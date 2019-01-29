Задачу не выполнил. Спаллетти пора искать работу

Экс-тренер «Зенита» продержится на своём посту максимум до конца сезона. Об этом и другом – в обзоре событий дня.

У Неймара обнаружен перелом кости, вероятность пропустить остаток сезона — 90%



Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, скорее всего, пропустит остаток сезона. Об этом сообщает L'Equipe.



По данным источника, у футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги. В данный момент врачи «ПСЖ» и сборной Бразилии принимают решение о методике лечения футболиста. С вероятностью в 90% Неймару придётся перенести операцию. В этом случае он будет восстанавливаться несколько месяцев, что означает для него досрочное окончание сезона.



Напомним, что Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом». Такую же травму он получил в прошлом сезоне и пропустил более трёх месяцев.



В нынешнем сезоне 26-летний Неймар провёл 13 матчей в чемпионате Франции, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

Неймар может пропустить остаток сезона. У него опять перелом Из-за такой же травмы в прошлом сезоне он пропустил три месяца.

Дубль Терентьева помог «Зениту» разгромить «Ростов» в Кубке Матч Премьер



В матче товарищеского турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» встретились «Ростов» и «Зенит». Игра состоялась на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар) и завершилась со счётом 5:0 в пользу петербургской команды.



На 40-й минуте счёт открыл полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Нападающий петербургского клуба Артём Дзюба отправил в ворота «Ростова» второй гол на 53-й минуте. Через 7 минут хавбек петербуржцев Олег Шатов забил третий гол. Дублем в концовке встречи отметился защитник «Зенита» Денис Терентьев.



Таким образом, «Зенит» набрал первые 3 очка на турнире и занял 3-е место в таблице. «Ростов» (1) — на последнем, 4-м месте.



Товарищеский турнир в Катаре продлится до 29 января. Помимо «Ростова» и «Зенита», в нём принимают участие «Спартак» и «Локомотив». С полным расписанием матчей можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Зенит» уничтожил «Ростов». Но есть новость поважнее 5:0. Забивали только россияне. И это ещё не все.

«Зенит» объявил о переходе Ракицкого



Центральный защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий стал игроком санкт-петербургского «Зенита», сообщает официальный «твиттер» «Зенита».



Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года.

29-летний Ракицкий является воспитанником «Шахтёра». За донецкий клуб он провёл 325 матчей, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач. В составе «Шахтёра» шесть раз становился чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок Украины, а также три раза — Суперкубок Украины. За сборную Украины сыграл 54 матча и забил пять мячей. В составе украинской национальной команды принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

«Зенит» подписал украинца Ракицкого. Что об этом нужно знать 29-летний центральный защитник понимает, на что идёт, согласившись на переезд в Санкт-Петербург.

«Интер» ведёт переговоры с Конте



Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте может вернуться к работе после окончания нынешнего сезона.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com, новым клубом специалиста может стать миланский «Интер». Руководство нерадзурри намерено летом отправить в отставку нынешнего наставника Лучано Спаллетти, которому не удалось вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов и навязать борьбу «Ювентусу» за чемпионсий титул, и уже начало переговоры с Конте.



Свою роль в возможной договорённости между Антонио и «Интером» может сыграть новый генеральный директор нерадзурри Джузеппе Маротта, хорошо знакомый со специалистом по работе в «Ювентусе».



«Интер» после 21 тура занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от возглавляющего первенство «Ювентуса» на 19 очков.

Япония обыграла Иран и вышла в финал Кубка Азии, Азмун провёл на поле 90 минут



В матче 1/2 финала Кубка Азии сборная Ирана встречалась с национальной командой Японии. Игра состоялась на стадионе «Хазза бин Зайед» в городе Аль-Айн и завершилась со счётом 3:0 в пользу сборной Японии.



На 56-й минуте счёт в матче открыл нападающий Юя Осако. Через 11 минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота иранской команды, который успешно реализовал всё тот же Осако. В компенсированное время матча третий гол забил японский полузащитник Генки Харагути.



Нападающий сборной Ирана и казанского «Рубина» Сердар Азмун провёл на поле весь матч, однако не сумел отметиться результативными действиями.



Таким образом, сборная Японии вышла в финал Кубка Азии. В финале соревнования японская национальная команда сыграет с победителем пары Катар — ОАЭ.

Мората перешёл в «Атлетико» на правах аренды



Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората перешёл в «Атлетико» на правах аренды, сообщается на официальном сайте английского клуба. Испанский форвард будет выступать в составе мадридской команды до конца сезона-2019/20.



Ранее появилась информация, что мадридский «Атлетико» заплатит лондонскому «Челси» € 7,5 млн за Морату, а в арендном соглашении будет прописана опция выкупа испанского футболиста за € 40—45 млн.



Мората перешёл в лондонский «Челси» из мадридского «Реала» летом 2017 года. Сумма трансфера нападающего составила € 66 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах чемпионата Англии и стал автором пяти забитых мячей. Контракт форварда с английским клубом действует до лета 2022 года.

У Симеоне проблема с атакующими игроками. Они становятся хуже в «Атлетико» За три года клуб потратил на центрфорвардов и вингеров больше 320 млн евро.

«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии



Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии. Самым интригующим матчем этой стадии станет встреча «Челси» и «Манчестер Юнайтед».



Полностью итоги жеребьёвки 1/8 выглядят так:

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»

«Бристоль Сити» — победитель пары «Шрусбери» / «Вулверхэмптон»

«Уимблдон» — «Миллуолл»

«Донкастер Роверс» — «Кристал Пэлас»

«Мидлсбро» / «Ньюпорт» — «Манчестер Сити»

«Суонси» — победитель пары «Барнет» / «Брентфорд»

«Портсмут» — победитель пары «Куинз Парк Рейнджерс» — «Уотфорд»

Победитель пары «Брайтон» / «Вест Бромвич» — «Дерби Каунти»



Матчи 1/8 финала пройдут с 15 по 18 февраля.



Действующим обладателем Кубка Англии является «Челси». Всего лондонский клуб выигрывал трофей восемь раз. Чаще победителями турнира становились только «Манчестер Юнайтед» (12) и «Арсенал» (13).

Аквалангисты приступят к поискам Салы и пропавшего самолёта



Аквалангисты в ближайшее время начнут поиски пропавшего самолёта, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, сообщает Goal.com.



Напомним, в зимнее трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.



Ранее полиция острова Гернси прекратила активные поиски пропавшего самолёта. В полиции сочли, что обнаружить живыми футболиста и пилота уже практически не представляется возможным. Позже семья пропавшего футболиста собрала € 300 тыс. для продолжения поисков самолёта.