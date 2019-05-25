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Глушаков, Туре, Гвардиола – лучшие комментарии читателей

«Чайка» прилетела и оставила ФНЛ без «Урожая»
Андрей Панков
«Чайка» прилетела и оставила ФНЛ без «Урожая»
«Локомотив» выиграл Кубок, Мхитарян не едет в Баку, Гвардиола может возглавить «Ювентус». Всё это в лучших комментариях недели.
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Аллегри — фанату: мой преемник в «Ювентусе»? Тренер из Манчестера
kara228:
— Рад за Яя Туре, достоин.

Ерохин развёл мост в Санкт-Петербурге, приняв участие в благотворительной акции
bubolov:
— Разве это развод? Вот Капелло в свое время развел РФС.

Глушаков опубликовал мем про то, что «Спартак» сделает ставку на юных ветеранов
PROFKOMOVES:
— Всю ОПГ засветил(((

«Енисей»: везём подарок чемпионам, подарим гению Заболотному
kclisha:
— Дадут забить ему столько, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ сезона 2018/2019.

«Чайка» досрочно вышла в ФНЛ
parmalatfc:
— «Чайка» прилетела и оставила ФНЛ без «Урожая».

«Челси» опросит игроков о работе Сарри перед принятием решения о его увольнении
westfalen:
— Вы ещё рассадите их на лобном месте и устройте голосование — исключать его из проекта или нет))

Тарасов: Смолов весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного
maxzver95:
— Ни капли в рот, ни сантиметра в створ ворот.

Гол Раньери помог Италии с победы стартовать на ЧМ-2019 U20
djager:
— Спасибо деду за победу!

«Реал» вновь отправит Эдегора в аренду
footballforever:
— Не заслужил игрок игнора
В Реал верните Эдегора!

Фанаты «Арсенала» создали петицию о переносе финала ЛЕ из Баку из-за Мхитаряна
alloniron93:
— Все ждали финала ЛЕ «Нефтчи» — «Карабах», но неожиданно лондонские середняки прыгнули выше головы, что поделать.

Источник: между Неймаром и Мбаппе испортились отношения
sluis-genesys:
— Сейчас бы Денисова в ПСЖ.

Сухина: со мной «Локомотив» каждый год выигрывает трофеи? Это просто совпадение
redbluerazors:
— Вот же Сухин сын!

Бернарду Силва ещё не убрал новогоднюю ёлку
mikhailbelyavsky:
— А у него есть русские корни.

Forbes включил Головина в списки самых успешных россиян до 30 лет
cesk-88:
— Живёт в Монако, зарабатывает миллионы, играет в Доту!))

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: fc-chayka.ru

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