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Овечкин снова без голов, Даяна Ястремская вышла в полуфинал AO. Главное к утру
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Голевая передача российского нападающего Евгения Кузнецова не помогла «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Миннесоту Уайлд» (3:5), Александр Овечкин снова не забил, украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла чешку Линду Носкову и вышла в полуфинал Australian Open – 2024, в «Локомотиве» подтвердили переговоры с «Зенитом» по трансферу защитника Наира Тикнизяна. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Передача Кузнецова не помогла «Вашингтону» обыграть «Миннесоту». Овечкин — без очков.
  2. 93-я ракетка мира Ястремcкая обыграла Носкову и пробилась в полуфинал Australian Open.
  3. Спортивный директор «Локомотива» подтвердил переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну.
  4. Хет-трик Кучерова и 29 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Филадельфией».
  5. «Атлетико» перехватит у «Барселоны» футболиста сборной Бельгии.
  6. «Сочи» исключил Кристиана Нобоа из заявки клуба.
  7. «Челси» вышел в финал Кубка английской лиги, забив шесть мячей в ворота «Мидлсбро».
  8. Медведев лишился шанса стать первой ракеткой по итогам АО — даже в случае титула.
  9. «Реал Сосьедад» Захаряна вышел в полуфинал Кубка Испании.
  10. Переход Кордобы из «Краснодара» в «Фулхэм» заблокировала АПЛ.
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