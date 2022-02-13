Олимпиада-2022. Восьмой день. У российских лыжников будет второе золото в эстафете? LIVE

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разыграют семь комплектов медалей.

Российские биатлонисты будут бороться за награды в гонках преследования, лыжники постараются повторить успех женщин и выиграть золото в мужской эстафете. Хорошие шансы на первые олимпийские медали в Пекине есть у российских конькобежцев — Ангелина Голикова и Ольга Фаткулина будут вести борьбу за самые высокие места на дистанции 500 метров.

Также сегодня будут разыграны медали в горнолыжном спорте и шорт-треке.