Овечкин снова без голов, Даяна Ястремская вышла в полуфинал AO. Главное к утру

Голевая передача российского нападающего Евгения Кузнецова не помогла «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Миннесоту Уайлд» (3:5), Александр Овечкин снова не забил, украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла чешку Линду Носкову и вышла в полуфинал Australian Open – 2024, в «Локомотиве» подтвердили переговоры с «Зенитом» по трансферу защитника Наира Тикнизяна. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 24 января Все результаты игрового дня НХЛ 24 января