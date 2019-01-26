Тренировки по «Вотсаппу», как заработать € 10 млн за три месяца и другое – в нашем обзоре дня.

Дома хорошо, а в России лучше. Для 5 тысяч фанатов ЧМ-2018 ещё продолжается

Гол Глушакова помог «Спартаку» разгромить «Зенит» в Кубке Матч Премьер



В матче товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» встретились «Зенит» из Санкт-Петербурга и московский «Спартак». Игра прошла в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр» и завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.



Автором первого гола стал нападающий Георгий Мелкадзе, отличившийся на 28-й минуте. Почти сразу преимущество «Спартака» удвоил полузащитник Денис Глушаков. В середине второго тайма форвард Луис Адриано довёл счёт до разгромного.



«Спартак», набрав 6 очков, возглавляет таблицу товарищеского турнира в Катаре, «Зенит» (0) занимает последнее, четвёртое место.



В следующем матче команда из Санкт-Петербурга 28 января сыграет с «Ростовом», а красно-белые через день встретятся с московским «Локомотивом».

«Спартак» прекрасен. А «Зенит» — «под нагрузками» 3:0! На фоне подопечных Сергея Семака красно-белые выглядели командой совершенно другого уровня.

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти



В матче товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» встретились «Ростов» и московский «Локомотив». Игра прошла в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр» и завершилась победой «железнодорожников» в серии пенальти.



В основное время автором первого мяча стал хавбек московской команды Дмитрий Баринов, отличившийся в начале второго тайма после передачи защитника Михаила Лысова. Через девять минут нападающий команды из Ростова-на-Дону Видар Кьяртанссон сравнял счёт, голевой пас отдал полузащитник Дмитрий Скопинцев.



В серии пенальти игроки «Локомотива» реализовали четыре удара из пяти, а футболисты «Ростова» промахнулись дважды, совершив такое же количество попыток.



«Локомотив», набрав 6 очков, занимает первое место в таблице товарищеского турнира в Катаре, «Ростов» (0) — третье.



В следующем матче команда Валерия Карпина 28 января встретится с «Зенитом», а подопечные Юрия Сёмина через день сыграют с московским «Спартаком».

Роман Ерёменко дебютировал за «Ростов» и забил. Но выиграл «Локомотив» В Катаре жарко.

Паредес прошёл медицинское обследование для перехода в «ПСЖ»



Аргентинский полузащитник «Зенита» Леандро Паредес в ближайшее время перейдёт в «ПСЖ». Футболист уже прошёл медицинское обследование. Об этом сообщает журналист RMC Sport Сабер Десфарж в своём «твиттере».



Таким образом, для завершения трансфера футболисту осталось подписать контракт с парижским клубом, который рассчитан на четыре с половиной года. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за Паредеса € 47 млн.



24-летний Паредес перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 23 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей и отдал две результативные передачи. На его счету также один гол и одна результативная передача в семи матчах Лиги Европы.

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Более 5 тыс. фанатов, которые приехали на ЧМ-2018, до сих пор не покинули Россию



Более 5 тыс. фанатов, которые приехали в Россию по паспорту болельщика на чемпионат мира, до сих пор не покинули страну, сообщает «Эхо Москвы». Всего в России на чемпионате мира побывали 650 тыс. человек. Большинство из них оказались законопослушными людьми и в установленное время покинули страну. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления МВД по миграции Андрей Краюшкин.



Срок действия Fan-ID был продлён до конца года, и на 31 декабря в России оставалось около 12 тыс.человек. Совместными усилиями ФСБ и МВД это количество удалось сократить до 5,5 тыс. Правоохранители полагают, что к 30 марта все задержавшиеся будут выдворены из страны.



Самая большая диаспора на ЧМ-2018 состояла из американцев, которых было почти 90 тыс. человек. Бразильцы приехали в количестве более 77 тыс. В первую пятёрку также входили представители Колумбии, Германии и Мексики.

Игроки «Луча» занимаются самостоятельно, задания расписаны в группе в «Вотсаппе»



Спортивный директор «Луча» Андрей Скорочкин рассказал о финансовых проблемах клуба, а также заявил, что футболисты команды в настоящий момент тренируются самостоятельно.

«У меня нет никакой информации о финансовых поступлениях в «Луч». Хотелось бы продолжить выступление, но решаем не мы. Наш главный спонсор и так выделил достаточно много денег за год, мы весь год жили на них, поэтому не могу сказать, будет ли ещё финансовая помощь.



Сейчас игроки поддерживают физическую форму самостоятельно. У нас есть группа в «Вотсаппе», где расписаны задания, которые нужно выполнять. Те, на кого есть спрос, улетели с командами на сбор. Мы попросили пока не расторгать с нами контракты, надеясь, что у нас получится выступать дальше», — сказал Скорочкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Глушаков выставил на продажу дом, его жена может остаться без жилья



Дарья Глушакова, жена полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова, может в скором времени остаться без жилья, утверждает телеграм-канал Mash.



По словам источника, капитан красно-белых выставил общий с супругой двухэтажный особняк в Истре на продажу, предварительно переписав его на мать. Цена дома составляет 300 млн рублей. Площадь здания составляет 550 квадратных метров.



Напомним, Дарья и Денис Глушаковы в настоящий момент находятся в состоянии бракоразводного процесса. В конце прошлого года в СМИ появились записи, на которых футболист угрожает своей жене расправой, а также говорит, что уедет играть в грозненский «Ахмат», где будет получать 35 тыс. рублей по контракту, из-за чего будет выплачивать супруге небольшие алименты.

«Жена-бомжиха». Новый сезон Глушаковых Егоров — о доме за 300 миллионов.

За расторжение контракта «Монако» заплатит Анри до € 15 млн



Стали известны подробности возможного расторжения контракта между главным тренером «Монако» Тьерри Анри и клубом. Французский специалист может получить от € 10 млн до 15, сообщает Nice-Matin.



24 января «Монако» отстранил Анри от исполнения обязанностей главного тренера до вынесения окончательного решения по его будущему. Сообщалось, что специалист уже уволен. Тьерри возглавил клуб 13 октября, но одержал всего две победы в 12 матчах чемпионата Франции, занял последнее место в группе Лиги чемпионов, а также вылетел из Кубка Франции.



Ранее сообщалось, что Леонарду Жардим может вернуться на пост наставника монегасков в ближайшее время. 44-летний Жардим тренировал «Монако» с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. 11 октября 2018 года специалист был отправлен в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

Анри отстранил игроков, затем был отстранён сам. Это должно было случиться «Монако» идёт на 19-месте и вылетел из Кубка.

«Ювентус» рассматривает кандидатуру Ивановича



«Ювентус» намерен приобрести защитника, если удастся продать Мехди Бенатиа. В его услугах заинтересован катарский клуб «Аль-Духайль», готовый заплатить € 10 млн. В нынешнем сезоне итальянской Серии А марокканец принял участие только в пяти матчах (все — в стартовом составе).



Приоритетным вариантом на замену является Мартин Касерес из «Лацио». Уругваец уже имеет опыт выступлений за «Ювентус». Также в шорт-лист туринцев входят Бранислав Иванович («Зенит»), Мартин Шкртел («Фенербахче») и Бруну Алвеш («Парма»), сообщает Sky Sport Italia.



Ранее была информация, что в Ивановиче заинтересована «Барселона», которая испытывает кадровый дефицит игроков обороны.



В нынешнем сезоне серб провёл в Премьер-Лиге 17 матчей. «Зенит» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на первом месте в турнирной таблице.