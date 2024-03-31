Сенсационное поражение Тима Цзю, Рыбакина проиграла финал в Майами. Главное к утру
Австралийский боксёр Тим Цзю потерпел поражение от американца Себастьяна Фундоры и утратил чемпионский титул WBO в первом среднем весе, представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина уступила Даниэль Коллинз из США в финале турнира WTA-1000 в Майами, в НХЛ впервые с сезона-1992/1993 сразу трое игроков (в том числе российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров) набрали 125+ очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Тим Цзю проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей.
- Елена Рыбакина неожиданно проиграла Даниэль Коллинз в финале WTA-1000 в Майами.
- Впервые за 31 год в регулярном сезоне НХЛ три игрока набрали 125+ очков.
- «Боруссия» Д обыграла в гостях «Баварию» в матче 27-го тура Бундеслиги.
- «Вашингтон» в серии буллитов уступил «Бостону», Овечкин – без очков.
- Хет-трик Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Таи».
- «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Брентфордом» из-за гола на 90+9-й минуте.
- Две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать волевую победу над «Айлендерс».
- «Барселона» в большинстве обыграла «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура Примеры.
- «Лацио» вырвал победу у «Ювентуса» благодаря голу на 90+3-й минуте.
- Четыре очка Панарина и пять очков Лафреньера помогли «Рейнджерс» обыграть «Аризону».
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