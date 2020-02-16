Золото Логинова в биатлоне и рекорды конькобежцев в подборке новостей «Чемпионата»

Дисквалификация Устюгова, потеря лидерства России в медальном зачёте Олимпийских игр в Сочи 2014 года, золото Логинова в биатлоне, мировые рекорды конькобежцев и результаты центральных матчей игрового дня чемпионатов Англии, Испании и Италии. Представляем вашему вниманию подборку спортивных новостей прошедшего дня.

1. Российский биатлонист Евгений Устюгов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Спортсмена лишили золотой награды Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Его результаты, которые были показаны с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/2014, подлежат дисквалификации, включая лишение всех медалей, очков и призов.

2. После того как биатлониста Евгения Устюгова лишили золота Игр в Сочи, Россия потеряла лидерство в общекомандном медальном зачёте Олимпийских игр 2014 года.

3. Российский биатлонист Александр Логинов стал чемпионом мира по биатлону в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах, Логинов на 6,5 секунды опередил ставшего вторым француза Кентена Фийона Майе, зашедшего на один штрафной круг. Лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад с чистой стрельбой уступил Логинову 19,5 секунды. Александр стал первым россиянином за 12 лет, выигравшим спринт на чемпионате мира.

4. Прервалась антирекордная серия сборной России по биатлону по гонкам без попадания на пьедестал. Российские биатлонисты не могли завоевать медали на протяжении 28 гонок подряд.



5. Конькобежцы Наталья Воронина и Павел Кулижников завоевали золотые медали, установив мировые рекорды на проходящем в США чемпионате мира по конькобежному спорту.



6. Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в Германию, где ранее работал в «Шальке-04». В услугах специалиста заинтересована «Герта». Берлинский клуб ищет нового наставника после ухода в отставку Юргена Клинсмана и считает Тедеско приоритетным кандидатом.



7. В центральном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке проиграл петербургскому СКА со счётом 4:5 ОТ.



8. В центральном матче игрового дня 26-го тура чемпионата английской Премьер-лиги по футболу «Норвич Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал нападающий гостей Садио Мане.

9. В центральном матче игрового дня 24-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» принимала «Хетафе». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



10. В центральном матче игрового дня 24-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» принимала «Рому». Встреча состоялась на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

11. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 30 бросков из 33 в игре с «Филадельфия Флайерз», обновил клубный рекорд по продолжительности серии без поражений в основное время, выиграв 21-й матч. Он стал 6-м вратарём в истории НХЛ, которому удалось не проиграть в основное время как минимум в 21 матче подряд.