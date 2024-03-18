Медведев проиграл пятый финал подряд, «Барса» разгромила «Атлетико». Главное к утру
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе, «Барселона» разгромила «Атлетико» (3:0) в матче Ла Лиги и прервала длительную беспроигрышную домашнюю серию «матрасников», «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время вырвал победу у «Ливерпуля» в 1/4 финала Кубка Англии (4:3). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
- «Барселона» разгромила «Атлетико» и вышла на второе место в таблице Примеры.
- «МЮ» в дополнительное время вырвал победу у «Ливерпуля» в 1/4 финала Кубка Англии.
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