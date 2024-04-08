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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
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8 апреля: главные новости спорта, результаты НБА, результаты НХЛ, теннис, футбол

Шестое подряд поражение «Вашингтона», скандал в финале Суперкубка Турции. Главное к утру
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«Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным проиграл «Оттаве» (2:3) в овертайме, продлив серию поражений до шести матчей, «Фенербахче» сорвал матч за Суперкубок Турции с «Галатасараем», уйдя с поля в самом начале встречи, «Спартак» победил «Динамо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ, уступая в счёте по ходу игры. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Оттаве» в овертайме.
  2. «Фенербахче» сорвал матч за Суперкубок Турции с «Галатасараем».
  3. «Спартак» победил «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ, уступая в счёте по ходу игры.
  4. Артемий Панарин повторил рекорд XXI века в НХЛ.
  5. Касаткина с разгромным счётом проиграла Коллинз в финале WTA-500 в Чарльстоне.
  6. «Ювентус» обыграл «Фиорентину» в 31-м туре Серии А.
  7. Панарин превзошёл лучший бомбардирский результат в карьере Овечкина.
  8. «Фенербахче» выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции.
  9. «Опозорились на весь мир». Президент «Галатасарая» — о громком скандале в Суперкубке.
  10. Тренер «Вашингтона» назвал две главные причины шестиматчевой серии поражений.
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