Безголевая серия Капризова, «Трабзонспор» интересуется Чаловым. Главное к утру

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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов продлил безголевую серию до шести матчей, турецкий «Трабзонспор» интересуется нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым, полузащитник «Зенита» Вендел желает перейти во «Фламенго», но сине-бело-голубые не получали официального предложения от бразильского клуба. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Безголевая серия Капризова продлилась до шести матчей.

2. «Трабзонспор» заинтересован в трансфере игрока ЦСКА Чалова.

3. Вендел хочет играть за «Фламенго», но клуб не делал предложений «Зениту».

4. Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Салернитану» и выйти на седьмое место в Серии А.

5. «Сан-Паулу» согласился продать «ПСЖ» Бералдо за те же деньги, что предлагал «Зенит» — Са.

6. Павел Минтюков вышел на второе место по очкам среди новичков НХЛ.

7. На матче «Ливерпуль» — «МЮ» установлен рекорд посещаемости «Энфилда» за последние 60 лет.

8. Малкин и Кросби набрали 4 очка на двоих и принесли «Питтсбургу» победу над «Миннесотой».

9. Мюллер и «Бавария» договорились о продлении контракта — Фальк.

10. «Клипперс» переиграли «Индиану», одержав 8-ю победу подряд, у Хардена 35 очков.