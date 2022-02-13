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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине – онлайн-трансляция соревнований 13 февраля 2022, Россия на зимних Олимпийских играх

Олимпиада-2022. Восьмой день. У российских лыжников будет второе золото в эстафете? LIVE
Андрей Гуров Даниил Сальников
,
Большунов и Устюгов
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Российские лыжники, биатлонисты и конькобежцы ведут борьбу за медали!

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграют семь комплектов медалей.

Российские биатлонисты будут бороться за награды в гонках преследования, лыжники постараются повторить успех женщин и выиграть золото в мужской эстафете. Хорошие шансы на первые олимпийские медали в Пекине есть у российских конькобежцев — Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина будут вести борьбу за самые высокие места на дистанции 500 метров.

Также сегодня будут разыграны медали в горнолыжном спорте и шорт-треке.

Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2022. Медальный зачёт
Валиева, Трусова и Щербакова узнали стартовые номера в короткой программе на Олимпиаде Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Live Павел Панышев

Валиева, Трусова и Щербакова узнали стартовые номера в короткой программе на Олимпиаде

Состоялась жеребьёвка короткой программы у женщин. Россиянки выйдут на лёд в последней разминке. Камила Валиева выступит под 26-м номером, Александра Трусова под 28-м, Анна Щербакова — под 29-м.

Короткую программу женщины представят 15 февраля, произвольную — 17-го.

06:03 Павел Панышев

Прошла первая попытка заездов в соревнованиях по бобслею у женщин в одиночку. Надежда Сергеева показала девятый результат — она преодолела дистанцию за 1:05.45 минуты. Россиянка отстаёт от лидера на 1.01 секунды.

Первое же место на данный момент у представительницы США Кейлли Хамфрис, которая завершила заезд за 1:04.44 минуты. Второй результат показала немка Лаура Нольте, её результат – 1:04.74. Третье место разделяют сразу две спортсменки – Кристин де Брюйн из Канады и Элана Мейерс Тейлор из США. Они проехали дистанцию за 1:05.12 минуты.

Олимпиада 2022. Бобслей
Женщины. Одиночки. 1-я попытка
13 февраля 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Окончено
1
Кейлли Хамфрис
США
1:04.44
2
Лаура Нольте
Германия
+0.30
3
Кристин де Брюйн
Канада
+0.68
3
Элана Мейерс Тейлор
США
+0.68
06:00 Павел Панышев

Камила Валиева вышла на утреннюю тренировку перед стартом соревнований в женском одиночном катании, сообщает ТАСС.

На льду также работали Анна Щербакова и Александра Трусова. Валиева отрабатывала короткую программу, спортсменка без ошибок выполнила тройной аксель, каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп.

Трусова работала с тройным акселем, который не удался ей в тренировочном прокате короткой программы. Щербакова откатала прогон произвольной программы с двумя «бабочками» на четверных прыжках.

05:58 Павел Панышев

После первых семи дней Олимпийских игр россияне занимают восьмое место в общем медальном зачёте. На счету наших спортсменов 13 наград. Сегодня у национальной команды России есть все шансы пополнить медальную копилку!

05:57 Павел Панышев

Расписание соревнований и шансы российских атлетов

В воскресенье пройдёт девятый соревновательный день Олимпиады-2022. Будет разыграно семь комплектов наград, и сборная России пополнит медальную коллекцию. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.

Олимпиада-2022. 13 февраля. Сборная России бьётся с Норвегией за главное золото этих Игр Олимпиада-2022. 13 февраля. Сборная России бьётся с Норвегией за главное золото этих Игр
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