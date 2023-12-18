12 топ-матчей вторника: много яркого хоккея, баскетбола и футбола

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Посмотреть все события 19 декабря в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 5:30: «Калгари Флэймз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 16:30: «Авангард» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:00: «Торпедо» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Динамо М» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 21:00: «Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити», КЧМ, 1/2 финала
- ⚽️ 23:00: «Наполи» — «Фрозиноне», Кубок Италии, 1/8 финала
- ⚽️ 23:00: «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед», Кубок лиги, 1/4 финала
- ⚽️ 23:30: «Атлетико» — «Хетафе», Примера, 18-й тур
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Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: выйдет ли Капризов из нового кризиса?
После смены главного тренера «Миннесота» заиграла новыми красками и одержала шесть побед в последних восьми матчах. Однако от российского нападающего Кирилла Капризова в американской команде продолжают ждать намного большего. В активе хоккеиста лишь 1 (0+1) балл в последних пяти играх при 11 бросках в створ и показателе полезности «минус 1». Сумеет ли Кирилл выйти из затянувшегося кризиса в матче с «Питтсбургом»? Дополнительной интригой встречи должно стать появление легенды «Пингвинз» Марка-Андре Флёри на последнем рубеже «дикарей».
🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: сохранят ли «Клипперс» самую продолжительную серию побед из всех команд в НБА?
«Лос-Анджелес Клипперс» победил в семи матчах кряду и на данный момент обладает самой продолжительной серией выигрышей в НБА. К слову, «Индиана Пэйсерс» хоть и проиграла три матча подряд, но является лучшей командой в лиге по игре в нападении. «Иноходцы» в среднем по сезону забрасывают 127,4 очка. Поэтому «парусникам» будет весьма трудно противостоять слаженной атаке соперника. Сумеют ли подопечные Тайрона Лю сохранить победную серию?
🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: справится ли действующий чемпион НБА с топ-3 Западной конференции?
На протяжении последних нескольких недель «Денвер Наггетс» не особо радует стабильными результатами. Действующий чемпион НБА из Колорадо не может показывать лучшую игру в связи с травмами лидеров – Аарона Гордона и Джамала Маррея. Сейчас же «горнякам» предстоит встреча с третьим местом Западной конференции «Даллас Маверикс». Подопечные Джейсона Кидда отлично зарекомендовали себя в последнее время и показывают качественный баскетбол, победив в пяти из шести сыгранных матчей чемпионата. Переиграет ли «Денвер» дома «Даллас»?
🏒 5:30: «Калгари Флэймз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: как сложится новая серия противостояния Юбердо и Ткачука?
Год назад «Калгари» и «Флорида» провернули один из самых громких обменов в НХЛ в XXI веке, поменяв своих лидеров. Американский нападающий Мэттью Ткачук стал «пантерой», канадец Джонатан Юбердо пополнил стан «огоньков». С тех пор матчи «Флэймз» и «Пантерз» неизменно рассматриваются через призму внутреннего противостояния Мэттью и Джонатана.
🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: кто победит во встрече топ-команд Западной и Восточной конференций?
На данный момент «Нью-Йорк Никс» занимает шестое место в Восточной конференции, а «Лос-Анджелес Лейкерс» расположился на восьмой позиции плотного по результатам «Запада». В свою очередь, в составе «озёрников» очень много игроков стартового состава находятся под вопросом участия в матче. Поэтому «Нью-Йорк» имеет отличный шанс проявить себя и забрать трудовую победу в игре с соперником уровня «Лейкерс». Справятся ли гости с хозяевами в регулярном чемпионате НБА?
🏒 16:30: «Авангард» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: остановит ли «Ак Барс» главных звёзд КХЛ?
Связка Владимира Ткачёва и Рида Буше набрала волшебный ход под занавес первой части регулярного чемпионата. На единственную паузу в сезоне КХЛ россиянин ушёл в роли лучшего бомбардира КХЛ, а американец — в статусе лучшего снайпера. Продолжат ли Ткачёв и Буше штамповать результативные действия в матче с «Ак Барсом» или Зинэтула Билялетдинов подберёт ключи нейтрализации к главным звёздам лиги?
🏒 19:00: «Торпедо» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: какая из двух серий прервётся в Нижнем Новгороде?
Перед паузой в чемпионате КХЛ «Торпедо» одержало победы в последних четырёх матчах, но московский «Спартак» является одним из самых неудобных соперников для команды Игоря Ларионова. Лидер сезона КХЛ выиграл две предыдущие очные встречи у волжан. Какая из двух серий прервётся во вторник в Нижнем Новгороде: победная серия «Торпедо» или победная серия «Спартака» в матчах с «Торпедо»?
🏒 19:30: «Динамо М» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: справится ли «Динамо» с оптимальным составом ЦСКА?
Как нельзя вовремя пауза в чемпионате пришлась для ЦСКА. За время перерыва в строй вернулись ключевые игроки московской команды, пропускавшие матчи перед уходом на КПК. В свою очередь, московское «Динамо» имело возможность перезарядить батарейки после изнурительного отрезка в чемпионате, в течение которого динамовцы провели на выезде 15 матчей из 18. Кому долгожданный перерыв пошёл на пользу сильнее?
⚽️ 21:00: «Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити», КЧМ, 1/2 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: станет ли «Сити» ещё на шаг ближе к трофею?
«Манчестер Сити» в последнее время регулярно теряет очки. В это трудно поверить, но за шесть предыдущих матчей в АПЛ команда Хосепа Гвардиолы одержала всего одну победу. В минувший уикенд «Сити» необъяснимым образом потерял очки в игре с «Кристал Пэлас» (2:2). Хозяева спокойно вели 2:0, но дважды пропустили в концовке и упустили победу. Теперь лучшую команду Европы ждёт полуфинал клубного чемпионата мира, где она сыграет с победителем Азиатской лиги чемпионов. Кстати, «Урава» уже провела один матч на турнире и одолела мексиканский «Леон» — 1:0. Но теперь соперник гораздо более серьёзный.
⚽️ 23:00: «Наполи» — «Фрозиноне», Кубок Италии, 1/8 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: улучшит ли «Наполи» прошлогодний результат в Кубке?
«Наполи» в последнее время сильно штормит. Нестабильная игра привела к увольнению Руди Гарсии и возвращению Вальтера Маццарри. Под руководством итальянца «Наполи» добил задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов, но в Серии А вылетел из топ-4. На очереди — кубковая игра с «Фрозиноне». Этот клуб рубится за выживание в чемпионате и пока успешно справляется с задачей. Сейчас команда занимает 13-е место, а отрыв от зоны вылета составляет семь очков. Год назад «Наполи» покинул Кубок Италии по итогам 1/8 финала. Как будет на этот раз?
⚽️ 23:00: «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед», Кубок лиги, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: вылетит ли «Челси» из Кубка лиги?
Обе команды теперь могут полностью сосредоточиться на внутренних турнирах. «Челси» делает это с самого старта сезона, а «Ньюкасл» на этой неделе завершил еврокубковую кампанию. Лондонский клуб в выходные разобрался с «Шеффилдом» (2:0), но пока занимает всего лишь 10-е место в таблице. Так себе результат. «Ньюкасл», в свою очередь, разнёс «Фулхэм» (3:0) и теперь находится на шестой строчке. В прошлом сезоне команды по-разному выступили в Кубке лиги. «Челси» вылетел в третьем раунде после того, как не справился с «Манчестер Сити» (0:2). А вот «Ньюкасл» добрался до финала, где проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2).
⚽️ 23:30: «Атлетико» — «Хетафе», Примера, 18-й тур
Интрига: реабилитируется ли «Атлетико» за провал в прошлом туре?
«Атлетико» откровенно разочаровал в матче чемпионата Испании с «Атлетиком». В Бильбао хозяева победили 2:0, но на самом деле в ворота гостей могло влететь пять-шесть мячей. Команда Диего Симеоне располагается на четвёртой строчке, но отставание от лидера уже составляет восемь очков. Впереди встреча с «Хетафе», которого в прошлом сезоне обыграть на «Ванда Метрополитано» не удалось — 1:1. Кстати, соперник «Атлетико» очень неплохо смотрится в последнее время — четыре победы в пяти матчах во всех турнирах. Эти результаты способствовали подъёму команды на восьмое место в Ла Лиге.