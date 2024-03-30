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Медведев разгромно проиграл Синнеру, Неймар хочет вернуться в «Барселону». Главное к утру

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев разгромно проиграл третьей ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (1:6, 2:6) в полуфинале теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами, бразильский вингер Неймар попросил «Аль-Хиляль» отпустить его в «Барселону», московское «Динамо» с разгромным счётом 1:4 уступило «Ростову». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 30 марта Все результаты игрового дня НХЛ 30 марта