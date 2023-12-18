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Расписание спортивных матчей 19 декабря 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

12 топ-матчей вторника: много яркого хоккея, баскетбола и футбола
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 декабря 2023 года
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Традиционный дайджест-анонс в 21:00: за чем следить 19 декабря?

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли Капризов из нового кризиса?

После смены главного тренера «Миннесота» заиграла новыми красками и одержала шесть побед в последних восьми матчах. Однако от российского нападающего Кирилла Капризова в американской команде продолжают ждать намного большего. В активе хоккеиста лишь 1 (0+1) балл в последних пяти играх при 11 бросках в створ и показателе полезности «минус 1». Сумеет ли Кирилл выйти из затянувшегося кризиса в матче с «Питтсбургом»? Дополнительной интригой встречи должно стать появление легенды «Пингвинз» Марка-Андре Флёри на последнем рубеже «дикарей».

Капризов остался без голов в пяти матчах кряду:
Капризов остался без голов в пятом матче подряд

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранят ли «Клипперс» самую продолжительную серию побед из всех команд в НБА?

«Лос-Анджелес Клипперс» победил в семи матчах кряду и на данный момент обладает самой продолжительной серией выигрышей в НБА. К слову, «Индиана Пэйсерс» хоть и проиграла три матча подряд, но является лучшей командой в лиге по игре в нападении. «Иноходцы» в среднем по сезону забрасывают 127,4 очка. Поэтому «парусникам» будет весьма трудно противостоять слаженной атаке соперника. Сумеют ли подопечные Тайрона Лю сохранить победную серию?

Харден — икс-фактор «парусников»?
Харден — худшая суперзвезда в клатче? Удручающая статистика Бороды в последние годы
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🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли действующий чемпион НБА с топ-3 Западной конференции?

На протяжении последних нескольких недель «Денвер Наггетс» не особо радует стабильными результатами. Действующий чемпион НБА из Колорадо не может показывать лучшую игру в связи с травмами лидеров – Аарона Гордона и Джамала Маррея. Сейчас же «горнякам» предстоит встреча с третьим местом Западной конференции «Даллас Маверикс». Подопечные Джейсона Кидда отлично зарекомендовали себя в последнее время и показывают качественный баскетбол, победив в пяти из шести сыгранных матчей чемпионата. Переиграет ли «Денвер» дома «Даллас»?

Рекорд Дончича в «Маверикс»:
Видео
Лука Дончич обновил один из рекордов «Далласа», обойдя Дирка Новицки

🏒 5:30: «Калгари Флэймз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сложится новая серия противостояния Юбердо и Ткачука?

Год назад «Калгари» и «Флорида» провернули один из самых громких обменов в НХЛ в XXI веке, поменяв своих лидеров. Американский нападающий Мэттью Ткачук стал «пантерой», канадец Джонатан Юбердо пополнил стан «огоньков». С тех пор матчи «Флэймз» и «Пантерз» неизменно рассматриваются через призму внутреннего противостояния Мэттью и Джонатана.

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🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит во встрече топ-команд Западной и Восточной конференций?

На данный момент «Нью-Йорк Никс» занимает шестое место в Восточной конференции, а «Лос-Анджелес Лейкерс» расположился на восьмой позиции плотного по результатам «Запада». В свою очередь, в составе «озёрников» очень много игроков стартового состава находятся под вопросом участия в матче. Поэтому «Нью-Йорк» имеет отличный шанс проявить себя и забрать трудовую победу в игре с соперником уровня «Лейкерс». Справятся ли гости с хозяевами в регулярном чемпионате НБА?

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🏒 16:30: «Авангард» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли «Ак Барс» главных звёзд КХЛ?

Связка Владимира Ткачёва и Рида Буше набрала волшебный ход под занавес первой части регулярного чемпионата. На единственную паузу в сезоне КХЛ россиянин ушёл в роли лучшего бомбардира КХЛ, а американец — в статусе лучшего снайпера. Продолжат ли Ткачёв и Буше штамповать результативные действия в матче с «Ак Барсом» или Зинэтула Билялетдинов подберёт ключи нейтрализации к главным звёздам лиги?

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🏒 19:00: «Торпедо» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из двух серий прервётся в Нижнем Новгороде?

Перед паузой в чемпионате КХЛ «Торпедо» одержало победы в последних четырёх матчах, но московский «Спартак» является одним из самых неудобных соперников для команды Игоря Ларионова. Лидер сезона КХЛ выиграл две предыдущие очные встречи у волжан. Какая из двух серий прервётся во вторник в Нижнем Новгороде: победная серия «Торпедо» или победная серия «Спартака» в матчах с «Торпедо»?

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«Спартак» готов идти за Кубком Гагарина. Не хватает только одной детали
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🏒 19:30: «Динамо М» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Динамо» с оптимальным составом ЦСКА?

Как нельзя вовремя пауза в чемпионате пришлась для ЦСКА. За время перерыва в строй вернулись ключевые игроки московской команды, пропускавшие матчи перед уходом на КПК. В свою очередь, московское «Динамо» имело возможность перезарядить батарейки после изнурительного отрезка в чемпионате, в течение которого динамовцы провели на выезде 15 матчей из 18. Кому долгожданный перерыв пошёл на пользу сильнее?

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ЦСКА сделал официальное заявление по поводу возможного обмена Хмелевски из «Салавата»

⚽️ 21:00: «Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити», КЧМ, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Клубный чемпионат мира - 2023 . 1/2 финала
19 декабря 2023, вторник. 21:00 МСК
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет ли «Сити» ещё на шаг ближе к трофею?

«Манчестер Сити» в последнее время регулярно теряет очки. В это трудно поверить, но за шесть предыдущих матчей в АПЛ команда Хосепа Гвардиолы одержала всего одну победу. В минувший уикенд «Сити» необъяснимым образом потерял очки в игре с «Кристал Пэлас» (2:2). Хозяева спокойно вели 2:0, но дважды пропустили в концовке и упустили победу. Теперь лучшую команду Европы ждёт полуфинал клубного чемпионата мира, где она сыграет с победителем Азиатской лиги чемпионов. Кстати, «Урава» уже провела один матч на турнире и одолела мексиканский «Леон» — 1:0. Но теперь соперник гораздо более серьёзный.

Как «Сити» в очередной раз потерял очки в АПЛ:
«Сити» сенсационно упустил победу! Это что, в АПЛ и правда есть интрига?
«Сити» сенсационно упустил победу! Это что, в АПЛ и правда есть интрига?

⚽️ 23:00: «Наполи» — «Фрозиноне», Кубок Италии, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Италии . 1/8 финала
19 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Фрозиноне
Фрозиноне
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: улучшит ли «Наполи» прошлогодний результат в Кубке?

«Наполи» в последнее время сильно штормит. Нестабильная игра привела к увольнению Руди Гарсии и возвращению Вальтера Маццарри. Под руководством итальянца «Наполи» добил задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов, но в Серии А вылетел из топ-4. На очереди — кубковая игра с «Фрозиноне». Этот клуб рубится за выживание в чемпионате и пока успешно справляется с задачей. Сейчас команда занимает 13-е место, а отрыв от зоны вылета составляет семь очков. Год назад «Наполи» покинул Кубок Италии по итогам 1/8 финала. Как будет на этот раз?

Ещё один топ-клуб претендует на лидера «Наполи» Осимхена:
Источник: Осимхен летом перейдёт в «Арсенал»

⚽️ 23:00: «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед», Кубок лиги, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Кубок лиги . 1/4 финала
19 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вылетит ли «Челси» из Кубка лиги?

Обе команды теперь могут полностью сосредоточиться на внутренних турнирах. «Челси» делает это с самого старта сезона, а «Ньюкасл» на этой неделе завершил еврокубковую кампанию. Лондонский клуб в выходные разобрался с «Шеффилдом» (2:0), но пока занимает всего лишь 10-е место в таблице. Так себе результат. «Ньюкасл», в свою очередь, разнёс «Фулхэм» (3:0) и теперь находится на шестой строчке. В прошлом сезоне команды по-разному выступили в Кубке лиги. «Челси» вылетел в третьем раунде после того, как не справился с «Манчестер Сити» (0:2). А вот «Ньюкасл» добрался до финала, где проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Челси» готов серьёзно перекроить состав:
Главные трансферные новости недели. «Челси» готов продать шестерых ради новичков
Главные трансферные новости недели. «Челси» готов продать шестерых ради новичков

⚽️ 23:30: «Атлетико» — «Хетафе», Примера, 18-й тур

Испания - Примера . 18-й тур
19 декабря 2023, вторник. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реабилитируется ли «Атлетико» за провал в прошлом туре?

«Атлетико» откровенно разочаровал в матче чемпионата Испании с «Атлетиком». В Бильбао хозяева победили 2:0, но на самом деле в ворота гостей могло влететь пять-шесть мячей. Команда Диего Симеоне располагается на четвёртой строчке, но отставание от лидера уже составляет восемь очков. Впереди встреча с «Хетафе», которого в прошлом сезоне обыграть на «Ванда Метрополитано» не удалось — 1:1. Кстати, соперник «Атлетико» очень неплохо смотрится в последнее время — четыре победы в пяти матчах во всех турнирах. Эти результаты способствовали подъёму команды на восьмое место в Ла Лиге.

Предыдущий матч превратился для «Атлетико» в кошмар:
Как же ужасен «Атлетико»! Должны были пропускать мячей шесть
Как же ужасен «Атлетико»! Должны были пропускать мячей шесть
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