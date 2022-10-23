Сдержит ли «Феррари» «Ред Булл» или «быки» возьмут второй титул? Гран-при США — LIVE!

Стартовая решётка

Чуть менее двух часов до старта, и ФИА публикует окончательную стартовую решётку — с учётом свежих штрафов Окона и Цуноды.

Фото: FIA

Квалификация накануне получилась захватывающей и непредсказуемой. Если пропустили, читайте наш вчерашний рассказ о ней.