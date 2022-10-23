Сдержит ли «Феррари» «Ред Булл» или «быки» возьмут второй титул? Гран-при США — LIVE!

Мы уже знаем имя чемпиона Формулы-1 2022 года, но это не мешает Гран-при США таить в себе целый ряд интриг. Например, сумеет ли «Феррари» наконец-то соответствовать по темпу «Ред Булл» или в гонке Макс Ферстаппен легко опередит обладателя поул-позишен Карлоса Сайнса? Как быстро и высоко пробьются вторые пилоты команд Серхио Перес и Шарль Леклер, оказавшиеся с учётом штрафов девятым и 12-м соответственно? Чего ждать от стартующего пятым Лэнса Стролла и восьмым — Алекса Албона?
Все подробности предстоящей гонки на «Трассе Америк» — в лайве дня.
Стартовая решётка
Чуть менее двух часов до старта, и ФИА публикует окончательную стартовую решётку — с учётом свежих штрафов Окона и Цуноды.
Фото: FIA
Квалификация накануне получилась захватывающей и непредсказуемой. Если пропустили, читайте наш вчерашний рассказ о ней.
Любопытные заезды состоялись на «Трассе Америк» сегодня утром. На трассу выехала пара «Макларенов» ещё атмосферной эры, а пилотировали их экс-чемпион Ф-1 Марио Андретти, которому, на минуточку, 82 года, и нынешний руководитель команды из Уокинга Зак Браун.
Зак Браун проехал на машине в оригинальной ливрее
Фото: twitter.com/McLarenF1
Андретти досталась перекрашенная машина
Фото: twitter.com/McLarenF1
Штрафы Окона и Цуноды
ФИА сообщает о двух дополнительных штрафах. Эстебану Окону поменяли двигатель внутреннего сгорания, батарею и блок управляющей электроники — француз будет стартовать с пит-лейна, а Юки Цунода потеряет пять позиций за замену коробки передач.
Накануне, напомним, сразу четверо пилотов получили штрафы: Леклер потерял десять позиций, а Алонсо, Чжоу и Перес — по пять.
Для российских болельщиков одним из важнейших моментов уикенда стал дебют Роберта Шварцмана в рамках сессии Гран-при Формулы-1. Шварцман заменял в «Феррари» Шарля Леклера и оказался быстрейшим среди молодых пилотов. Алекс Палоу, например, уступил Роберту секунду, однако испанский чемпион IndyCar не использовал «софт». Мнения относительно сессии в исполнении Шварцмана разделились.
Тем временем в паддоке продолжаются разговоры о возможном превышении бюджета командой «Ред Булл» в сезоне-2021. Стало известно, что австрийцы работают в плотном контакте с ФИА, но на фоне печальных новостей о Матешитце дедлайн по этому вопросу решили отложить.
В пятницу, напомним, состоялась пресс-конференция с участием Кристиана Хорнера, который попытался объяснить позицию «Ред Булл». Кроме того, на ней присутствовал глава «Макларена» Зак Браун — он был одним из авторов открытого письма, в котором призывал организаторов чемпионата к более прозрачному регулированию финансового регламента.
Уикенд в Остине традиционно проходит ярко. Среди гостей паддока Гран-при США знаменитый голливудский актёр Брэд Питт, а в составе съёмочной группы чемпионата — Даника Патрик, экс-пилотесса IndyCar и NASCAR Cup Series.
Оптимальные стратегии и доступные шины
Менее трёх часов до старта гонки, и мы по традиции разбираем стратегии и оставшиеся комплектов шин. На Гран-при США, по данным «Пирелли», оптимальной тактикой будут два пит-стопа и два отрезка на «медиуме» — в начале гонки и в конце.
Фото: Pirelli
Проблема, однако, в том, что у многих пилотов попросту не осталось двух комплектов «медиума», и им придётся использовать чуть более медленный план с двумя отрезками на «харде» — в середине и конце заезда.
Фото: Pirelli
23 октября — не самый радостный день в паддоке Формулы-1. Накануне в возрасте 78 лет скончался основатель команд «Ред Булл» и «Альфа Таури» Дитрих Матешитц. Человек, чей вклад в развитие автоспорта невозможно переоценить. Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил, что мало кто любил гонки так же страстно, как Матешитц, и что он точно хотел бы, чтобы Гран-при США прошёл ярко и стал запоминающимся.
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