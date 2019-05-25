Аллегри — фанату: мой преемник в «Ювентусе»? Тренер из Манчестера
kara228:
— Рад за Яя Туре, достоин.
Ерохин развёл мост в Санкт-Петербурге, приняв участие в благотворительной акции
bubolov:
— Разве это развод? Вот Капелло в свое время развел РФС.
Глушаков опубликовал мем про то, что «Спартак» сделает ставку на юных ветеранов
PROFKOMOVES:
— Всю ОПГ засветил(((
«Енисей»: везём подарок чемпионам, подарим гению Заболотному
kclisha:
— Дадут забить ему столько, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ сезона 2018/2019.
«Чайка» досрочно вышла в ФНЛ
parmalatfc:
— «Чайка» прилетела и оставила ФНЛ без «Урожая».
«Челси» опросит игроков о работе Сарри перед принятием решения о его увольнении
westfalen:
— Вы ещё рассадите их на лобном месте и устройте голосование — исключать его из проекта или нет))
Тарасов: Смолов весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного
maxzver95:
— Ни капли в рот, ни сантиметра в створ ворот.
Гол Раньери помог Италии с победы стартовать на ЧМ-2019 U20
djager:
— Спасибо деду за победу!
«Реал» вновь отправит Эдегора в аренду
footballforever:
— Не заслужил игрок игнора
В Реал верните Эдегора!
Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала ЛЕ из Баку из-за Мхитаряна
alloniron93:
— Все ждали финала ЛЕ «Нефтчи» — «Карабах», но неожиданно лондонские середняки прыгнули выше головы, что поделать.
Источник: между Неймаром и Мбаппе испортились отношения
sluis-genesys:
— Сейчас бы Денисова в ПСЖ.
Сухина: со мной «Локомотив» каждый год выигрывает трофеи? Это просто совпадение
redbluerazors:
— Вот же Сухин сын!
Бернарду Силва ещё не убрал новогоднюю ёлку
mikhailbelyavsky:
— А у него есть русские корни.
Forbes включил Головина в списки самых успешных россиян до 30 лет
cesk-88:
— Живёт в Монако, зарабатывает миллионы, играет в Доту!))
- 25 мая 2019
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