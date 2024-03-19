Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

19 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Смерть тренера «Салавата», дубль Овечкина в НХЛ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Умер помощник главного тренера «Салавата Юлаева» Константин Кольцов, российский нападавший «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче с «Калгари» (5:2), нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку сборной Португалии на товарищеский матч со Швецией. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. В «Салавате Юлаеве» подтвердили гибель тренера Константина Кольцова.
  2. Дубль Овечкина в матче с «Калгари» помог «Вашингтону» одержать третью победу подряд.
  3. Роналду не попал в заявку сборной Португалии на матч со Швецией.
  4. «Реал» подал жалобу на судью, не обратившего внимания на оскорбления в адрес Винисиуса.
  5. Энтони Эдвардс совершил один из лучших данков в нынешнем сезоне НБА в матче с «Ютой».
  6. Задержаны двое болельщиков «МЮ», выкрикивавших оскорбления в матче с «Ливерпулем».
  7. Александр Овечкин поразил ворота 174-го голкипера НХЛ.
  8. «Милан» хочет приобрести экс-хавбека московского «Динамо».
  9. 34 очка Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Голден Стэйт».
  10. Овечкин сократил отставание от Гретцки до 51 шайбы в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
Все результаты игрового дня НХЛ 19 марта
Все результаты игрового дня НХЛ 19 марта
Ваше расписание на сегодня:
7 топ-событий вторника: битвы в Кубке Гагарина, чемпионат России по лыжам, НБА и НХЛ
7 топ-событий вторника: битвы в Кубке Гагарина, чемпионат России по лыжам, НБА и НХЛ
Все результаты игрового дня НБА 19 марта
Все результаты игрового дня НБА 19 марта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android