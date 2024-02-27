У Овечкина «-3» в матче с «Оттавой», «МЮ» планирует распродажу игроков. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал «-3» в матче регулярного чемпионата с «Оттава Сенаторз» (6:3), «Манчестер Юнайтед» планирует массовую продажу игроков в летнее трансферное окно, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал две голевые передачи в матче с «Лос-Анджелес Кингз» и стал первым игроком НХЛ в XXI веке с восемью сезонами кряду с 90+ очками. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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