Черышев и «Валенсия» лишили «Барсу» лидерства

«Зенит» обыграл «Краснодар» и упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал на своём поле «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Все забитые мячи в этой встрече пришлись на второй тайм. Питерцы вышли вперёд в счёте благодаря голу Артёма Дзюбы на 50-й минуте. Через 15 минут Роберт Мак точным ударом удвоил преимущество хозяев. В обоих случаях результативными передачами отметился Себастьян Дриусси. На 81-й минуте полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после удара с пенальти отыграл один мяч. Концовку матча гости завершали вдесятером из-за удаления защитника Сергея Петрова на 85-й минуте. Таким образом, «Краснодар» прервал серию из четырёх подряд побед в РПЛ.



«Зенит» (25 очков), который остаётся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, увеличил до шести баллов отрыв от «Краснодара», находящегося на второй строчке.

Гол Дзюбы, две руки, пенальти и удаление. «Зенит» справился с «быками»! «Зенит» разыгрался после выхода Александра Кокорина и прервал победную серию «Краснодара».

«Локомотив» в меньшинстве обыграл ЦСКА в столичном дерби



Московский ЦСКА потерпел поражение в столичном дерби с «Локомотивом» в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



С 65-й минуты «железнодорожники» были вынуждены играть в меньшинстве из-за удаления нападающего Антонио Эдера. Победу команде Юрия Сёмина принёс гол защитника Бенедикта Хёведеса, который отличился в концовке второго тайма после передачи Ведрана Чорлуки.



ЦСКА, набрав 16 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» (15) — 7-е.



В следующем туре «армейцы» на выезде сыграют с «Анжи», «железнодорожники» дома встретятся с «Ростовом». Оба матча состоятся 19 октября.

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Гол Тимофеева на 92-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Енисеем»



В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги красноярский «Енисей» принимал московский «Спартак». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



На 47-й минуте счёт открыл полузащитник гостей Михаил Игнатов, забивший первый гол за «Спартак». Защитник красноярцев Раде Дугалич отправил ответный мяч в ворота красно-белых на 51-й минуте игры. Через 8 минут арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, и его успешно реализовал форвард Зе Луиш. Через 10 минут 11-метровый удар был назначен в ворота Александра Максименко. Ответный пенальти реализовал защитник «Енисея» Валерий Кичин. Победный гол «Спартака» на 93-й минуте забил полузащитник Артём Тимофеев. Также встреча стала дебютом в «Спартаке» полузащитника Романа Ерёменко, вышедшего на замену на 63-й минуте матча.



«Енисей» набрал 5 очков и замыкает турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» (18) занимает 4-е место.

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«Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью в матче РПЛ



В матче 10-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на своём поле сыграл вничью с махачкалинским «Анжи». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась нулевой ничьей.



Матч оказался очень упорным. Главный арбитр встречи Николай Волошин показал футболистам восемь жёлтых карточек.



По итогам матча «Ахмат» поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Анжи» также удалось улучшить позицию, теперь клуб занимает 12-е место.



В следующем туре «Ахмат» сыграет на выезде с «Краснодаром» 21 октября. «Анжи» предстоит домашний матч с ЦСКА (19 октября). Впрочем, махачкалинский клуб может не выйти на этот матч из-за задолженности перед игроками по заработной плате.

«Анжи» планирует поменяться кругами с ЦСКА, чтобы не тратиться на перелёт



Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Анжи» — ЦСКА может быть перенесена в Москву по инициативе хозяев, которые базируются в подмосковном городе Подольске и не хотели бы тратиться на перелёт в Махачкалу в условиях трудной финансовой ситуации в клубе, сообщает Sport24.



По информации источника, «Анжи» и ЦСКА ведут обсуждение возможности обмена кругами. Напомним, что матч команд в 11-м туре РПЛ запланирован на 19 октября.



Ранее сообщалось, что футболисты «Анжи» намерены бойкотировать матч с ЦСКА, если долги по зарплате не будут погашены до 18 октября. По некоторым данным, долг клуба перед футболистами составляет порядка 300 млн рублей.

«Барселона» снова потеряла очки в Примере, сыграв вничью с «Валенсией»



«Барселона» не сумела победить «Валенсию» в матче 8-го тура испанской Примеры. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого мяча стал защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, отличившийся на 2-й минуте. Каталонская команда сравняла счёт до перерыва благодаря голу нападающего Лионеля Месси, результативную передачу отдал форвард Луис Суарес.



Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вступил в игру на 12-й минуте, заменив травмированного хавбека Гонсалу Гуэдеша.



Для сине-гранатовых это уже четвёртый подряд матч в чемпионате Испании без побед. Ранее команда Эрнесто Вальверде сыграла вничью с «Жироной» (2:2) и «Атлетиком» из Бильбао (1:1), а также проиграла «Леганесу» (1:2).



«Барселона», набрав 15 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Валенсия» (9) — 13-е.

Покер Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Лион» и одержать 9-ю подряд победу в Лиге 1



В матче 9-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своём поле «Лион». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.



В составе победителей четыре гола, которые были забиты с 61-й по 74-ю минуты, на свой счёт записал нападающий Килиан Мбаппе. Ещё одним точным ударом отметился бразильский форвард Неймар. Обе команды доигрывали матч вдесятером. На 32-й минуте прямое удаление получил защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе, а на первой компенсированной минуте первого тайма вторую жёлтую карточку показали полузащитнику «Лиона» Луке Тусару.



Таким образом, «ПСЖ» одержал девятую подряд победу в Лиге 1, а «Лион» прервал серию из четырёх матчей без поражений (две победы, две ничьи).



«ПСЖ» (27 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Лион» (14) – на шестой строчке.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью



«Ливерпуль» не сумел победить «Манчестер Сити» в заключительном матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 0:0.



На 86-й минуте у «горожан» был шанс выйти вперёд, но форвард Рияд Марез не реализовал пенальти.



«Манчестер Сити», набрав 20 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Челси» (20) занимает второе место, «Ливерпуль» (20) — третье.



В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Хаддерсфилд Таун», «Манчестер Сити» дома встретится с «Бёрнли». Оба матча состоятся 20 октября.



Лидером по забитым мячам в Премьер-лиге на данный момент является нападающий «Челси» Эден Азар, на счету которого 7 голов в 8 встречах.

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«Витесс» под руководством Слуцкого одержал разгромную победу в матче Эредивизии



В матче восьмого тура чемпионата Нидерландов «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, принимал на своём поле «Хераклес». Встреча проходила на стадионе «Гелредом» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0.



В составе победителей дубль оформил алжирский форвард Уссама Дарфалу, а ещё по голу на свой счёт записали полузащитник Наварон Фор и экс-защитник московского «Динамо» Александер Бюттнер, который реализовал пенальти. Таким образом, «Витесс» одержал вторую разгромную победу в этом сезоне, а «Хераклес» прервал серию из четырёх побед в Эредивизии.



«Хераклес» (16 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Витесс» (12) – на шестой строчке.