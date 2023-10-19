Овечкин снова без голов, Неймару предстоит серьёзная операция. Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» разгромно проиграл «Оттаве Сенаторз» (1:6), российский хоккеист Александр Овечкин отличился одной результативной передачей; у бразильского футболиста Неймара подтвердили разрыв крестообразных связок, ему предстоит операция; французский нападающий Карим Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции из-за слов о связи игрока с террористическими организациями. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгромного поражения в матче с «Оттавой».

2. Неймар повредил переднюю крестообразную связку и порвал мениск. Игрока прооперируют.

3. Карим Бензема может подать в суд на министра внутренних дел Франции.

4. В МВД Франции упомянули Хабиба Нурмагомедова, когда объясняли скандальные слова о Бензема.

5. Владимир Тарасенко установил уникальное достижение за «Оттаву».

6. Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Северсталь» по буллитам.

7. «Интер Майами» без Месси сыграл вничью в последнем домашнем матче в сезоне.

8. Хольгер Руне потерпел восьмое поражение в последних девяти матчах.

9. ХК «Спартак» одержал седьмую победу подряд, одолев в гостях «Сочи».

10. Ник Кирьос официально выпал из рейтинга ATP.