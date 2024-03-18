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18 марта: главные новости спорта, результаты НБА, результаты НХЛ, теннис

Медведев проиграл пятый финал подряд, «Барса» разгромила «Атлетико». Главное к утру
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе, «Барселона» разгромила «Атлетико» (3:0) в матче Ла Лиги и прервала длительную беспроигрышную домашнюю серию «матрасников», «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время вырвал победу у «Ливерпуля» в 1/4 финала Кубка Англии (4:3). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
  2. «Барселона» разгромила «Атлетико» и вышла на второе место в таблице Примеры.
  3. «МЮ» в дополнительное время вырвал победу у «Ливерпуля» в 1/4 финала Кубка Англии.
  4. Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии — 2023/2024.
  5. Шесть очков Орлова и Кузнецова на двоих принесли победу «Каролине» в матче с «Оттавой».
  6. Сидни Кросби сравнялся с Уэйном Гретцки по голам за один клуб в истории НХЛ.
  7. Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Канморе, Жаклен — третий.
  8. «Интер» и «Наполи» не выявили победителя в матче 29-го тура Серии А.
  9. «ПСЖ» разгромил «Монпелье» благодаря хет-трику Мбаппе в матче Лиги 1.
  10. Панарина отделяет всего два очка от повторения личного бомбардирского рекорда в НХЛ.
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