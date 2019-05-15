Депутат Госдумы считает, что Кокорин и Мамаев отделались лёгким испугом

Мнение из Госдумы о сроке для Кокорина и Мамаева, Гризманн покидает «Атлетико» и скандал в ПФЛ — в обзоре главных новостей вторника.

Гризманн сообщил «Атлетико», что не будет выступать за клуб в следующем сезоне

Французский нападающий Антуан Гризманн сообщил руководству «Атлетико», что не будет выступать за мадридский клуб в следующем сезоне, сообщает пресс-служба «матрасников».



Гризманн провёл встречу с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне и генеральным директором клуба Мигелем Анхелем Хилем Марином и заявил, что намерен покинуть мадридскую команду предстоящим летом. Ранее сообщалось, что французский форвард может присоединиться к «Барселоне».

Напомним, сумма отступных за Гризманна по контракту с «Атлетико» составляет € 200 млн, однако с 1 июля текущего года она снизится до € 120 млн.

Бекао близок к переходу в «Удинезе»

Бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао может перейти в «Удинезе» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает UOL.



По данным источника, российский клуб не сумел договориться с футболистом по условиям личного контракта. «Удинезе» сделал бразильцу более выгодное предложение в финансовом плане. О переходе игрока может быть объявлено в ближайшее время.



Бекао перешёл в ЦСКА из «Байи» на правах аренды. Московский клуб имеет приоритетное право выкупа трансфера и надеется убедить игрока остаться.

Агент: хочу дать «Тамбову» 6 африканских игроков, Яя Туре тоже может прийти

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, сообщил, что его клиент и ещё несколько африканских игроков могут перейти в «Тамбов».



«Я хочу дать «Тамбову» около шести игроков, иначе команда рискует вылететь обратно в ФНЛ в следующем году. У неё практически остаётся бюджет ФНЛ, а на него надо взять качественных футболистов. Этим партнёрством я хочу показать, что даже с небольшими деньгами можно взять игроков и выступать хорошо. Все ребята, африканцы, придут бесплатно и на минимальную заработную плату.

И Яя Туре может прийти. Почему нет? Зарплата? Я могу сделать так, что её часть он спишет на благотворительность», — приводит слова Селюка «Рейтинг букмекеров».



Напомним, «Тамбов» в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге.

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ПФЛ проверит сообщения о договорном характере матча «Чайка» — «Черноморец»

Президент Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов отметил, что лига активно участвует в рассмотрении ситуации вокруг матча 27-го тура ПФЛ «Чайка» — «Черноморец» (3:1).



«По поводу матча „Чайки“ и „Черноморца“ комментарии будут даваться обстоятельные, а не поверхностные. Мы в рабочем порядке всё изучим. Лига всегда активно участвует в рассмотрении возникающих ситуаций. Мы не упускаем вещей, связанных с несоблюдением принципов честной игры», — сказал Соколов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



«Чайка» набрала 61 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице группы «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги. «Черноморец» (43) — на 4-м месте в таблице соревнования.

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Депутат Свищёв: Кокорин и Мамаев отделались лёгким испугом

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищёв поделился мнением о приговоре суда полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину.



Форвард приговорён к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, хавбек — на 1 год и 5 месяцев.



«Ребята отделались лёгким испугом, потому что статья предусматривает гораздо более суровое наказание. То, что они футболисты, не освобождает от ответственности. Полтора года — это не 7 лет, которые могли получить. Они получили невысокий срок благодаря тому, что они известные футболисты. Более того, понятно, что всё это в назидание другим молодым ребятам, которые должны понимать, что ответственность неминуемо настигнет любого, на какой бы ты вершине ни был», — приводит слова Свищёва «Р-Спорт».

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Мостовой: почему Глушаков должен уходить? Карреры уже нет в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал опубликованную телефонную запись, на которой капитан красно-белых Денис Глушаков неуважительно высказывается о бывшем главном тренере команды Массимо Каррере.

«У Глушакова действующий контракт, поэтому он должен тренироваться, работать и играть. Почему же он должен уходить после опубликованного аудио? Во-первых, Карреры уже нет в команде. Во-вторых, любой футболист критикует любого тренера. Что касается возможного слива Карреры капитаном, тренеров снимает руководство. При чём здесь Глушаков?



Ситуация с Глушаковым никак не отразится на имидже «Спартака». Про Карреру скоро начнут забывать. Из 30 человек в команде 25 критикуют главного тренера, тем более если нет результата. Когда же результат есть, и плохой тренер становится гениальным. Глушаков такой же живой человек, как и все остальные. Одновременно 30 человек никогда не будут довольны работой тренера», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Разводный процесс. Трагикомедия Глушакова, Карреры и «Спартака» Новый компромат и памятник нескончаемой глупости.

Черчесов — о Комличенко: у нас 27 голов иногда на тренировках за год не забивают

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил вызвать в национальную команду нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

«Он, видимо, прочитал наши слова, что мы следим за ним. Это расширенный состав, всё надо просчитывать. Если бы его не было и тут, он бы мог не догадываться – запланировал бы поездку какую-нибудь. Смотрим дальше, будет ли он в окончательном списке или нет, пока не знаем. Голы – это хорошо. Но нам нужна и игра. Мы знаем свой уровень, и что для этого уровня надо. Видим сдвиги в его игре, поэтому пока расширенный состав. Я с ним пока не общался, никто из помощников пока тоже. Только смотрели его. В том числе и мои друзья из Чехии.



Уровень чемпионата Чехии? Не надо обижать чешскую лигу. У нас иногда на тренировках за сезон форварды 27 не забивают. Так что есть оценка и уровень. Вы видели матчи «Виктории Пльзень» против ЦСКА в Лиге чемпионов. Комличенко обратил на себя наше внимание, дальше будем смотреть. Может, подтолкнём его на какие-то подвиги. Опять же, мы не знаем требований к футболистам в клубах. Что ему можно там, что нельзя. Пока сам не потрогаешь футболиста, потенциал его не поймёшь», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Объявлен состав сборной России. Там есть новые люди из ЦСКА и «Арсенала» Правда, список пока расширенный. Но тем он интереснее.

«Спартак» объявил о назначении Михайлова и Цорна на руководящие посты

«Спартак» на своём официальном сайте объявил об итогах заседания совета директоров, которое состоялось сегодня, 14 мая, в Москве.



Заместителем председателя совета директоров стал Сергей Михайлов, который входит в состав совета с 2004 года. На пост генерального директора клуба назначен известный скаут и матч-агент Томас Цорн. Функционеры приступят к своим обязанностям с сегодняшнего дня.



«Желаем Михайлову и Цорну успешной работы на благо красно-белого клуба!» — говорится в сообщении московского клуба.



Напомним, «Чемпионат» первым сообщил о скором назначении на руководящие должности в «Спартаке» Михайлова и Цорна. В апреле было объявлено, что красно-белых по окончании сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.