У Овечкина «-3» в матче с «Оттавой», «МЮ» планирует распродажу игроков. Главное к утру
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал «-3» в матче регулярного чемпионата с «Оттава Сенаторз» (6:3), «Манчестер Юнайтед» планирует массовую продажу игроков в летнее трансферное окно, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал две голевые передачи в матче с «Лос-Анджелес Кингз» и стал первым игроком НХЛ в XXI веке с восемью сезонами кряду с 90+ очками. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин заработал «-3» в матче, в котором «Вашингтон» одержал победу — 6:3.
- «Манчестер Юнайтед» планирует массовую продажу игроков в летнее трансферное окно.
- Макдэвид стал первым игроком НХЛ в XXI веке с восемью сезонами кряду с 90+ очками.
- «Вашингтон» одержал победу над «Оттавой», Овечкин очков не набрал.
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