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Смерть тренера «Салавата», дубль Овечкина в НХЛ. Главное к утру

Умер помощник главного тренера «Салавата Юлаева» Константин Кольцов, российский нападавший «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче с «Калгари» (5:2), нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку сборной Португалии на товарищеский матч со Швецией. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 19 марта Все результаты игрового дня НХЛ 19 марта