Овечкин снова без голов, Даяна Ястремская вышла в полуфинал AO. Главное к утру
Голевая передача российского нападающего Евгения Кузнецова не помогла «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Миннесоту Уайлд» (3:5), Александр Овечкин снова не забил, украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла чешку Линду Носкову и вышла в полуфинал Australian Open – 2024, в «Локомотиве» подтвердили переговоры с «Зенитом» по трансферу защитника Наира Тикнизяна. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Передача Кузнецова не помогла «Вашингтону» обыграть «Миннесоту». Овечкин — без очков.
- 93-я ракетка мира Ястремcкая обыграла Носкову и пробилась в полуфинал Australian Open.
- Спортивный директор «Локомотива» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну.
- Хет-трик Кучерова и 29 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Филадельфией».
- «Атлетико» перехватит у «Барселоны» футболиста сборной Бельгии.
- «Сочи» исключил Кристиана Нобоа из заявки клуба.
- «Челси» вышел в финал Кубка английской лиги, забив шесть мячей в ворота «Мидлсбро».
- Медведев лишился шанса стать первой ракеткой по итогам АО — даже в случае титула.
- «Реал Сосьедад» Захаряна вышел в полуфинал Кубка Испании.
- Переход Кордобы из «Краснодара» в «Фулхэм» заблокировала АПЛ.
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