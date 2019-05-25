«Локомотив» выиграл Кубок, Мхитарян не едет в Баку, Гвардиола может возглавить «Ювентус». Всё это в лучших комментариях недели.

«Чайка» прилетела и оставила ФНЛ без «Урожая»

Аллегри — фанату: мой преемник в «Ювентусе»? Тренер из Манчестера

kara228:

— Рад за Яя Туре, достоин.

Ерохин развёл мост в Санкт-Петербурге, приняв участие в благотворительной акции

bubolov:

— Разве это развод? Вот Капелло в свое время развел РФС.

Глушаков опубликовал мем про то, что «Спартак» сделает ставку на юных ветеранов

PROFKOMOVES:

— Всю ОПГ засветил(((

«Енисей»: везём подарок чемпионам, подарим гению Заболотному

kclisha:

— Дадут забить ему столько, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ сезона 2018/2019.

«Чайка» досрочно вышла в ФНЛ

parmalatfc:

— «Чайка» прилетела и оставила ФНЛ без «Урожая».

«Челси» опросит игроков о работе Сарри перед принятием решения о его увольнении

westfalen:

— Вы ещё рассадите их на лобном месте и устройте голосование — исключать его из проекта или нет))

Тарасов: Смолов весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного

maxzver95:

— Ни капли в рот, ни сантиметра в створ ворот.

Гол Раньери помог Италии с победы стартовать на ЧМ-2019 U20

djager:

— Спасибо деду за победу!

«Реал» вновь отправит Эдегора в аренду

footballforever:

— Не заслужил игрок игнора

В Реал верните Эдегора!

Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала ЛЕ из Баку из-за Мхитаряна

alloniron93:

— Все ждали финала ЛЕ «Нефтчи» — «Карабах», но неожиданно лондонские середняки прыгнули выше головы, что поделать.

Источник: между Неймаром и Мбаппе испортились отношения

sluis-genesys:

— Сейчас бы Денисова в ПСЖ.

Сухина: со мной «Локомотив» каждый год выигрывает трофеи? Это просто совпадение

redbluerazors:

— Вот же Сухин сын!

Бернарду Силва ещё не убрал новогоднюю ёлку

mikhailbelyavsky:

— А у него есть русские корни.

Forbes включил Головина в списки самых успешных россиян до 30 лет

cesk-88:

— Живёт в Монако, зарабатывает миллионы, играет в Доту!))