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Медведев разгромно проиграл Синнеру, Неймар хочет вернуться в «Барселону». Главное к утру
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Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев разгромно проиграл третьей ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (1:6, 2:6) в полуфинале теннисного турнира категории «Мастерс» в Майами, бразильский вингер Неймар попросил «Аль-Хиляль» отпустить его в «Барселону», московское «Динамо» с разгромным счётом 1:4 уступило «Ростову». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Майами.
  2. Неймар хочет вернуться в «Барселону» и просил «Аль-Хиляль» отпустить его.
  3. «Динамо» проиграло «Ростову» с разгромным счётом в матче 22-го тура РПЛ.
  4. Даниил Медведев отреагировал на разгромное поражение Яннику Синнеру в Майами.
  5. «Ливерпуль» определился с основным кандидатом на должность главного тренера.
  6. Григор Димитров победил Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Майами.
  7. В «Баварии» назвали игрока, который не продаётся.
  8. Стали известны суммы агентских вознаграждений клубов РПЛ за 2023 год.
  9. Иван Федотов заменил Феликса Сандстрёма в заявке основного состава «Филадельфии».
  10. 61 очко Брансона не помогло «Нью-Йорку» в овертайме обыграть «Сан-Антонио».
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