Медведев сразится за титул в Индиан-Уэллсе, Овечкин приблизился к Гретцки. Главное к утру
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки, Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира по биатлону и превзошёл Мартена Фуркада. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев пробился в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, переиграв Томми Пола из США.
- Овечкин забил 19-й гол в сезоне и сократил отставание от Гретцки до 53 голов за карьеру.
- Йоханнес Бё досрочно победил в общем зачёте Кубка мира по биатлону в сезоне-2023/2024.
- «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Силвы и вышел в 1/2 финала Кубка Англии.
- Гол и передача Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу над «Флоридой».
- Йоханнес Бё превзошёл Мартена Фуркада по победам на Кубке мира.
- Дубль Луиса Суареса принёс «Интер Майами» победу над «Ди-Си Юнайтед».
- Шайба Овечкина и очки двух других россиян помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер».
- Алькарас в трёх сетах обыграл Синнера и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе.
- Результаты турнира UFC Vegas 88 с главным боем Туиваса — Тыбура.
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