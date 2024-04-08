Шестое подряд поражение «Вашингтона», скандал в финале Суперкубка Турции. Главное к утру
«Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным проиграл «Оттаве» (2:3) в овертайме, продлив серию поражений до шести матчей, «Фенербахче» сорвал матч за Суперкубок Турции с «Галатасараем», уйдя с поля в самом начале встречи, «Спартак» победил «Динамо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ, уступая в счёте по ходу игры. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Оттаве» в овертайме.
- «Фенербахче» сорвал матч за Суперкубок Турции с «Галатасараем».
- «Спартак» победил «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ, уступая в счёте по ходу игры.
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