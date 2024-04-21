Топ-матчи понедельника: Кубок Гагарина, Юношеская лига УЕФА, плей-офф в НХЛ и НБА

С чего начать неделю: рубка будущих звёзд футбола, а ещё «Зенит» — «Уралмаш» и ЦСКА — «Енисей» в 1/4 финала Единой лиги. Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 22 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, первый раунд

Интрига: лучший вратарь НХЛ остановит её второго бомбардира?

Лучшая оборона лиги против лучшей атаки, лучший голкипер НХЛ Коннор Хеллебайк против второго бомбардира регулярки Натана Маккиннона. «Колорадо» вообще обладает потрясающей атакой. Подопечные Джареда Беднара заняли первое место в регулярке по количеству заброшенных шайб, забив 304 гола за 82 матча – в среднем 3,7 гола за игру. «Торонто» забил 303 гола, а больше ни одна другая команда НХЛ не смогла разменять отметку в 300 шайб. Если «Эвеланш» больше всех забросили в регулярке, то «Джетс» меньше всех пропустили, став единственной командой в НХЛ, в ворота которой не влетело даже 200 шайб. По итогам регулярки Хеллебайк стал обладателем приза Уильяма Дженнингса, вручаемого вратарю или вратарям самой малопропускающей команды в сезоне. Тут надо быть честным. «Джетс» делают ставку на оборону, «Эвеланш» – на атаку. Чей козырь сработает, тот и пройдёт во второй раунд

🏀 2:00: «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс», плей-офф НБА, первый раунд

Интрига: сыграет ли Яннис Адетокунбо в первом матче плей-офф 2024 года?

«Индиана Пэйсерс» подходит к первому за долгие годы плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации без потерь, за исключением Матурина, который выбыл до конца сезона ещё по ходу регулярного чемпионата. У «Милуоки Бакс» есть одна серьёзная проблема – травма Янниса Адетокунбо. «Олени» без Грик Фрика и с ним на паркете – совершенно разные коллективы. На данный момент остаётся неизвестным, примет ли участие Яннис в первом матче серии, но уже можно сказать точно, что если он не сыграет, то «Индиана» может спокойно бороться за победу.

🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс», плей-офф НБА, первый раунд

Интрига: лидер Западной конференции начнёт серию первого раунда плей-офф с победы?

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024 было несколько сенсаций. «Оклахома-Сити Тандер» – точно одна из них. Вряд ли кто-то мог представить, что настолько молодая команда возьмёт и выиграет регулярку Западной конференции. «Нью-Орлеан Пеликанс» пробился в плей-офф через стадию плей-ин. Однако «пеликаны» потеряли Зайона Уильямсона – одного из лидеров команды, который выбыл как минимум до 1 мая. Такого подарка «молнии» и ждать не могли. Смогут ли хозяева в первом матче плей-офф с сезона-2019/2020 проявить себя?

🏒 5:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз», плей-офф НХЛ, первый раунд

Интрига: преподнесёт ли «Нэшвилл» ещё один сюрприз?

«Нэшвилл» стал одним из главных открытий регулярки. Перед началом сезона сложно было представить, что находящаяся в очевидной фазе перестройки американская команда может прорваться в плей-офф. Но тренерский штаб Эндрю Брюнетта проделал колоссальную работу и вывел «хищников» в борьбу за Кубок Стэнли. В какой-то момент сезона «Предаторз» даже умудрились установить клубный рекорд, выдав грандиозную 18-матчевую серию с набранными очками. Тем не менее в серии с «Ванкувером» американский клуб всё-таки смотрится аутсайдером. Но вдруг «хищники» преподнесут ещё один сюрприз?

🏒 19:00: «Локомотив» — «Металлург» Мг, финал Кубка Гагарина, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: восстановится ли «Локомотив» после тяжёлого удара?

Считавшийся очевидным фаворитом финала КХЛ ярославский клуб вернулся домой со счётом 0-2 в решающем противостоянии. На последней секунде второго матча в Магнитогорске «Локомотив» сумел забить, но шайба была отменена, и «Магнитка» добыла победу. В истории финалов КХЛ ещё ни разу команда, уступавшая 0-2 в решающей серии, потом не становилась чемпионом. Сумеет ли «Локомотив» начать писать новую историю?

🏆⚽️ 19:00: «Олимпиакос» U19 — «Милан» U19, Юношеская лига УЕФА, финал

Интрига: рубка будущих звёзд футбола

Экзотика для тех, кто любит говорить: «Вот это звёздный футболист, правда? Я смотрел его игру ещё пять лет назад». В 2020 году в таком же матче бегал будущий нападающий сборной Португалии и «ПСЖ» Гонсалу Рамуш – и оформил за «Бенфику» дубль в ворота «Реала» (2:3). А за мадридцев тогда забивал Мигель Гутьеррес, который теперь шумит в Ла Лиге с «Жироной». В 2019-м бились «Порту» и «Челси». За первых выступал будущий самый дорогой вратарь в мире Диогу Кошта, за вторых – будущий железный игрок основы Конор Галлахер. И таких примеров хватает.

⚽️ 19:30: «Рома» — «Болонья», Серия А, 33-й тур

Интрига: битва за четвёртое место Серии А

Хотя, скорее, даже за возможность пободаться с «Ювентусом» за третье: по потерянным очкам туринцы впереди «Болоньи» на два очка, а «Ромы» – на три. Но нужно ведь ещё наработать на такое же отставание в реальности. Римляне хлопнули «Милан» в Лиге Европы. Да и в Серии А не проигрывают в восьми матчах подряд. Команда Тьяго Мотты тоже в порядке: уступила один раз за 11 встреч, причём монструозному «Интеру». Результат предстоящего матча непредсказуем. Понятно лишь, что его триумфатор станет фаворитом в борьбе за бронзу.

В Риме, кстати, раскритиковали календарь Серии А: «Рома» раскритиковала Серию А из-за неудобного календаря перед матчем ЛЕ с «Байером»

🏀 19:30: «Зенит» — «Уралмаш», плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: хозяева остановят победную серию гостей?

Екатеринбургский «Уралмаш» пробился в плей-офф из стадии плей-ин, где победил «Самару» со счётом 80:69. Теперь подопечным Ростислава Вергуна предстоит сыграть с санкт-петербургским «Зенитом», который завершил регулярный чемпионат Единой лиги на втором месте. Сине-бело-голубые находятся в прекрасной форме – девять побед при одном поражении в последних матчах, но у «Уралмаша» результаты ещё лучше – клуб не знает поражений на протяжении 10 игр кряду. Обе команды в топовой форме. Кто поведёт в первой встрече четвертьфинала?

🏀 20:00: ЦСКА — «Енисей», плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: смена главного тренера в ЦСКА пойдёт клубу на пользу?

Московский ЦСКА в последний день регулярного чемпионата мог оказаться на любой из трёх позиций турнирной таблицы, но армейцы проиграли УНИКСу и пропустили вперёд как казанцев, так и санкт-петербургский «Зенит». ЦСКА занял третье место в регулярке Единой лиги ВТБ и должен сыграть с красноярским «Енисеем». При этом московский гранд сменил главного тренера прямо перед плей-офф. На смену Эмилу Райковичу пришёл Андреас Пистиолис. Форма армейцев оставляет желать лучшего в последнее время – три победы при семи поражениях. К тому же клуб во главе с Ксэвьером Ратэн-Мэйсом дважды кряду обыгрывал ЦСКА. Кто лучше начнёт серию?

⚽️ 21:45: «Милан» — «Интер», Серия А, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чёрно-синие оформят досрочное чемпионство?

Отпраздновать титул после матча с принципиальным соперником – что может быть круче? Особенно когда он ещё и твой сосед. Для этого нужна только победа. Мотивация «Милана» также предельно понятна – отсрочить чемпионство «Интера». К тому же красно-чёрным нужно исправиться за болезненное поражение от «Ромы» в Лиге Европы (1:3). Да и второе место было бы неплохо обезопасить от возможных нападок «Ювентуса». В первом круге, кстати, было 5:1 в пользу парней Симоне Индзаги. Идеальный момент для мести?