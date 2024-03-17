Медведев сразится за титул в Индиан-Уэллсе, Овечкин приблизился к Гретцки. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки, Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира по биатлону и превзошёл Мартена Фуркада. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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