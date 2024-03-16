Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 17 марта 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

19 топ-событий воскресенья: яркие вывески в футболе, полуфинал Медведева и плей-офф КХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 марта
Аудио-версия:
Комментарии
Спортивный день 17 марта: «МЮ» — «Ливерпуль», «Атлетико» — «Барса» — это лишь две большие афиши. Посмотрите всё и не пропустите главное!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 17 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎯 0:10: Биатлон, Кубок мира, девятый этап. Гонка преследования, мужчины

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Канмор, Канада
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
17 марта 2024, воскресенье. 00:10 МСК
Не началось

Интрига: оформит ли Йоханнес Бё досрочную победу в общем зачёте Кубка мира?

Гонка преследования на заключительном этапе в Канморе (Канада) может поставить точку в вопросе обладателя «Большого хрустального глобуса» у мужчин. Накануне пасьюта норвежец Йоханнес Бё лидирует с отрывом в 92 очка. За ним идёт старший брат Тарьей. Если Йоханнес финиширует выше, нежели его брат, то пятый титул будет в его руках. Велики шансы Бё-младшего выиграть и малый зачёт в программе гонок преследования. Там он тоже в лидерах. Впрочем, дело за малым. Неукротимый норвежец почувствовал вкус победы.

В спринте Йоханнеса было не догнать. Он мог промахнуться дважды и всё равно выиграть!
Ау, соперники, вы тут? Фантастический Бё стал на шаг ближе к своему пятому «Глобусу»
Ау, соперники, вы тут? Фантастический Бё стал на шаг ближе к своему пятому «Глобусу»

🏒 1:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Кучеров погоню за Маккинноном и рекордом?

Никита Кучеров продолжает свой феноменальный сезон и идёт на новый русский рекорд результативности за один сезон, который он же сам установил в 2019 году (128 очков). Параллельно с этим он ведёт борьбу с Натаном Маккинноном за «Арт Росс Трофи». В последних девяти матчах на счету нападающего «Тампы» 18 (3+15) очков, он отстаёт от канадца на три очка. Сможет ли Кучеров продолжить результативную серию с возглавляющей турнирную таблицу «Флоридой»?

Куч могуч!
Кучеров продолжает творить! Набрал пять очков и помог повторить рекорд «Тампы»
Кучеров продолжает творить! Набрал пять очков и помог повторить рекорд «Тампы»

🎾 1:00*: Томми Пол (США, 17) — Даниил Медведев (Россия, 4), Индиан-Уэллс, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
17 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: сумеет ли Медведев второй год подряд дойти до финала Индиан-Уэллса?

Даниил Медведев успешно продвигается по сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и уже находится в шаге от повторения прошлогоднего результата — выхода в финал. Для этого ему необходимо в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени справиться с американцем Томми Полом. Теннисисты ранее дважды пересекались на корте — на «Ролан Гаррос» — 2021 и в Пекине-2023, и в обоих случаях сильнее был россиянин. Победитель нового матча сойдётся в финале-2024 с кем-то из пары Янник Синнер — Карлос Алькарас.

Даниил поддерживает топ-уровень:
Медведев в шаге от второго подряд финала, а Синнер вновь бросит вызов Алькарасу
Медведев в шаге от второго подряд финала, а Синнер вновь бросит вызов Алькарасу

🏀 3:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обе команды находятся на 9-м и 10-м местах — победа сейчас очень важна

В последней игре «Лос-Анджелес Лейкерс» прервал свою серию из двух побед — наверняка ребята Дарвина Хэма попытаются сделать всё возможное, чтобы начать новую победную серию, но уже на своей площадке, где «озёрники» в текущем сезоне НБА одержали 21 победу при 11 поражениях. «Голден Стэйт Уорриорз», в свою очередь, старается удержаться в зоне плей-ин без звёздного разыгрывающего Стефена Карри, который, к слову, может вернуться в строй после трёх пропущенных матчей из-за травмы голеностопа.

Травма главной звезды «Уорриорз»:
«Голден Стэйт» прокляли в НБА? Травма Карри может перечеркнуть надежды на плей-офф
«Голден Стэйт» прокляли в НБА? Травма Карри может перечеркнуть надежды на плей-офф

🏒 5:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Вашингтон» отобрать очки у лидера Запада?

«Вашингтон», устроивший распродажу в дедлайн и задействующий во второй части сезона немало молодёжи, всё равно умудряется держаться в гонке за плей-офф! И делает это прямо во время ключевого пятиматчевого выезда. Благодаря победе над «Сиэтлом» «столичные» сократили отставание до второй уайлд-кард до одного очка. Но, чтобы сохранять шансы, надо обыгрывать и лидеров. Справится ли команда Овечкина с «Ванкувером», возглавляющим таблицу Западной конференции? Месяц назад они проиграли «косаткам» только в овертайме.

Каменский считает, что «Вашингтон» вернулся в игру:
Обладатель Кубка Стэнли Каменский оценил шансы «Вашингтона» попасть в плей-офф НХЛ

🥊 4:30*: UFC Fight Night 239: Тай Туиваса (Австралия) — Марчин Тыбура (Польша)

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2024. UFC Fight Night 239, Лас-Вегас, США
Тай Туиваса - Марчин Тыбура
17 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Тай Туиваса
Не началось
Марчин Тыбура

Интрига: у тяжеловесов не бывает скучно?

Тяжёлый дивизион в единоборствах не зря считается королевским — большие парни редко бывают скучными, даже если сами по себе не считаются топовыми бойцами. Вот и Тай Туиваса на пару с Марчином Тыбурой готовы устроить шикарное зрелище. Тем более что Туивасе нужно как можно быстрее закрывать неудачную серию из трёх досрочных поражений. Тыбура свой последний бой тоже проиграл, не выдержав напора Тома Аспиналла. Кто окажется сильнее и мотивированнее?

Туивасу разбивал и наш Александр Волков:
Уникальная победа Волкова в UFC! Настоящий Драго — хладнокровный и жёсткий
Уникальная победа Волкова в UFC! Настоящий Драго — хладнокровный и жёсткий

🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России — 2024. Скиатлон, женщины

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. Скиатлон 20 км
17 марта 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

Интрига: Степанова выиграет и скиатлон?

Вероника Степанова очень уверенно стартовала на ЧР-2024, выиграв коньковый спринт. Она же — главный фаворит и в скиатлоне. Кто может навязать борьбу? Таких много, а вот кто может её обыграть — большой вопрос. Пожалуй, можно ждать интриги от Анастасии Кулешовой, Анастасии Сориной, Елизаветы Пантриной и Алины Пеклецовой.

Почему нужно следить за чемпионатом России по лыжам:
Интриги вокруг Большунова и Губерниева. Что интересного будет на ЧР-2024 по лыжам?
Интриги вокруг Большунова и Губерниева. Что интересного будет на ЧР-2024 по лыжам?

🎿 11:30: Лыжи, чемпионат России — 2024. Скиатлон, мужчины

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. Скиатлон 20 км
17 марта 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Не началось

Интрига: Большунов продлит победную серию?

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с победы начал чемпионат России — 2024 в Малиновке. Даже будучи совсем не в оптимальном состоянии, он выиграл спринт, хотя, наверное, за свой манёвр на финише заслуживал жёлтой карточки. Но судьи решили иначе. Теперь же он стартует в своей любимой гонке — скиатлоне. И тут соперникам придётся гораздо сложнее.

Большунов выиграл даже больным! Да как так?!
Он человек вообще? Даже больной Большунов обыграл всех в спринте на чемпионате страны
Он человек вообще? Даже больной Большунов обыграл всех в спринте на чемпионате страны

🎿 13:00: Лыжи, Кубок мира, 12-й этап. Женский масс-старт, 20 км (свободный стиль)

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
17 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

Интрига: Джессика Диггинс или Линн Сван?

Последняя гонка Кубка мира — 2023/2024 назовёт имя обладательницы «Большого глобуса». Американка Джессика Диггинс по итогам классической разделки увеличила свой отрыв от шведки Линн Сван до 75 очков, но в розыгрыше ещё 130 баллов. Чтобы побороться за победу в общем зачёте, Сван нужно собрать максимальные бонусы на отсечках и выиграть гонку.

Диггинс стала пятой в классической разделке в Фалуне:
Нисканен выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка мира в Фалуне, Диггинс стала 5-й

🏒 14:30: «Металлург» Мг — «Спартак», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
17 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выиграет первый матч серии?

Во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» во втором раунде вышел на «Спартак». Ранее лучшая команда Востока в регулярке не без труда, в шести матчах, прошла неуступчивый «Амур», а «Спартак» не испытал проблем с «Северсталью», управившись за пять матчей, но при этом стал самой результативной командой первого раунда. Серия начнётся в Магнитогорске и обещает море заброшенных шайб, но кому лучше удастся её старт?

Превью всех противостояний четвертьфиналов КХЛ:
Ремейк финала-2013, битва «Авангард» — «Локомотив». Все пары четвертьфинала Кубка Гагарина
Ремейк финала-2013, битва «Авангард» — «Локомотив». Все пары четвертьфинала Кубка Гагарина

🎿 16:15: Лыжи, Кубок мира, 12-й этап. Мужской масс-старт, 20 км (свободный стиль)

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
17 марта 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Не началось

Интрига: завершит ли Клебо сезон победой?

Йоханнес Клебо непобедим на финише сезона. Он выигрывает все гонки подряд, делая это очень убедительно. И по прежней системе начисления очков Клебо был бы обладателем Кубка мира даже с учётом пропуска «Тур де Ски». Но сейчас у него практически нет шансов в борьбе за трофей, ведь он уступает соотечественнику Харальду Амундсену 112 очков. Это не отыграть за одну гонку. Но Клебо наверняка постарается завершить сезон ещё одной крутой победой.

Крутизна Клебо зашкаливает. Он и марафон выиграл!
Как же крут Клебо! Через три года после драмы с Большуновым всё-таки выиграл марафон
Как же крут Клебо! Через три года после драмы с Большуновым всё-таки выиграл марафон

🏒 17:00: СКА — «Автомобилист», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: скажется ли на СКА потеря Никишина?

«Автомобилист» выбил прошлогоднего финалиста «Ак Барс» и во второй раз в своей истории прошёл в четвертьфинал Кубка Гагарина. СКА в первом раунде прошёл «Торпедо» в пяти матчах, но за такой короткий срок лишился сразу пятерых хоккеистов из-за травм. Касательно капитана команды Александра Никишина уже известно, что в первом матче второго раунда он не сыграет, а ведь это один из ключевых игроков команды! Скажется ли эта потеря на армейцах?

Что екатеринбуржцы показали в первом раунде:
Кулак единомышленников вместо «шабашников». «Автомобилист» разрушил стереотипы о себе
Кулак единомышленников вместо «шабашников». «Автомобилист» разрушил стереотипы о себе

⚽️ 17:00: «Монако» — «Лорьян», Лига 1, 26-й тур

Франция - Лига 1 . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Лорьян
Лорьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отметится ли Головин результативными действиями в игре с удобным соперником?

Понятно, что «Монако» снова не составит конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за чемпионский титул. Уж очень велико сейчас отставание от лидера — 11 очков. Впрочем, у монегасков есть возможность побороться за вторую строчку в таблице. Сейчас «Монако» находится на третьем месте, но отставание от «Бреста» составляет всего одно очко. Впереди — игра с «Лорьяном», который бьётся за сохранение места в элитном дивизионе. Ждём результативных действий от Александра Головина. В шести матчах с «Лорьяном» он забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Бывший тренер сборной России высоко оценил Головина:
Станислав Черчесов назвал Головина самым сильным игроком России

⚽️ 18:30: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», Кубок Англии, 1/4 финала

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из топовых клубов покинет Кубок Англии?

Главная игра стадии 1/4 финала Кубка Англии. «Ливерпуль» в этом сезоне нацелился на победу во всех турнирах, в которых принимает участие. А «МЮ» наверняка сделает всё, чтобы испортить настроение принципиальному сопернику. Любопытно, что четыре предыдущих официальных матча с участием команд на «Олд Траффорд» получились «верховыми» — в каждом было забито не меньше трёх мячей. А как будет на этот раз?

Главные футбольные матчи выходных:
«Ливерпуль» — «МЮ», Хвича с «Интером» и «Барса» против Симеоне. 10 главных игр выходных
Рейтинг
«Ливерпуль» — «МЮ», Хвича с «Интером» и «Барса» против Симеоне. 10 главных игр выходных

⚽️ 20:00: «Аталанта» — «Фиорентина», Серия А, 29-й тур

Италия - Серия А . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько игрового времени получит Миранчук?

«Аталанта» в последнее время заметно притормозила в чемпионате Италии — серия из четырёх матчей без побед (две ничьих, два поражения). В итоге «Аталанта» упала на шестое место в таблице. Зато у бергамасков всё хорошо в Лиге Европы. Команда Джан Пьеро Гасперини прошла крепкий «Спортинг» (1:1, 2:1) и вышла в четвертьфинал. Алексей Миранчук сделал по голевой передаче в каждом из матчей с лиссабонским клубом. Теперь «Аталанту» ждёт домашняя игра с «Фиорентиной». С одной стороны, флорентийцы одержали всего две победы в последних девяти матчах в Бергамо. С другой — они выиграли там два раза за предыдущие 2,5 года.

Миранчук классно проявил себя в ЛЕ:
Миранчук — лучший в матче в 1/8 финала ЛЕ! Его ассист между ног вывел «Аталанту» дальше
Миранчук — лучший в матче в 1/8 финала ЛЕ! Его ассист между ног вывел «Аталанту» дальше

🎯 20:10: Биатлон, Кубок мира, девятый этап. Масс-старт, женщины

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Канмор, Канада
Женщины. 12.5 км Масс-старт
17 марта 2024, воскресенье. 20:10 МСК
Не началось

Интрига: кто станет обладателем «Большого хрустального глобуса» у женщин?

Последняя гонка Кубка мира в сезоне-2023/2024 у стреляющих лыжниц. Интрига накалена до предела! Среди соискательниц титула: итальянка Лиза Виттоцци и норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Гонка с общего старта, равные условия для всех и 10 км до конца сезона. По итогам пасьюта на шаг вперед оказалась Виттоцци. Она выигрывает 61 очко накануне большого финала. А ещё Лиза более стабильна, нежели Тандреволд. А в гонке на четыре рубежа так в особенности! Осталось победить в масс-старте и первый «Большой глобус» в кармане!

Виттоцци жаждет победы в общем зачёте КМ больше остальных. Она спутала все карты!
Сказала — сделала! Виттоцци до предела обострила борьбу за первое место в Кубке мира
Сказала — сделала! Виттоцци до предела обострила борьбу за первое место в Кубке мира

🏀 22:30: «Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: европейское противостояние — Лука Дончич против Николы Йокича

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич — несомненно, главный кандидат на получение награды самого ценного игрока по итогам нынешней регулярки НБА. Об этом говорит не только индивидуальная игра сербского баскетболиста, но и результаты команды — «Денвер» на днях возглавил Западную конференцию с 47 победами при 20 поражениях. И в «Наггетс» наверняка намерены «закрепить материал». Что касается «Даллас Маверикс» Луки Дончича, который также входит как минимум в топ-3 кандидатов MVP, то дела идут не очень — 38 побед при 29 поражениях. Это восьмое место в конференции и зона плей-ин соответственно.

Лука Дончич — MVP. Это реально?
«Это мой лучший сезон». Лука Дончич бьёт рекорды, но не может всерьёз претендовать на MVP
«Это мой лучший сезон». Лука Дончич бьёт рекорды, но не может всерьёз претендовать на MVP

⚽️ 22:45: «Интер» — «Наполи», Серия А, 29-й тур

Италия - Серия А . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьёт атака лидера Серии А?

Будущий чемпион Италии примет действующего. Для «Наполи» нынешний сезон складывается кошмарно. Командой уже руководит третий тренер, а она располагается на седьмой строчке в таблице. Отставание от лидирующего в турнире «Интера» составляет 31 очко, то есть «Наполи» уже лишился даже математических шансов на титул. В последних шести очных матчах на стадионе «Интера» хозяева одержали пять побед, а гости — ни одной.

«Интер» обидно вылетел из Лиги чемпионов:
«Атлетико» выдал лучший матч сезона, у «Интера» — драма. Есть все участники 1/4 финала ЛЧ!
«Атлетико» выдал лучший матч сезона, у «Интера» — драма. Есть все участники 1/4 финала ЛЧ!

⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Барселона», Примера, 29-й тур

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли команда Симеоне неудачную серию во встречах с каталонцами?

Обе команды на этой неделе пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. В обоих случаях пострадали итальянские клубы. «Барселона» справилась с «Наполи» (1:1, 3:1), а «Атлетико» одолел в серии пенальти «Интер». Сейчас каталонский клуб располагается на третьей строчке в таблице чемпионата Испании (61 очко), а мадридский клуб — на четвёртой (55 очков). Сине-гранатовые намерены сместить «Жирону» со второй строчки, а «Атлетико» пытается обезопасить себя от преследования со стороны «Атлетика». В последнее время «Барселона» здорово играет против соперника — четыре победы подряд.

Выбирайте главного фаворита Лиги чемпионов:
Кто главный фаворит Лиги чемпионов?
Рейтинг
Кто главный фаворит Лиги чемпионов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android