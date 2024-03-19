Смерть тренера «Салавата», дубль Овечкина в НХЛ. Главное к утру
Умер помощник главного тренера «Салавата Юлаева» Константин Кольцов, российский нападавший «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче с «Калгари» (5:2), нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку сборной Португалии на товарищеский матч со Швецией. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- В «Салавате Юлаеве» подтвердили гибель тренера Константина Кольцова.
- Дубль Овечкина в матче с «Калгари» помог «Вашингтону» одержать третью победу подряд.
- Роналду не попал в заявку сборной Португалии на матч со Швецией.
- «Реал» подал жалобу на судью, не обратившего внимания на оскорбления в адрес Винисиуса.
- Энтони Эдвардс совершил один из лучших данков в нынешнем сезоне НБА в матче с «Ютой».
- Задержаны двое болельщиков «МЮ», выкрикивавших оскорбления в матче с «Ливерпулем».
- Александр Овечкин поразил ворота 174-го голкипера НХЛ.
- «Милан» хочет приобрести экс-хавбека московского «Динамо».
- 34 очка Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Голден Стэйт».
- Овечкин сократил отставание от Гретцки до 51 шайбы в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
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