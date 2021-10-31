Мировые рекорды Валиевой на Гран-при Канады, победы россиян в UFC. Главное к утру

Российская фигуристка Камила Валиева с двумя мировыми рекордами стала первой на Гран-при Канады, второе и третье место заняли Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная, а российские бойцы Пётр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков и другие одержали победы на турнире UFC 267. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Камила Валиева выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами. Второе и третье места также заняли российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная.

2. Пётр Ян одержал победу над Кори Сэндхагеном решением судей и стал временным чемпионом UFC.

3. Ислам Махачев победил Дэна Хукера болевым приёмом на турнире UFC 267.

4. Александр Волков единогласным решением судей победил Марчина Тыбуру на турнире UFC 267.

5. Хамзат Чимаев победил Ли Джинлианга удушающим приёмом в первом раунде на UFC 267.

6. «Спартак» на последних минутах упустил победу над «Ростовом».

7. «Краснодар» дома проиграл «Крыльям Советов».

8. «Рубин» переиграл ЦСКА в матче РПЛ.

9. «Локомотив» одержал волевую победу в матче с «Нижним Новгородом».

10. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм», у Роналду — гол и ассист.

11. Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА.

12. Российский боксёр Бутаев завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.

13. Гловер Тейшейра победил Яна Блаховича и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

14. Голевая передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Чикаго».

15. Сёмина не пустили на матч «Аталанта» — «Лацио» из-за отсутствия нужной прививки.

16. Американец Чен стал победителем этапа Гран-при Skate Canada. У Семененко — бронза.