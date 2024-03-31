Сенсационное поражение Тима Цзю, Рыбакина проиграла финал в Майами. Главное к утру

Австралийский боксёр Тим Цзю потерпел поражение от американца Себастьяна Фундоры и утратил чемпионский титул WBO в первом среднем весе, представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина уступила Даниэль Коллинз из США в финале турнира WTA-1000 в Майами, в НХЛ впервые с сезона-1992/1993 сразу трое игроков (в том числе российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров) набрали 125+ очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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