«Реал» упустил победу. Виноват Гвардиола

Сенсации в Мадриде и Уфе, Неймар призвал к борьбе с лесными пожарами и «пятёрки» Зе Луиша и Пукки — в футбольном дайджесте субботы.

«Валенсия» проиграла «Сельте», Черышев провёл весь матч на скамейке запасных



В матче 2-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Валенсию». Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал нападающий «Сельты» Габриэль Фернандес, отправивший мяч в ворота соперника на 15-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Денис Суарес.



Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть «Бенфику»



В матче 3-го тура чемпионата Португалии лиссабонская «Бенфика» уступила «Порту» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Мануэл Жорже Соуза, которому ассистировали на линиях Нуну Мансу и Сержиу Жезуш.



Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш, который забил пятый гол в пяти матчах за «драконов». В концовке встречи второй гол в ворота «Бенфики» провёл Мусса Марега. Голевой передачей отметился Отавио.



«Порту», набрав шесть очков, вышел на первое место в турнирной таблице португальского национального чемпионата. «Бенфика» (6) — на 2-м месте.

У Зе Луиша уже есть хет-трик за «Порту». За «Спартак» — ни одного Забивает по голу за игру.

«Витесс» Слуцкого потерял очки в матче Эредивизии с «Хераклесом»



В матче 4-го тура чемпионата Нидерландов «Хераклес» и «Витесс» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Алмело на стадионе «Полман». Обслуживал матч арбитр Йерун Мансхот.



Гости открыли счёт в середине второго тайма. Автором гола стал Брайан Линссен, которому ассистировал Макс Кларк. Впрочем, «Хераклес» ушёл от поражения благодаря голу Сирила Дессерта на 80-й минуте.



«Витесс», набрав восемь очков, поднялся на второе место в турнирной таблице нидерландского национального чемпионата. «Хераклес» (2) — на 14-м месте.

Соперник команды Слуцкого промахнулся по пустым воротам. Это было смешно! Самый курьёзный момент сезона в Нидерландах?

«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом», пропустив на 88-й минуте



В матче 2-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Вальядолид». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого мяча стал нападающий «Реала» Карим Бензема, отличившийся на 82-й минуте после передачи защитника Рафаэля Варана. Спустя шесть минут счёт сравнял форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола, голевой пас отдал нападающий Оскар Плано.



«Реал», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вальядолид» (4) — третье.

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ



В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип на 41-й минуте после передачи хавбека Трента Александер-Арнольда. В начале второго тайма преимущество мерсисайдцев увеличил нападающий Мохамед Салах, реализовавший пенальти. На 58-й минуте Салах оформил дубль, голевой пас отдал защитник Фабиньо. В концовке матча мяч в ворота хозяев отправил хавбек «Арсенала» Лукас Торрейра.

«Ливерпуль», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Арсенал» (6) занимает второе место.

Салах решает! «Ливерпуль» не оставил шансов «Арсеналу» Новичок лондонцев выглядел беспомощно против Мохамеда Салаха.

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью



В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре на стадионе «Краснодар Арена». Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Счёт был открыт на 5-й минуте. Автором гола стал Гжегож Крыховяк, который отличился дальним ударом. В концовке первого тайма равновесие восстановил Магомед-Шапи Сулейманов, забив головой после передачи Дмитрия Стоцкого.



«Краснодар» и «Локомотив», набрав по 14 очков, догнали «Зенит» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Сафонов подарил гол «Локомотиву». Шапи выручил «Краснодар» Два участника Лиги чемпионов сыграли вничью.

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Уфе»



В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Зенит». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, отправивший мяч в ворота команды из Санкт-Петербурга на 79-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Ловро Бизяк.



Для «Зенита» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. В предыдущих шести турах сине-бело-голубые одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.

«Зенит» проиграл без Семака. В РПЛ может смениться лидер «Уфа» сенсационно победила действующего чемпиона. Теперь «Краснодар» или «Локомотив» могут выйти на первое место.

1-й тренер Сутормина — об обещанном 1 млн рублей: ничего себе, вот это новость



Александр Греков, первый тренер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, удивился, когда узнал, что его воспитанник передаст ему 1 млн рублей после трансфера в петербургский клуб.



«Это точно не розыгрыш? Ничего себе, вот это новость! У меня занималось столько ребят, которые доросли до большого футбола, но почти ни копейки вознаграждения за это я не получил. Лапшин, Ойеволе – можно перечислять долго. И вот сейчас Лёха делает такой жест. Я на пенсии, и вы меня так обрадовали. Недавно был на свадьбе у Лёши в Оренбурге, мы с его родителями хорошо дружим. Я же вёл его полностью, от и до – восемь лет.

Моя пенсия — 20 тысяч рублей в месяц. Всё! На эти деньги и живу. Что касается того, куда потрачу 1 млн рублей, то у меня двое маленьких детей, представляете. Я живу ими, и всё, что я делаю, только для них.



В этой жизни футболисты редко думают о детских тренерах, чаще забывают. О нас никто не заботится. Ещё хорошо, что я активно работал, команды у меня всегда были. Мне под 67, и я в своё время был самым возрастным тренером в Москве. Но пришлось уйти, дальше уже невозможно было работать. А сегодня…



Вы знаете, сегодня я точно не засну. И, как назло, магазин уже закрыт, даже отметить нечем. Но всё равно спасибо за добрую новость. Она втройне приятна: я нашёл Лёху, вложил в парня душу и довёл его до ума. Это главная цель тренера, и, когда видишь результат, хочется засучить рукава и ещё больше работать", — цитирует Грекова «Спорт Бизнес Online».

Пукки повторил рекорд Погребняка, забив 5 мячей в первых 3 матчах АПЛ



Форвард «Норвич Сити» Теэму Пукки повторил рекорд бывшего нападающего «Фулхэма» Павла Погребняка, забив пять мячей в первых трёх матчах английской Премьер-лиги. Согласно данным Squawka, это лучший показатель в истории турнира.



Свой пятый мяч в высшем английском дивизионе финский футболист забил в ворота «Челси» в матче 3-го тура, который в эти минуты проходит на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. На 30-й минуте он сравнял счёт — 2:2.



В предыдущих двух турах Пукки забил три мяча в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (3:1) и отметился результативным ударом в матче с «Ливерпулем» (1:4).



Погребняк дебютировал в АПЛ зимой 2012 года. В трёх первых матчах чемпионата Англии он забил по одному мячу в ворота «Сток Сити» и «Куинз Парк Рейнджерс» и отметился хет-триком в матче с «Вулверхэмптоном».

Неймар призвал к борьбе с лесными пожарами в Амазонии (фото)



Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.



«План состоял в том, чтобы никогда не сжигать, а всегда заботиться! Эта борьба за сохранение одной из величайших ценностей планеты должна быть непрекращающейся. Мы не можем расслабляться, когда пожары повторяются из года в год», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».