставшиеся места в плей-офф?

В Восточной конференции развернулась нешуточная борьба за плей-офф. На последние два места претендуют сразу пять команд, причём идут они нос к носу, и ситуация в турнирной таблице меняется каждый день. «Питтсбург», набирающий очки девять матчей подряд (при шести победах), и «Детройт», выигравший лишь два из последних восьми матчей, разделяют только дополнительные показатели, а вместе они отстают от зоны плей-офф на одно очко. Кто же одержит верх в этом сверхважном матче?

🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернёт ли «Вашингтон» должок «Баффало»?

«Вашингтон» после затянувшейся на шесть матчей серии поражений наконец выиграл, причём справился со своим прямым конкурентом на попадание в плей-офф, на счету Александра Овечкина были победная шайба и очередной рекорд НХЛ. Саша стал первым игроком в истории, кто в 18 сезонах забивал не меньше 30 голов. «Баффало» «Кэпс» совсем недавно умудрились влететь 2:6, смогут ли они взять реванш и удержать свои позиции в борьбе за плей-офф?

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выбьет ли Кучеров 140 очков?

Легендарный сезон Никиты Кучерова продолжается матчем с «Оттавой». Ему не хватает всего одного очка, чтобы стать вторым хоккеистом в XXI веке, который выбьет 140 результативных баллов за одну регулярку НХЛ (первым был Макдэвид). С учётом того, что в последних четырёх играх Никита стабильно набирал по три очка, это событие, вероятно, случится сегодня ночью. А если Никита оформит ассистентский покер, то станет первым игроком за 33 года, кому покорится отметка в 100 ассистов!

🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Никс» прервут серию поражений от «кельтов»?

Борьба за места со второго по шестое в Восточной конференции обострилась до предела. Если «Нью-Йорк Никс» обыграет в предстоящем матче «Бостон Селтикс», то вплотную приблизится к «Милуоки Бакс», который находится на второй строчке. При этом проигрывать подопечным Тома Тибодо вообще нельзя, так как на пятки наступает группа преследователей, которая может потеснить их с третьего места. Матч важен прежде всего для «Нью-Йорка», но клуб не побеждал «кельтов» на протяжении пяти матчей кряду, прервётся ли эта серия?

🏀 5:00: «Сакраменто Кингз» — «Нью-Орлеан Пеликанс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «короли» не выйдут напрямую в плей-офф?

«Нью-Орлеан Пеликанс» занимает шестое место в Западной конференции и борется с «Финикс Санз» за прямое попадание в плей-офф. «Сакраменто Кингз» также бьётся за шестую строчку, но отстаёт от «пеликанов» на два очка в турнирной таблице. «Короли» пока восьмые и если проиграют в матче с «Нью-Орлеаном», то полностью лишатся шанса на прямое попадание в постсезон, и им придётся начинать свой путь со стадии плей-ин. В общем, игра невероятно важна для каждой из команд под занавес регулярного чемпионата НБА.

🎯 11:00: Биатлон, Кубок Содружества — 2024, четвёртый этап, Мурманск. Женский спринт

Интрига: кто выиграет зачёт спринтерских гонок Кубка Содружества?

Наступает самый трепетный момент в сезоне. В Мурманске стартуют последние биатлонные соревнования текущего сезона. Заключительный этап Кубка Содружества открывают стреляющие лыжницы. По итогам спринтерской гонки многое станет ясно сразу. Во-первых, мы узнаем имя обладательницы Кубка Содружества в зачёте спринтов, а ещё очертим реальный круг претенденток на победу в общем зачёте. Там пока всё очень запутанно. Итак, среди главных соискательниц значатся Наталия Шевченко, Виктория Сливко, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко.

🎾 12:00*: Стефанос Циципас (Греция, 12) — Карен Хачанов (Россия, 15), Монте-Карло, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: дойдет ли единственный россиянин до полуфинала Монте-Карло?

На «Мастерсе» в Монте-Карло россиянин Карен Хачанов преподнёс сенсацию, выбив из сетки соотечественника Даниила Медведева. Теперь в четвертьфинале Карен сразится с греком Стефаносом Циципасом. Счёт личных встреч у них 7-1 в пользу грека. Победитель далее сразится в полуфинале с кем-то из пары Хольгер Руне — Янник Синнер.

🎯 14:00: Биатлон, Кубок Содружества — 2024, четвёртый этап, Мурманск. Мужской спринт

Интрига: кто круче: Латыпов или Смольский?

Такая вывеска — лучшая реклама грядущей спринтерской гонки в рамках финального этапа Кубка Содружества в Мурманске. И российский, и белорусский биатлонисты претендуют как на победу в общем, так и на успех в спринтерском зачёте соревнований. Вот только бегать в условиях промозглой весенней погоды Крайнего Севера не совсем приятное удовольствие. Кто покорит одну из финальных высот сезона первым?

🏐 19:00: «Белогорье» — «Динамо» Москва, чемпионат России (мужчины), 1/2 финала, второй матч

Интрига: смогут ли москвичи сравнять счёт в серии ещё на выезде?

Первый матч серии до трёх побед в Туле закончился огненными пятью партиями! Причём «Белогорье» уступало 1:2 по сетам, а на решающем тай-брейке проморгало комфортное преимущество после подач Мохамеда Аль Хачдади — самого результативного игрока встречи. Но парни Александра Волкова вовремя собрались, а в приём вместо Чжана вышел Станислав Маслиев — и команда вырвала стартовую победу со счётом 15:12.

🏆🏀 20:30: «Бурк» — «Париж», Еврокубок. Финал, второй матч

Интрига: клуб из столицы Франции заберёт заветный трофей?

Финальная серия Еврокубка играется до двух побед. В первом матче между «Парижем» и «Бурком» выиграли хозяева паркета из столицы Франции – 77:64. Во второй игре уже может решиться судьба финала. Прошлый сезон получился для «Парижа» прорывным – команда впервые в истории вышла в четвертьфинал Еврокубка, а в следующем матче может стать чемпионом. Сумеет ли «Бурк» на домашнем паркете продлить серию до третьего матча или же «Париж» в итоге выиграет титул?