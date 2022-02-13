Олимпиада-2022. Восьмой день. У российских лыжников будет второе золото в эстафете? LIVE

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграют семь комплектов медалей.
Российские биатлонисты будут бороться за награды в гонках преследования, лыжники постараются повторить успех женщин и выиграть золото в мужской эстафете. Хорошие шансы на первые олимпийские медали в Пекине есть у российских конькобежцев — Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина будут вести борьбу за самые высокие места на дистанции 500 метров.
Также сегодня будут разыграны медали в горнолыжном спорте и шорт-треке.
Валиева, Трусова и Щербакова узнали стартовые номера в короткой программе на Олимпиаде
Состоялась жеребьёвка короткой программы у женщин. Россиянки выйдут на лёд в последней разминке. Камила Валиева выступит под 26-м номером, Александра Трусова под 28-м, Анна Щербакова — под 29-м.
Короткую программу женщины представят 15 февраля, произвольную — 17-го.
Прошла первая попытка заездов в соревнованиях по бобслею у женщин в одиночку. Надежда Сергеева показала девятый результат — она преодолела дистанцию за 1:05.45 минуты. Россиянка отстаёт от лидера на 1.01 секунды.
Первое же место на данный момент у представительницы США Кейлли Хамфрис, которая завершила заезд за 1:04.44 минуты. Второй результат показала немка Лаура Нольте, её результат – 1:04.74. Третье место разделяют сразу две спортсменки – Кристин де Брюйн из Канады и Элана Мейерс Тейлор из США. Они проехали дистанцию за 1:05.12 минуты.
Камила Валиева вышла на утреннюю тренировку перед стартом соревнований в женском одиночном катании, сообщает ТАСС.
На льду также работали Анна Щербакова и Александра Трусова. Валиева отрабатывала короткую программу, спортсменка без ошибок выполнила тройной аксель, каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп.
Трусова работала с тройным акселем, который не удался ей в тренировочном прокате короткой программы. Щербакова откатала прогон произвольной программы с двумя «бабочками» на четверных прыжках.
После первых семи дней Олимпийских игр россияне занимают восьмое место в общем медальном зачёте. На счету наших спортсменов 13 наград. Сегодня у национальной команды России есть все шансы пополнить медальную копилку!
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
В воскресенье пройдёт девятый соревновательный день Олимпиады-2022. Будет разыграно семь комплектов наград, и сборная России пополнит медальную коллекцию. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов.
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