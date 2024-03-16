19 топ-событий воскресенья: яркие вывески в футболе, полуфинал Медведева и плей-офф КХЛ

Спортивный день 17 марта: «МЮ» — «Ливерпуль», «Атлетико» — «Барса» — это лишь две большие афиши. Посмотрите всё и не пропустите главное!

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Время в материале указано по Москве.

🎯 0:10: Биатлон, Кубок мира, девятый этап. Гонка преследования, мужчины

Интрига: оформит ли Йоханнес Бё досрочную победу в общем зачёте Кубка мира?

Гонка преследования на заключительном этапе в Канморе (Канада) может поставить точку в вопросе обладателя «Большого хрустального глобуса» у мужчин. Накануне пасьюта норвежец Йоханнес Бё лидирует с отрывом в 92 очка. За ним идёт старший брат Тарьей. Если Йоханнес финиширует выше, нежели его брат, то пятый титул будет в его руках. Велики шансы Бё-младшего выиграть и малый зачёт в программе гонок преследования. Там он тоже в лидерах. Впрочем, дело за малым. Неукротимый норвежец почувствовал вкус победы.

🏒 1:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Кучеров погоню за Маккинноном и рекордом?

Никита Кучеров продолжает свой феноменальный сезон и идёт на новый русский рекорд результативности за один сезон, который он же сам установил в 2019 году (128 очков). Параллельно с этим он ведёт борьбу с Натаном Маккинноном за «Арт Росс Трофи». В последних девяти матчах на счету нападающего «Тампы» 18 (3+15) очков, он отстаёт от канадца на три очка. Сможет ли Кучеров продолжить результативную серию с возглавляющей турнирную таблицу «Флоридой»?

🎾 1:00*: Томми Пол (США, 17) — Даниил Медведев (Россия, 4), Индиан-Уэллс, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Медведев второй год подряд дойти до финала Индиан-Уэллса?

Даниил Медведев успешно продвигается по сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и уже находится в шаге от повторения прошлогоднего результата — выхода в финал. Для этого ему необходимо в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени справиться с американцем Томми Полом. Теннисисты ранее дважды пересекались на корте — на «Ролан Гаррос» — 2021 и в Пекине-2023, и в обоих случаях сильнее был россиянин. Победитель нового матча сойдётся в финале-2024 с кем-то из пары Янник Синнер — Карлос Алькарас.

🏀 3:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: обе команды находятся на 9-м и 10-м местах — победа сейчас очень важна

В последней игре «Лос-Анджелес Лейкерс» прервал свою серию из двух побед — наверняка ребята Дарвина Хэма попытаются сделать всё возможное, чтобы начать новую победную серию, но уже на своей площадке, где «озёрники» в текущем сезоне НБА одержали 21 победу при 11 поражениях. «Голден Стэйт Уорриорз», в свою очередь, старается удержаться в зоне плей-ин без звёздного разыгрывающего Стефена Карри, который, к слову, может вернуться в строй после трёх пропущенных матчей из-за травмы голеностопа.

🏒 5:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Вашингтон» отобрать очки у лидера Запада?

«Вашингтон», устроивший распродажу в дедлайн и задействующий во второй части сезона немало молодёжи, всё равно умудряется держаться в гонке за плей-офф! И делает это прямо во время ключевого пятиматчевого выезда. Благодаря победе над «Сиэтлом» «столичные» сократили отставание до второй уайлд-кард до одного очка. Но, чтобы сохранять шансы, надо обыгрывать и лидеров. Справится ли команда Овечкина с «Ванкувером», возглавляющим таблицу Западной конференции? Месяц назад они проиграли «косаткам» только в овертайме.

Каменский считает, что «Вашингтон» вернулся в игру: Обладатель Кубка Стэнли Каменский оценил шансы «Вашингтона» попасть в плей-офф НХЛ

🥊 4:30*: UFC Fight Night 239: Тай Туиваса (Австралия) — Марчин Тыбура (Польша)

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: у тяжеловесов не бывает скучно?

Тяжёлый дивизион в единоборствах не зря считается королевским — большие парни редко бывают скучными, даже если сами по себе не считаются топовыми бойцами. Вот и Тай Туиваса на пару с Марчином Тыбурой готовы устроить шикарное зрелище. Тем более что Туивасе нужно как можно быстрее закрывать неудачную серию из трёх досрочных поражений. Тыбура свой последний бой тоже проиграл, не выдержав напора Тома Аспиналла. Кто окажется сильнее и мотивированнее?

🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России — 2024. Скиатлон, женщины

Интрига: Степанова выиграет и скиатлон?

Вероника Степанова очень уверенно стартовала на ЧР-2024, выиграв коньковый спринт. Она же — главный фаворит и в скиатлоне. Кто может навязать борьбу? Таких много, а вот кто может её обыграть — большой вопрос. Пожалуй, можно ждать интриги от Анастасии Кулешовой, Анастасии Сориной, Елизаветы Пантриной и Алины Пеклецовой.

🎿 11:30: Лыжи, чемпионат России — 2024. Скиатлон, мужчины

Интрига: Большунов продлит победную серию?

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с победы начал чемпионат России — 2024 в Малиновке. Даже будучи совсем не в оптимальном состоянии, он выиграл спринт, хотя, наверное, за свой манёвр на финише заслуживал жёлтой карточки. Но судьи решили иначе. Теперь же он стартует в своей любимой гонке — скиатлоне. И тут соперникам придётся гораздо сложнее.

🎿 13:00: Лыжи, Кубок мира, 12-й этап. Женский масс-старт, 20 км (свободный стиль)

Интрига: Джессика Диггинс или Линн Сван?

Последняя гонка Кубка мира — 2023/2024 назовёт имя обладательницы «Большого глобуса». Американка Джессика Диггинс по итогам классической разделки увеличила свой отрыв от шведки Линн Сван до 75 очков, но в розыгрыше ещё 130 баллов. Чтобы побороться за победу в общем зачёте, Сван нужно собрать максимальные бонусы на отсечках и выиграть гонку.

Диггинс стала пятой в классической разделке в Фалуне: Нисканен выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка мира в Фалуне, Диггинс стала 5-й

🏒 14:30: «Металлург» Мг — «Спартак», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала

Интрига: кто выиграет первый матч серии?

Во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» во втором раунде вышел на «Спартак». Ранее лучшая команда Востока в регулярке не без труда, в шести матчах, прошла неуступчивый «Амур», а «Спартак» не испытал проблем с «Северсталью», управившись за пять матчей, но при этом стал самой результативной командой первого раунда. Серия начнётся в Магнитогорске и обещает море заброшенных шайб, но кому лучше удастся её старт?

🎿 16:15: Лыжи, Кубок мира, 12-й этап. Мужской масс-старт, 20 км (свободный стиль)

Интрига: завершит ли Клебо сезон победой?

Йоханнес Клебо непобедим на финише сезона. Он выигрывает все гонки подряд, делая это очень убедительно. И по прежней системе начисления очков Клебо был бы обладателем Кубка мира даже с учётом пропуска «Тур де Ски». Но сейчас у него практически нет шансов в борьбе за трофей, ведь он уступает соотечественнику Харальду Амундсену 112 очков. Это не отыграть за одну гонку. Но Клебо наверняка постарается завершить сезон ещё одной крутой победой.

🏒 17:00: СКА — «Автомобилист», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала

Интрига: скажется ли на СКА потеря Никишина?

«Автомобилист» выбил прошлогоднего финалиста «Ак Барс» и во второй раз в своей истории прошёл в четвертьфинал Кубка Гагарина. СКА в первом раунде прошёл «Торпедо» в пяти матчах, но за такой короткий срок лишился сразу пятерых хоккеистов из-за травм. Касательно капитана команды Александра Никишина уже известно, что в первом матче второго раунда он не сыграет, а ведь это один из ключевых игроков команды! Скажется ли эта потеря на армейцах?

⚽️ 17:00: «Монако» — «Лорьян», Лига 1, 26-й тур

Интрига: отметится ли Головин результативными действиями в игре с удобным соперником?

Понятно, что «Монако» снова не составит конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за чемпионский титул. Уж очень велико сейчас отставание от лидера — 11 очков. Впрочем, у монегасков есть возможность побороться за вторую строчку в таблице. Сейчас «Монако» находится на третьем месте, но отставание от «Бреста» составляет всего одно очко. Впереди — игра с «Лорьяном», который бьётся за сохранение места в элитном дивизионе. Ждём результативных действий от Александра Головина. В шести матчах с «Лорьяном» он забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Бывший тренер сборной России высоко оценил Головина: Станислав Черчесов назвал Головина самым сильным игроком России

⚽️ 18:30: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», Кубок Англии, 1/4 финала

Интрига: кто из топовых клубов покинет Кубок Англии?

Главная игра стадии 1/4 финала Кубка Англии. «Ливерпуль» в этом сезоне нацелился на победу во всех турнирах, в которых принимает участие. А «МЮ» наверняка сделает всё, чтобы испортить настроение принципиальному сопернику. Любопытно, что четыре предыдущих официальных матча с участием команд на «Олд Траффорд» получились «верховыми» — в каждом было забито не меньше трёх мячей. А как будет на этот раз?

⚽️ 20:00: «Аталанта» — «Фиорентина», Серия А, 29-й тур

Интрига: сколько игрового времени получит Миранчук?

«Аталанта» в последнее время заметно притормозила в чемпионате Италии — серия из четырёх матчей без побед (две ничьих, два поражения). В итоге «Аталанта» упала на шестое место в таблице. Зато у бергамасков всё хорошо в Лиге Европы. Команда Джан Пьеро Гасперини прошла крепкий «Спортинг» (1:1, 2:1) и вышла в четвертьфинал. Алексей Миранчук сделал по голевой передаче в каждом из матчей с лиссабонским клубом. Теперь «Аталанту» ждёт домашняя игра с «Фиорентиной». С одной стороны, флорентийцы одержали всего две победы в последних девяти матчах в Бергамо. С другой — они выиграли там два раза за предыдущие 2,5 года.

🎯 20:10: Биатлон, Кубок мира, девятый этап. Масс-старт, женщины

Интрига: кто станет обладателем «Большого хрустального глобуса» у женщин?

Последняя гонка Кубка мира в сезоне-2023/2024 у стреляющих лыжниц. Интрига накалена до предела! Среди соискательниц титула: итальянка Лиза Виттоцци и норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Гонка с общего старта, равные условия для всех и 10 км до конца сезона. По итогам пасьюта на шаг вперед оказалась Виттоцци. Она выигрывает 61 очко накануне большого финала. А ещё Лиза более стабильна, нежели Тандреволд. А в гонке на четыре рубежа так в особенности! Осталось победить в масс-старте и первый «Большой глобус» в кармане!

🏀 22:30: «Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 17 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: европейское противостояние — Лука Дончич против Николы Йокича

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич — несомненно, главный кандидат на получение награды самого ценного игрока по итогам нынешней регулярки НБА. Об этом говорит не только индивидуальная игра сербского баскетболиста, но и результаты команды — «Денвер» на днях возглавил Западную конференцию с 47 победами при 20 поражениях. И в «Наггетс» наверняка намерены «закрепить материал». Что касается «Даллас Маверикс» Луки Дончича, который также входит как минимум в топ-3 кандидатов MVP, то дела идут не очень — 38 побед при 29 поражениях. Это восьмое место в конференции и зона плей-ин соответственно.

⚽️ 22:45: «Интер» — «Наполи», Серия А, 29-й тур

Интрига: сколько мячей забьёт атака лидера Серии А?

Будущий чемпион Италии примет действующего. Для «Наполи» нынешний сезон складывается кошмарно. Командой уже руководит третий тренер, а она располагается на седьмой строчке в таблице. Отставание от лидирующего в турнире «Интера» составляет 31 очко, то есть «Наполи» уже лишился даже математических шансов на титул. В последних шести очных матчах на стадионе «Интера» хозяева одержали пять побед, а гости — ни одной.

⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Барселона», Примера, 29-й тур

Интрига: прервёт ли команда Симеоне неудачную серию во встречах с каталонцами?

Обе команды на этой неделе пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. В обоих случаях пострадали итальянские клубы. «Барселона» справилась с «Наполи» (1:1, 3:1), а «Атлетико» одолел в серии пенальти «Интер». Сейчас каталонский клуб располагается на третьей строчке в таблице чемпионата Испании (61 очко), а мадридский клуб — на четвёртой (55 очков). Сине-гранатовые намерены сместить «Жирону» со второй строчки, а «Атлетико» пытается обезопасить себя от преследования со стороны «Атлетика». В последнее время «Барселона» здорово играет против соперника — четыре победы подряд.