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Ассист Овечкина, Мудрик может стать партнёром Головина в «Монако». Главное к утру

Голевая передача российского хоккеиста Александра Овечкина помогла «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:2, «Челси» во время зимнего трансферного окна может сдать украинского вингера Михаила Мудрика в аренду в «Монако», именитый тренер Мирча Луческу заявил, что не вернётся работать в Россию. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Дубль Кузнецова и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси».

2. Мудрик может стать партнёром Головина в «Монако».

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