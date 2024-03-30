Медведев разгромно проиграл Синнеру, Неймар хочет вернуться в «Барселону». Главное к утру
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев разгромно проиграл третьей ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (1:6, 2:6) в полуфинале теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами, бразильский вингер Неймар попросил «Аль-Хиляль» отпустить его в «Барселону», московское «Динамо» с разгромным счётом 1:4 уступило «Ростову». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Майами.
- Неймар хочет вернуться в «Барселону» и просил «Аль-Хиляль» отпустить его.
- «Динамо» проиграло «Ростову» с разгромным счётом в матче 22-го тура РПЛ.
- Даниил Медведев отреагировал на разгромное поражение Яннику Синнеру в Майами.
- «Ливерпуль» определился с основным кандидатом на должность главного тренера.
- Григор Димитров победил Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Майами.
- В «Баварии» назвали игрока, который не продаётся.
- Стали известны суммы агентских вознаграждений клубов РПЛ за 2023 год.
- Иван Федотов заменил Феликса Сандстрёма в заявке основного состава «Филадельфии».
- 61 очко Брансона не помогло «Нью-Йорку» в овертайме обыграть «Сан-Антонио».
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