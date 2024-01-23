За чем следить 24 января — это ежедневный анонс в 21:00.

15 топ-матчей среды: Медведев и Калинская в 1/4 АО, матчи КХЛ и плей-офф Кубков в Европе

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 24 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 января 2024, среда. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто из претендентов на плей-офф будет сильнее?

По процентовке очков «Тампа» уступает командам, которые пока идут в таблице ниже — но им ещё надо выигрывать матчи, которые есть в запасе. Пятиматчевая победная серия недавно прервалась в Детройте, но Кучеров и компания наверняка настроены вернуться на путь выигрышей. «Филадельфия» проиграла два последних матча, и её позиции в зоне плей-офф слегка пошатнулись: Даже несмотря на то, что менеджмент «лётчиков» не планирует форсировать победы любой ценой, сложно представить, что Джон Торторелла позволит команде выключиться хотя бы на матч.

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 24 января 2024, среда. 03:00 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «иноходцы» не побеждали «горняков» с 2020 года, прервёт ли «Индиана» эту серию?

Приход в «Индиану Пэйсерс» тяжёлого форварда Паскаля Сиакама пока никак не повлиял на общую картину выступлений в последнее время. «Иноходцы» больше проигрывают, нежели побеждают. Сейчас же в гости к клубу из Индианаполиса приедет действующий чемпион НБА «Денвер Наггетс». Клуб во главе с Николой Йокичем наладил свои дела в регулярном чемпионате. При этом «горняки» недавно обыграли «Бостон Селтикс» – лидера Восточной конференции. Хозяева не только на выезде, но и при поддержке домашних трибун не могут победить «Денвер» с 2020 года, на этот раз у подопечных Рика Карлайла получится прервать серию поражений?

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 января 2024, среда. 04:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: когда Овечкин и партнёры начнут забивать?

Конечно, можно говорить, что у «Вашингтона» немолодой состав и стареющие лидеры, но меньше «столичных» в НХЛ забивают только абсолютно безнадёжные «Чикаго» и «Сан-Хосе». У команды отрицательная разница шайб, «-24»: в последние годы прецедентов попадания в плей-офф с такой нет. Шайб здесь все ждут не только от Овечкина, но и от Энтони Манты, Макса Пасиоретти и других признанных снайперов. Позволит ли «Миннесота», играющая без капитана Джареда Спёрджена, улучшить сопернику статистику?

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 января 2024, среда. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли команда Макдэвида фантастическую серию?

Трудно поверить, но этот «Эдмонтон» делает то, чего не удавалось даже команде-династии Гретцки и Мессье: парни Криса Ноблоха выиграли 13 матчей подряд и вытеснили «Лос-Анджелес» с третьего места своего дивизиона. Суперзвёзды команды и вратарь Стюарт Скиннер набрали потрясающую форму. Их соперник сезон уже де-факто закончил, но «Коламбус» немало забивает в равных составах, а его молодёжь готова играть ради того, чтобы обеспечить место в команде на следующий год. Не расслабится ли «Эдмонтон»?

Недавно канадская команда подписала суперветерана: «Эдмонтон» объявил о подписании контракта с обладателем Кубка Стэнли Кори Перри

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Клипперс» впервые в сезоне обыграют «Лейкерс»?

Миновала половина регулярного чемпионата НБА, «Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лос-Анджелес Лейкерс» – девятый на данный момент. У «парусников» дела обстоят намного лучше в последнее время – команда уступила лишь в двух матчах из 10 сыгранных. В свою очередь, «озёрники» не демонстрируют стабильной игры, чередуя победы с поражениями. Но в двух очных играх сезона-2023/2024 «Лейкерс» оказывались сильнее «Клипперс». Это противостояние является крайне принципиальным для двух коллективов из Лос-Анджелеса, поэтому будет интересно посмотреть за их игрой на паркете «Крипто.ком Арены».

🎾 5:30*: Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Даниил Медведев (Россия, 3), Australian Open, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Медведев до седьмого полуфинала на ТБШ?

Из шести теннисистов, оставшихся в одиночной сетке Australian Open, россиянину Даниилу Медведеву в 1/4 финала достался самый низкорейтинговый соперник — девятая ракетка мира Хуберт Хуркач из Польши. Ранее спортсмены встречались на уровне ATP пять раз, и счёт был 3-2 в пользу поляка. Он был сильнее на Уимблдоне-2021, в Майами и Галле-2022, а Даниил — в Торонто и ATP Finals — 2021. Кстати, ещё одна встреча этих соперников состоялась месяц назад на показательном турнире Мировая теннисная лига, и там сильнее снова был Хуркач. Победитель нового матча встретится в полуфинале АО-2024 с кем-то из пары Александр Зверев — Карлос Алькарас.

🎾 11:15*: Анна Калинская (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12), Australian Open, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Калинская в четвёрку лучших АО-2024?

Для 25-летней Анны Калинской наступил момент истины. Все личные рекорды на ТБШ она побила, и теперь осталось сосредоточиться на финишном рывке. Соперницей россиянки по 1/4 финала стала 21-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь. Ранее теннисистки играли один раз — в Гвадалахаре-2022 сильнее оказалась Калинская. Победительница нового матча встретится дальше с кем-то из пары Линда Носкова — Даяна Ястремская.

🎾 12:45*: Александр Зверев (Германия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Australian Open, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли Зверев победный ход Алькараса?

20-летний Карлос Алькарас продолжает погоню за титулом на Australian Open и званием первой ракетки мира. В 1/4 финала ему достался один из самых неудобных соперников — немец Александр Зверев, с которым у него отрицательный баланс встреч — 3-4. Причём последний поединок в рамках ATP Finals — 2023 остался как раз за Александром. Победитель нового матча встретится в полуфинале АО-2024 с кем-то из пары Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Даниил Медведев.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2024, среда. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто улучшит позиции в борьбе за топ-4 Востока?

В двух последних матчах атака «Ак Барса» более-менее начала играть на свои деньги, отгрузив восемь шайб «Ладе» и «Спартаку». Скорое возвращение Дмитрия Яшкина, который забросил 18 шайб в 36 играх до травмы, явно должно помочь команде Билялетдинова. Однако «Автомобилист» очень хорошо играет дома, имеет организованную оборону, которую сложно вскрыть, и выиграл прошлый очный матч в Екатеринбурге. Получится ли у казанской команды занять привычное место повыше, обыграв прямого конкурента?

Бывший игрок казанцев критически оценивает их форму: Двукратный обладатель Кубка Гагарина: у «Ак Барса» к плей-офф готовы полтора звена

🏒 19:00: «Нефтехимик» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2024, среда. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чья атака окажется сильнее?

«Торпедо» и «Нефтехимик» похожи по игровой философии: обе команды играют в атаку, пусть и разными методами, стараются развивать молодых игроков и не оперируют большим бюджетом. Задачи у команд разные: у нижегородцев наконец вернулся в строй один из лидеров Николай Коваленко, который должен усилить глубину состава, а Нижнекамску предстоит погоня за восьмой строчкой, где команда пока лидирует, но до конца сезона времени ещё очень много.

Почему великий Ларионов остался в «Торпедо» ещё на три года: «Его зацепил нижегородский движ». Генменеджер «Торпедо» о продлении контракта с Ларионовым

⚽️ 20:00: ЮАР — Тунис, Кубок Африки, группа E, 3-й тур

Интрига: Тунис зацепится за 1/8 финала Кубка Африки?

Тунис – сильная по африканским меркам сборная. Однако после двух туров КАН команда занимает последнее, четвёртое место в группе Е. Но в случае победы над ЮАР сборная Туниса займёт минимум третью строчку и гарантирует выход в плей-офф. Интересно, что за всю историю команды встречались всего один раз. Тогда Тунис обыграл ЮАР со счётом 3:1. Повторится история сейчас?

⚽️ 22:30: «Бавария» — «Унион», Бундеслига, 13-й тур

Интрига: «Бавария» немного приблизится к лидирующему «Байеру»?

Сенсация – в текущем сезоне Бундеслиги нас снова ждёт чемпионская гонка! «Бавария» на семь очков отстаёт от «Байера». В последнем туре мюнхенцы неожиданно уступили дома «Вердеру». Но у команды Томаса Тухеля есть игра в запасе. «Бавария» в предстоящей игре примет берлинский «Унион». У участника ЛЧ-2023/2024 проблемы в чемпионате: всего лишь 15-е место и отрыв всего три очка от строчки в зоне переходных матчей. Однако и «Бавария» неидеальна. Какая из команд приблизится к решению локальных задач?

⚽️ 23:00: «Фулхэм» — «Ливерпуль», Кубок лиги, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» выйдет в финал Кубка лиги?

«Ливерпуль» — на пути к первому финалу в 2024 году. Команда Юргена Клоппа обыграла «Фулхэм» дома в первой игре полуфинала Кубка английской лиги – 2:1. Теперь необходимо завершить дело в Лондоне. Если «красные» выйдут в финал, то сыграют в нём с победителем пары «Челси» — «Мидлсбро» (первый матч – 0:1). Вряд ли Клопп рискнёт выпустить резерв, поэтому ждём уверенной игры от «Ливерпуля». В последний раз «скаузеры» выигрывали Кубок лиги в 2022-м. Вернут трофей спустя два года?

⚽️ 23:00: Замбия — Марокко, Кубок Африки, группа F, 3-й тур

Интрига: случится ли сенсация на Кубке Африки?

Марокко – одна из топ-сборных Африки. Это первая команда в истории континента, вышедшая в полуфинал чемпионата мира (2022). Да и состав у команды классный: Хакими, Зиеш, Амрабат, Боно, Агер, Эн-Несири и другие крутые футболисты. В общем, от Марокко ждут победы в турнире. Команда начала КАН с победы над Танзанией (3:0) и ничьей с ДР Конго (1:1). В 3-м туре ждёт встреча с Замбией. В 2012 году замбийцы сенсационно выиграли Кубок Африки. А теперь теоретически могут опустить Марокко на третье место в группе (если в параллельной игре ДР Конго обыграет Танзанию). И тогда команда Валида Реграги будет зависеть от ситуации в других квартетах. Ждём мини-чудо от Замбии или уверенный проход марокканцев дальше?

Марокко — главный фаворит Кубка Африки — 2023: Фото Opta представила шансы сборных на победу в Кубке африканских наций

⚽️ 23:30: «Атлетик» — «Барселона», Кубок Испании, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» продолжит путь к Кубку Испании?

«Барселона» не побеждала в Кубке Испании с 2021 года. В текущем сезоне перед каталонцами поставлена задача выиграть трофей. Сине-гранатовые оказались уже в четвертьфинале. Впереди – сложнейший выезд в Бильбао к «Атлетику». И хотя «Барса» побеждала соперника в последних четырёх встречах, не стоит недооценивать басков. Интересно, что «Барселона» и «Атлетик» — самые титулованные команды Кубка (31 и 23 победы соответственно). Ждём классной встречи. Тем более что в Примере «Барсе» тяжело дотянуться до лидирующих «Реала» и «Жироны». Кубок – реальный шанс зацепить трофей.