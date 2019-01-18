«Барселона» прошла «Леванте», но нарушила регламент Кубка. Чем ей это грозит

«Барселону» могут дисквалифицировать из Кубка Испании в этом сезоне



«Барселону» могут исключить из розыгрыша Кубка Испании в этом сезоне за то, что в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2) за каталонцев сыграл футболист, который был дисквалифицирован, сообщает El Mundo.



По информации источника, речь идёт о защитнике Хуане Мовилье, который отыграл 58 минут во встрече с «Леванте». Отмечается, что игрок получил дисквалификацию по выступлениям за вторую команду «Барселоны» и не имел права участвовать в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Напомним, что в декабре 2015 года «Реал» был дисквалифицирован из Кубка Испании из-за выхода полузащитника Дениса Черышева на поле в первом матче 1/16 финала Кубка Испании с «Кадисом» (3:1). Россиянин, сейчас выступающий за «Валенсию», не имел права играть в связи с перебором жёлтых карточек.



Ответный матч между «Барселоной» и «Леванте» закончился со счётом 3:0 в пользу каталонцев. Формально они идут дальше, но что скажет федерация?

Президент «Леванте» объявил, что клуб подаст жалобу на «Барселону»



Президент «Леванте» Кико Каталан подтвердил, что клуб собирается подать жалобу в Федерацию футбола Испании по поводу нарушения каталонцами регламента в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании.



Сегодня в Федерации футбола Испании подтвердили, что «Барселона» не должна была задействовать защитника Хуана Мовилье в первом гостевом матче с «Леванте» (1:2) в связи с тем, что игрок должен был отбыть дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в матчах за вторую команду клуба.



«Это непростая ситуация. Мы являемся людьми из спорта и любим добиваться побед непосредственно на футбольном поле. Однако собираемся подать жалобу в федерацию, несмотря на то, как сложится ответный матч», — цитирует Каталана Marca.



Отмечается, что, несмотря на просроченный период для подачи подобной жалобы, юридический отдел «Леванте» внимательно изучил дело и намерен отставать свои права.

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Попов с высокой долей вероятности перейдёт в московское «Динамо»



Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов с высокой долей вероятности продолжит карьеру в московском «Динамо».



Бело-голубые готовы предложить 31-летнему болгарскому футболисту контракт с зарплатой € 850 тыс. в год. Кроме того, «Динамо» активно ищет правоногого центрального защитника и нападающего таранного типа.



Ранее сообщалось, что в услугах Попова были заинтересованы также «Ростов», «Рубин», голландский «Витесс», болгарский «Лудогорец», клуб из Китая и клуб из ОАЭ. «Спартак» в начале января объявил об уходе из клуба Ивелина, который выступал в стане красно-белых с 2015 года.



В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Попов принял участие в 13 матчах (в 6 — в основном составе) за «Спартак» и отметился одной результативной передачей.

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«Зенит» предлагает «Спортингу» € 20 млн за Акунью, а игроку – контракт на 4 года



Стали известны некоторые детали трансферного предложения «Зенита» по защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье, сообщает TyC Sports.



По информации источника, петербургский клуб предлагает лиссабонцам € 20 млн за трансфер 27-летнего аргентинского футболиста. Отмечается, что самому игроку «Зенит» готов предложить четырёхлетний контракт на очень хороших условиях.



Акунья перешёл в «Спортинг» летом 2017 года. В этом сезоне аргентинец провёл 15 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за € 60 млн.

Ранее агент Пабло Дель Рио, который представляет интересы Акуньи, подтвердил информацию, что его клиентом интересуется «Зенит».

Полузащитники «Зенита» Маркизио и Паредес входят в сферу интересов «ПСЖ»



Полузащитники «Зенита» Клаудио Маркизио и Леандро Паредес входят в сферу интересов французского «ПСЖ», который ищет возможность усилиться центральным хавбеком в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, приоритетной целью парижан является Паредес, однако для его приобретения будет необходимо выиграть конкуренцию с «Челси». В случае неудачи в попытке заполучить аргентинского хавбека, «ПСЖ» может обратиться к запасному варианту, которым является Маркизио.



Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Зениту» € 35 млн за Паредеса. Английский клуб якобы уже подготовили контракт для полузащитника с зарплатой € 90 тыс. в неделю.



Паредес перешёл в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В этом сезоне он принял участие в 15 матчах в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.



Маркизио перешёл в петербургский клуб на правах свободного агента летом 2018 года. На его счету 9 матчей в РПЛ и 2 гола.

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«Тоттенхэм» ведёт переговоры с «Барселоной» о переходе Малкома



Полузащитник «Барселоны» Малком может покинуть клуб спустя всего полгода после перехода из «Бордо».



Как сообщает Sport.es, в услугах бразильца заинтересован «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» начали обсуждение трансфера накануне, 16 января, и в настоящий момент переговоры находятся на продвинутой стадии. Ожидается, что лондонский клуб арендует Малкома у сине-гранатовых до конца нынешнего сезона с обязательством последующего выкупа.



Ещё одним вариантом для продолжения карьеры Малкома является китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», уже сделавший «Барселоне» предложение по футболисту в размере € 50 млн.



В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие лишь в 5 матчах испанской Примеры, проведя на поле 97 минут и не отметившись результативными действиями.

Определены даты проведения ответных матчей 1/4 финала Кубка России



Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала расписание ответных матчей четвертьфинала Кубка России.



24 февраля в Ростове-на-Дону состоится ответная встреча «Ростов» – «Краснодар». Первая игра команд прошла в Краснодаре 5 декабря и завершилась со счётом 2:2.



6 марта пройдут два матча. В Казани состоится игра «Рубин» – «Локомотив». В первой встрече «железнодорожники» в Москве одержали победу со счётом 1:0. В свою очередь в Туле состоится матч «Арсенал» – «Оренбург». В первой игре «оружейники» сумели на выезде добиться победы со счётом 4:2.



Последний матч четвертьфинала Кубка России состоится 7 марта в Екатеринбурге, где «Урал» сыграет со «Спартаком». Первая встреча команд, прошедшая в Москве, завершилась ничьей – 1:1.

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Голкипер Поплевченков поедет на второй сбор «Спартака» вместо Реброва



По информации «Чемпионата», голкипер Артём Поплевченков поедет на второй сбор «Спартака» вместо травмированного вратаря Артёма Реброва.



В этом сезоне молодёжного первенства России 18-летний Поплевченков принял участие в 12 матчах (11 – в основном составе) за «Спартак», в которых пропустил 12 мячей.



Ранее стало известно, что Ребров в связи с травмой плеча покинул первый сбор «Спартака». В прошлом у 34-летнего голкипера уже возникали проблемы с плечом. В декабре старая травма обострилась, из-за чего он на время выпал из обоймы «Спартака». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Артём принял участие в 3 матчах, в которых команда пропустила 4 мяча.



19 января «Спартак» отправится в Катар, где примет участие в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер».

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«Фиорентина» отказала «Зениту» в аренде Ганцко с правом выкупа за € 20 млн



Защитник «Фиорентины» Давид Ганцко продолжит выступать за итальянскую команду, несмотря на интерес со стороны других клубов.



Как сообщает Firenze Viola, заполучить словацкого футболиста пытался «Зенит», однако «фиалки» ответили отказом. Сине-бело-голубые сделали итальянцам предложение об аренде 21-летнего игрока за € 500 тыс. с правом последующего выкупа за € 20 млн. «Фиорентина» в свою очередь не намерена отпускать Ганцко на таких условиях, поскольку считает, что в ближайшие несколько лет его цена может вырасти в несколько раз.



Ганцко перешёл в «Фиорентину» в 2018 году из «Жилины». В нынешнем сезоне он провёл всего 2 матча в итальянской Серии А, в которых выходил на замену. Ещё в 17 встречах первенства игрок оставался на скамейке запасных.

«Челси» согласовал с «Ювентусом» аренду Игуаина



Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин, в настоящий момент выступающий за «Милан» на правах аренды, близок к переходу в лондонский «Челси».



Как утверждает Sky Sports со ссылкой на Sky Sport Italia, клубы согласовали условия аренды аргентинского футболиста до конца нынешнего сезона. При этом пребывание форварда в английской команде может быть продлено ещё на год.



Как сообщалось ранее, в переходе Игуаина заинтересован лично главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, хорошо знакомый с ним по работе в «Наполи». При этом в целесообразности сделки по-прежнему не уверена директор клуба Марина Грановская.



Ранее стало известно, что Игуаин подал официальный запрос на переход в «Челси». В нынешнем сезоне итальянской Серии А 31-летний нападающий забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.