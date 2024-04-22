Топ-матчи вторника: «Арсенал» — «Челси», «Лацио» — «Ювентус», хоккей, баскетбол и волейбол

Яркий спорт 23 апреля: плей-офф в НХЛ, НБА, Единой лиге ВТБ и волейбольных Суперлигах! Как тут устоять?

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс», плей-офф НХЛ, первый раунд, второй матч

Интрига: проснутся ли Мэттьюс и его партнёры?

До начала плей-офф серия между «Бостоном» и «Торонто» виделась одной из самых интригующих и сложнопрогнозируемых в первом раунде. Но стартовый матч обернулся откровенным избиением «Мэйпл Лифс». Канадский клуб напрочь провалил начало плей-офф, нарвавшись на крупное поражение. Сумеют ли проснуться «кленовые листья» в целом и лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ Остон Мэттьюс в частности во втором матче на льду «мишек»?

🏒 2:30: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс», плей-офф НХЛ, первый раунд, второй матч

Интрига: продлит ли Кузнецов удачный отрезок?

В последних 14 матчах регулярки нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов не забросил ни одной шайбы, отдав за это время лишь три результативные передачи, зато в плей-офф оперативно открыл счёт, забив уже на второй минуте первого матча с «Айлендерс». В третьем периоде россиянин записал в свой актив голевой пас на победную шайбу, сыграв ключевую роль в успехе «Кейнс». Продлит ли сегодня Кузнецов удачный отрезок?

🏀 2:30: «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс», плей-офф НБА, первый раунд, второй матч

Интрига: Эмбиид избежал серьёзной травмы, но поможет ли это «Филадельфии»?

Первый матч серии завершился победой «Нью-Йорк Никс» со счётом 111:104. Впрочем, всё внимание было приковано к лидеру «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду, который за несколько секунд до конца первой половины, казалось бы, получил рецидив травмы колена, но, к счастью для фанатов команды, всё обошлось. Центровой продолжил игру, но уже не был так полезен в защите, как раньше. На данный момент статус участия Эмбиида в предстоящей игре находится под вопросом. При этом звёздам «Нью-Йорка» ещё есть куда прибавлять – прежде всего в реализации бросков. Кто окажется победителем второго матча серии?

🏒 4:30: «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, первый раунд, первый матч

Интрига: как начнёт плей-офф действующий чемпион?

«Даллас» выиграл регулярный чемпионат НХЛ в Западной конференции, тогда как «Вегас» занял только восьмое место. Но отличная регулярка не делает «звёзд» фаворитом серии. Действующий чемпион НХЛ не просел в сравнении с прошлогодним походом ни в одной линии и подошёл к плей-офф в оптимальном составе. В строй вернулся даже капитан Марк Стоун, который не играл в хоккей последние два месяца. Именно травмы и определённые хоккейные хитрости, связанные с обходом потолка зарплат, помешали «Голден Найтс» пройти более ровно регулярку. Но свою задачу по выходу в плей-офф американский клуб выполнил, и теперь можно играть в полную силу и в полной боеготовности. У «Далласа» нет превосходства по составу ни в одной линии, а «Вегас» тут видится куда более кубковым коллективом. Как сложится стартовый матч серии?

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз», плей-офф НХЛ, первый раунд, первый матч

Интрига: нашли ли «короли» рецепт игры против «нефтяников»?

«Кингз» после своей победы в Кубке Стэнли – 2014 за последующие 10 лет не выиграли ни одной кубковой серии, в том числе дважды подряд (2022, 2023) вылетев от «Ойлерз». Третий год на стадии первого раунда плей-офф НХЛ Макдэвид и компания встречаются с «Лос-Анджелесом». За время, прошедшее с последнего плей-офф, не до конца понятно, в чём «короли» стали сильнее. «Кингз» мощно начали регулярку, затем провалились и только после смены главного тренера восстановили свою позицию в плей-офф. В число восьми участников розыгрыша Кубка Стэнли от Запада «короли» попасть смогли, но, чтобы пройти дальше и выбить из борьбы Коннора Макдэвида и партнёров, им нужно прыгать выше головы. Получится ли?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», плей-офф НБА, первый раунд, второй матч

Интрига: чемпионы НБА добьются 10-й подряд победы над «Лейкерс»?

Первый матч серии между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» показал истинную мощь Николы Йокича и его напарников по команде. «Самородки» были не слишком заметны на протяжении двух четвертей, однако в третьей включились так, что благодаря удачному рывку выиграли матч. У «озёрников» хорошую игру провели Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, но не хватило удачных действий со стороны других баскетболистов. Нельзя не отметить, что подопечные Дарвина Хэма не могут обыграть действующего чемпиона НБА на протяжении девяти матчей кряду. Сделают ли гости работу над ошибками или же серия переедет в Лос-Анджелес со счётом 2-0 в пользу «Денвера»?

🎾 15:00*: Диана Шнайдер (Россия) — Анастасия Потапова (Россия), Мадрид, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится российское дерби в Мадриде?

На представительном турнире в Мадриде в первом же круге состоится российское дерби — Диана Шнайдер — Анастасия Потапова. Девушки ни разу друг с другом не играли. В следующем круге теннисистка, обыгравшая соотечественницу, встретится с кем-то из пары Лейла Фернандес — победительница квалификации.

🏀 19:00: УНИКС — «Самара», плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: действующий чемпион стартует в плей-офф с победы?

Казанский УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги. Команда под руководством Велимира Перасовича впервые в истории выиграла регулярный чемпионат. В плей-офф УНИКС встретится с «Самарой», которая пробилась в решающую стадию из стадии плей-ин. Серия начнётся в Казани, кто же окажется сильнее в первом матче?

🏐 19:00: «Белогорье» — «Факел», Суперлига (мужчины). Серия за третье место, первый матч

Интрига: кто заберёт инициативу в серии?

Серия за бронзу не менее любопытна, чем за золото! Ведь за третью строчку чемпионата борются две самые нестандартные команды: «Белогорье» с новым тренером и новичком-китайцем и «Факел» — амбициозный и молодой, казалось бы, середняк Суперлиги, сенсационно переигравший новосибирский «Локомотив» в четвертьфинале. Противостояние неопытности в матчах за медали кажется перспективным!

«Белогорье» было в шаге от пятого матча в серии: Главный тренер «Белогорья» Волков подвёл итог полуфинальной серии Суперлиги с «Динамо»

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — «Парма», плей-офф ЕЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: гости дважды обыграли краснодарцев в регулярке, удастся ли повторить успех в плей-офф?

Четвёртая и пятая команды регулярного чемпионата Единой лиги – «Локомотив-Кубань» и «Парма» – начинают свой путь в плей-офф. В сезоне-2023/2024 клубы встречались четыре раза, и все матчи получались на загляденье: интрига до финального свистка, две победы «Локо» и две победы «Пармы». В общем, в Краснодаре будет жарко, каждый хочет победить и пройти в полуфинал плей-офф Единой лиги.

🏐 20:00: «Локомотив» — «Динамо-Ак Барс», Суперлига (женщины). Финал, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

1-1 в серии до трёх побед в матче за золото чемпионата России. «Локо» размочил счёт: железнодорожницы вновь переиграли своих соперниц в нападении, забив 62 мяча. По-прежнему прекрасно работает тандем Каракурт – Толок. А у «Динамо» просела игра главной в нападении Брайелин Мартинес (13 из 35), и это сразу же сказалось на реализации атак всей команды: 48 очков при 37% – ещё ниже, чем в первой игре. Теперь команды встретятся в Калининграде.

⚽️ 22:00: «Арсенал» Лондон — «Челси», АПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Челси» неудачную серию в матчах с «Арсеналом»?

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, но опережает «Ливерпуль» только по дополнительным показателям. А вот «Манчестер Сити» отстаёт от лондонского клуба на одно очко. Кстати, «Челси» не обыгрывает «Арсенал» с августа 2021 года. В последних пяти матчах АПЛ команда Маурисио Почеттино набрала 11 очков, и это показатель лучше, чем у «Арсенала». На этом отрезке команда Микеля Артеты трижды победила, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Остановит ли «Челси» лидера чемпионата Англии?

⚽️ 22:00: «Лацио» — «Ювентус», Кубок Италии, 1/2 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто пройдёт в финал Кубка Италии?

«Ювентус» в последнее время играет далеко не лучшим образом. Судите сами: три победы в 13 матчах. Неудивительно, что команда потеряла второе место в таблице Серии А. С другой стороны, чёрно-белые по-прежнему претендуют на победу в Кубке Италии. Они обыграли «Лацио» (2:0) в первом полуфинальном матче со счётом 2:0 и тем самым заметно повысили шансы на выход в следующий раунд. Римский клуб одержал четыре победы в последних пяти матчах Серии А, но пока находится только на седьмом месте в таблице. Перед «Лацио» стоит непростая задача — отыграть два мяча по итогам первого матча.