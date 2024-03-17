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Медведев сразится за титул в Индиан-Уэллсе, Овечкин приблизился к Гретцки. Главное к утру
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Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки, Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира по биатлону и превзошёл Мартена Фуркада. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев пробился в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, переиграв Томми Пола из США.
  2. Овечкин забил 19-й гол в сезоне и сократил отставание от Гретцки до 53 голов за карьеру.
  3. Йоханнес Бё досрочно победил в общем зачёте Кубка мира по биатлону в сезоне-2023/2024.
  4. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Силвы и вышел в 1/2 финала Кубка Англии.
  5. Гол и передача Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу над «Флоридой».
  6. Йоханнес Бё превзошёл Мартена Фуркада по победам на Кубке мира.
  7. Дубль Луиса Суареса принёс «Интер Майами» победу над «Ди-Си Юнайтед».
  8. Шайба Овечкина и очки двух других россиян помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер».
  9. Алькарас в трёх сетах обыграл Синнера и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе.
  10. Результаты турнира UFC Vegas 88 с главным боем ТуивасаТыбура.
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