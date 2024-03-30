17 топ-событий воскресенья: бой Цзю, наши в НХЛ, «Сити» — «Арсенал» и «Локо» — «Краснодар»

Яркий спорт 31 марта: Кучеров — в гонке бомбардиров, важнейший матч в борьбе за титул АПЛ, битва Дудаковой в UFC, биатлон, НБА и волейбол!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 00:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «кельты» не проигрывают «пеликанам» с 2021 года, завершится ли эта серия?

Два последних матча регулярного чемпионата получились для «Бостон Селтикс» не совсем удачными. Лидер Восточной конференции дважды проиграл «Атланте Хоукс» без Трея Янга – лидера команды. При этом до этого у «кельтов» была серия побед из девяти матчей в НБА. На этот раз подопечным Джо Маззуллы предстоит непростая игра с «Нью-Орлеан Пеликанс». Однако в целом «Бостон» не знает поражений от «пеликанов» на протяжении пяти матчей – с марта 2021 года. Исправятся ли гости за два обидных поражения от «Атланты»?

🏒 1:00: «Аризона Койотс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: перепишет ли Панарин ещё одно достижение «Рейнджерс»?

Артемий Панарин проводит свой лучший сезон в карьере и покоряет одно достижение за другим. Недавно он стал восьмым российским игроком в истории НХЛ, набравшим 100 очков за сезон, но останавливаться на этом не собирается. В матче с «Аризоной» Артемий (103 очка) может выйти на чистое пятое место по очкам за сезон в истории «Рейнджерс», обогнав Майка Роджерса, а также догнать (или перегнать?) Вика Хэдфилда (106 очков) и даже Марка Мессье (107 очков).

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Вашингтон» отрываться от конкурентов в борьбе за плей-офф?

«Вашингтон» продолжает свою удивительную гонку за плей-офф. Включив максимальные обороты ближе к концу зимы, сейчас «столичные» заскочили на вторую позицию в зоне уайлд-кард, даже несмотря на поражение в последнем матче с «Торонто». Спасибо главным конкурентам – «Филадельфии», «Детройту» и «Айлендерс», которые тоже проиграли. Следующий их соперник – «Бостон», лидер Атлантического дивизиона, но «Вашингтон» в этом сезоне их уже обыгрывал, причём на выезде.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: удержит ли Кучеров лидерство в гонке бомбардиров?

Гонка за звание лучшего бомбардира в этом сезоне свелась к противостоянию Никиты Кучерова, Натана Маккиннона и Коннора Макдэвида. Россиянин в матче с «Бостоном» вернул себе лидерство и на данный момент опережает конкурентов на одно и два очка соответственно. Но капитан «нефтяников» в последнее время особенно разыгрался, настреляв 16 очков в шести матчах. Маккиннона (восемь очков в последних шести играх) тоже нельзя списывать со счетов. Сегодня ночью играют все три претендента на «Арт Росс», и Никита попробует удержать лидерство. Кроме того, хотя бы одно набранное очко выведет его на чистое восьмое место в списке лучших российских бомбардиров НХЛ всех времён.

👊 2:40*: Виктория Дудакова (Россия) — Мелисса Гатто (Мексика), UFC

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Дудакова ворвётся в топ-15?

Виктория Дудакова — одна из главных надежд в наших женских ММА. Россиянка стартовала в главном промоушене мира с двух побед и уже готова ворваться в топ-15. Вот только сначала нужно одолеть крепкую соперницу Мелиссу Гатто, которая хороша в партере и максимально неуступчива в стойке. К тому же Виктория поднялась на весовую категорию выше, где, возможно, ей будет немного не хватать физической мощи. Любопытно посмотреть, как проявит себя наша соотечественница.

🏆 🥊 6:40*: Тимофей Цзю (Австралия) — Кит Турман (США), бокс

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сын Кости сделает ещё один шаг к Кроуфорду?

Тимофей Цзю не должен был драться с Себастьяном Фундорой, но из-за травмы Кита Турмана планы и соперника пришлось срочно поменять. С первого взгляда кажется, что двухметровый и тощий Фундора ничего не сможет противопоставить жёсткости и нокаутирующей мощи Тима. Вот только длинные руки Фундоры могут создать немало проблем сыну великого Кости Цзю, да и с техникой у Себастьяна всё неплохо. Тем не менее Тимофей должен побеждать, делая ещё один шаг к бою мечты с Теренсом Кроуфордом.

🎯 9:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, масс-старт (женщины)

Интрига: завоюет ли очередную медаль ЧР-2024 Виктория Сливко?

ЧР-2024 для Виктории Сливко складывается самым удачным образом. Пока она выиграла медали во всевозможных гонках турнира в Тюмени. Встанет ли заключительный, шестой старт в один ряд с предыдущими? Или же мы станем свидетелями сенсации от одной из тёмных лошадок?

🎯 12:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, эстафета (мужчины)

Интрига: кому достанется последняя медаль ЧР-2024?

Мужская эстафета завершает турнир в Тюмени. На Спартакиаде сильнейших — 2024 хозяева трассы остались только седьмыми. Пора навёрстывать упущенное и реабилитироваться за февральский провал. А самое главное — помнить: желающих хватает. Возьмем, например, ХМАО-Югра, которая в женской эстафете разобрались с соперницами!

🏀 13:00: «Енисей» — «Зенит», регулярный чемпионат ЕЛ

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 31 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК Енисей Красноярский край Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: команды в последних матчах обыграли ЦСКА, кто же окажется сильнее в очной битве?

Красноярский «Енисей» продолжает борьбу в группе А за пятую строчку в турнирной таблице. Подопечные Йовицы Арсича отстают от «Пармы» на одно очко. При этом в последнем матче впервые в истории в Москве обыграли ЦСКА (74:65). «Зенит» в своей недавней встрече тоже победил армейцев на выезде со счётом 92:91. Необходимо напомнить, что в нынешнем сезоне «Енисей» и «Зенит» встречались трижды, и каждый раз победу одерживали хозяева паркета: дважды сине-бело-голубые и один раз — красноярцы. Сумеет ли «Енисей» закрепить свой успех после настолько уверенной победы над ЦСКА?

⚽️ 14:00: «Факел» — «Оренбург», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли Ташуев удивлять?

«Факел» – большое удивление нынешнего сезона. В сентябре клуб уволил Вадима Евсеева, и началась другая жизнь. С Сергеем Ташуевым – два поражения в РПЛ. Уверенное место в середине таблицы, а недавно воронежцы обыграли «Спартак». У оренбуржцев дела похуже. Они тоже сначала преобразились после смены тренера, но потом заплыли в стыковые матчи и никак не могут оттуда выбраться. На своём поле «Факел» особенно хорош. Так что есть все предпосылки для продолжения ташуевского чуда.

⚽️ 16:30: «Рубин» — «Ахмат», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ахмат» оторвётся от опасной зоны?

«Рубин» после рестарта сезона набрал всего одно очко в двух турах. Это серьёзно откинуло казанцев от борьбы за медали. Теперь задача-максимум – попадание в топ-5. «Ахмат» же борется за выживание: грозненцы всего на одно очко опережают идущий 13-м «Урал». Нужно набирать очки. Но и «Рубин» не собирается уступать на своём поле. Важная встреча для обеих команд. Команда Рашида Рахимова рискует отвалиться от гонки за высокие места. А «Ахмат» — опуститься в зону стыков.

⚽️ 18:30: «Манчестер Сити» — «Арсенал» Лондон, АПЛ, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: важнейший матч в борьбе за титул АПЛ

«Сити» и «Арсенал» — конкуренты в «золотой» гонке АПЛ. «Канониры» возглавляют таблицу, но «горожане» отстают всего на одно очко. Нас ожидает очередной эпизод противостояния Гвардиола — Артета. В прошлом сезоне «Арсенал» отдал «Сити» золото, но теперь лондонцы стали сильнее и собираются скинуть соперника с вершины. Встреча пройдёт в Манчестере – большой плюс для хозяев. Но если «Арсенал» планирует стать чемпионом, то обязан побеждать «Сити» на выезде. Также нас ожидает футбол элитного качества! Такое пропускать противопоказано.

⚽️ 19:30: «Локомотив» — «Краснодар», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как пройдёт первый матч Мусаева после возвращения в «Краснодар»?

«Краснодар» уволил тренера Владимира Ивича, вернув на пост Мурада Мусаева, работавшего в клубе на разных должностях с 2005 по 2021 год (главным – с 2020 по 2021-й). «Быки» остаются в чемпионской гонке, но уже находятся не на первой строчке. «Локомотив» цепляется за топ-3. В случае победы над «Краснодаром» красно-зелёные приблизятся к «Динамо» на расстояние в три очка. Очки жизненно необходимы как «Локо», так и краснодарцам. Да и Мусаев хочет начать второй приход в «Краснодар» красиво. Интригующая встреча!

🏐 19:30: «Белогорье» — «Кузбасс», Суперлига (мужчины), 1/4 финала чемпионата России, первый матч

Интрига: кто поведёт на старте двухмачтовой серии?

На пути «Белогорья» в 1/4 финала ЧР – характерный «Кузбасс». В регулярке кемеровчане выигрывали у белгородцев дома, проигрывали в гостях. Так что двухматчевая серия обещает быть интригующей. Тем более «Кузбасс» ещё в первой части сезона практически не терял очки, «львы» же не уступали 15 матчей подряд – весь второй круг предварительного раунда.

⚽️ 22:00: «Реал» — «Атлетик», Примера, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» сделает очередной шаг к золоту?

«Реал» лидирует в чемпионате Испании, на восемь очков опережая «Барселону». Только большой провал помешает мадридцам забрать титул. Но расслабляться нельзя. Впереди у «Реала» непростой домашний матч с «Атлетиком» из Бильбао. Баски впервые с 2014 года могут попасть в Лигу чемпионов. Команда Эрнесто Вальверде занимает четвёртое место и вряд ли хочет упасть ниже. Так что мадридцам придётся серьёзно постараться, чтобы обыграть «Атлетик». Но три очка ещё сильнее приблизят «Реал» к трофею.

🏆 🎾 22:00*: Григор Димитров (Болгария, 11) — Янник Синнер (Италия, 2), Майами, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто впервые станет чемпионом Майами?

Янник Синнер пробился в финал «Мастерса» в Майами, выбив из сетки прошлогоднего чемпиона Даниила Медведева. А Григор Димитров добрался до решающего матча, убрав с дистанции Хуберта Хуркача, Карлоса Алькараса и Александра Зверева. Оба финалиста ранее побеждали на «Мастерсах»: Григор — в Цинциннати-2017, а Янник — в Торонто-2023, а вот в Майами кто-то из них выиграет впервые. Ранее теннисисты встречались друг с другом трижды — Димитров первенствовал в Риме-2020, а Синнер — в Майами и Пекине-2023.

🏀 22:30: «Денвер Наггетс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 31 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Йокич и компания проиграли два домашних матча подряд, чемпионы НБА прервут эту серию?

Борьба за первые три строчки в Западной конференции между «Денвер Наггетс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесотой Тимбервулвз» развернулась нешуточная. Каждый клуб старается выжать максимум из ситуации перед стартом плей-офф. Однако «самородки» проиграли два матча при поддержке домашних трибун – «Финиксу» и «Миннесоте». «Кливленд Кавальерс» начинает понемногу приходить в себя после возвращения лидеров на паркет. В последнем матче Митчелл и компания одолели «Филадельфию», теперь команде предстоит непростой выезд в Колорадо, где их будет ждать мотивированный «Денвер».

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