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27 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

У Овечкина «-3» в матче с «Оттавой», «МЮ» планирует распродажу игроков. Главное к утру
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал «-3» в матче регулярного чемпионата с «Оттава Сенаторз» (6:3), «Манчестер Юнайтед» планирует массовую продажу игроков в летнее трансферное окно, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал две голевые передачи в матче с «Лос-Анджелес Кингз» и стал первым игроком НХЛ в XXI веке с восемью сезонами кряду с 90+ очками. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин заработал «-3» в матче, в котором «Вашингтон» одержал победу — 6:3.
  2. «Манчестер Юнайтед» планирует массовую продажу игроков в летнее трансферное окно.
  3. Макдэвид стал первым игроком НХЛ в XXI веке с восемью сезонами кряду с 90+ очками.
  4. «Вашингтон» одержал победу над «Оттавой», Овечкин очков не набрал.
  5. Де Брёйне определился со своим будущим в «Манчестер Сити».
  6. На стадионе «Реала» начали продавать шарфы с изображением Килиана Мбаппе.
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  8. Определились все пары плей-офф КХЛ сезона-2023/2024.
  9. «Рома» обыграла «Торино» благодаря хет-трику Дибалы.
  10. ФИФА проведёт тестовые серии матчей между сборными разных конфедераций.
  11. В Италии раскритиковали игру Миранчука в матче между «Миланом» и «Аталантой».
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