Топ-10 ярких событий в футболе за 2019 год

Об этих историях будут вспоминать ещё долго.

Продолжаем подводить итоги года. Мы уже писали о 10 людях, которые хотят поскорее забыть 2019-й. А теперь говорим о событиях, которые наделали много шума.

10. Сейв Чернова

Редкий случай, когда эпизод из матча РПЛ становится обсуждаемым во всём мире. Защитник «Ростова» Евгений Чернов совершил невероятный прыжок и спас ворота в матче с «Локомотивом». После того случая нападающий Джорджевич выпал из состава, а о Чернове написали во многих-многих странах.

«Это нереально! Дайте ему медаль!». Иностранные СМИ в восторге от сейва Чернова Футболиста «Ростова» ставят в пример даже защитнику «Наполи».

9. Первый «договорняк»

Ещё во времена СССР периодически говорилось о сдаче матчей. В российскую эпоху тема оставалась не менее актуальной. Удивительно, что при таком количестве подозрений, намёков и публичных высказываний не было ни одного выявленного случая. Ситуация изменилась с приходом Александра Дюкова в РФС. После матча «Чайка» – «Черноморец» названы конкретные имена людей, которых отстранили от футбола (в том числе футболисты). Верим, что с такой принципиальностью будут относиться и к командам РПЛ.

Настоящий детектив: в России официально выявлена сдача матча РФС, как и обещал, начал выносить санкции по итогам скандальной игры «Чайка» — «Черноморец».

8. Задержания фанатов

Свежая история. Неприличное поведение небольшой группы российских фанатов в Сан-Марино имело странные последствия. После оскорблений капитана сборной России болельщиков «Спартака» (и нескольких поклонников «Зенита») стали задерживать в Санкт-Петербурге. Около сотни человек оказались арестованы за матерные скандирования. При всей недопустимости оскорблений со стороны фанатов реакция кажется чрезмерной сразу по ряду причин.



1. Ужесточение наказаний за мат стало резким. Не совсем понятно, чем последняя некрасивая история отличается от множества предыдущих. Фанаты скандировали намного более жесткие вещи, но это оставалось без внимания со стороны МВД.

2. Удивила избирательность в задержаниях. На стадионах матерятся даже футболисты и тренеры, не говоря уже о фанатах других команд.

3. Спортивное телевидение избегало показа фанатской трибуны, которая устроила мирную акцию в знак протеста.

4. МВД сообщило, что готовились массовые драки, а у фанатов изъяли бинты, маски и биты. Однако эти улики не показали СМИ. Да и сами задержания были весьма непохожи на предотвращение хулиганских драк, если учитывать показания фанатов.

«Ты просто попал под гребёнку». За что задержали фаната «Спартака» в Питере После этой истории у Артёма Дзюбы вряд ли прибавится поклонников.

7. Изменение правил

С лета изменились правила футбола. Теперь игрок обязан при замене покидать поле через ближайшую линию аута. А ещё важное изменение коснулось ввода мяча от ворот – вот тактический разбор на этот счёт. А здесь мы собрали все 7 изменений правил, случившихся в 2019-м:

Правила футбола снова изменились. Какие и зачем Объясняет человек в теме.

6. Девушка в финале ЛЧ

Девушка, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов, стала более обсуждаема, чем игра «Ливерпуля». Менее чем за сутки на её «инстаграм» подписалось более двух миллионов человек. Такая реклама вполне окупила 15 тыс. евро, которые ей пришлось выплатить в качестве штрафа. Позже модель пыталась выбежать на газон в финале Кубка Америки, но ей это сделать не удалось.

Та самая модель из финала ЛЧ пыталась снова выбежать на поле. Её задержали Чтобы остановить Волански и её парня, понадобилось 20 охранников.

Вот реальный победитель Лиги чемпионов! Что об этом пишут во всем мире Победа «Ливерпуля», полуголая девушка на футбольном поле и «официант» Почеттино – в обзоре соцсетей.

5. «Порту» – «Краснодар»

Матч оказался уникальным сразу по двум причинам. Во-первых, «Краснодар» совершил фантастический камбэк. После поражения дома со счётом 0:1 букмекеры оставляли ничтожные шансы российской команде на выход в следующий раунд ЛЧ. Однако «Краснодар» выдал шокирующий первый тайм, поведя в счёте – 3:0, а затем с невероятным трудом отстоял победу. Вторая причина – скандал вокруг трансляции матча. Встречу должны были показывать в прямом эфире, но за считаные секунды до стартового свистка «Матч ТВ» сообщил об отсутствии показа, обвинив в этом «Порту». Португальский клуб в ответ обвинил российский канал. Дошло до публикации переговоров по электронной почте.

«Порту» обвиняет «Матч» во лжи. Жёсткий ответ португальцев по поводу трансляции Неожиданный поворот темы.

4. Флаг сборной России

Проблемы России с допингом долго сказывались на олимпийских видах спорта и обходили стороной футбол. Однако 9 декабря стало известно, что сборную России по футболу лишат флага и гимна на ЧМ-2022. А ещё наших игроков допустят до турнира в Катаре в индивидуальном порядке. Последнее время риторика начинает меняться с «это заговор против России» на «чёрт, у нас же реально проблемы с допингом». При этом остаются большие вопросы и к ВАДА. Непонятно, почему чистые Джикия, Головин, Дзюба и остальные должны пострадать в этой заварушке.

3. Уход Кононова и Глушакова

Уход Глушакова и Кононова – это не просто кадровые перестановки. Оба покинули клуб в максимально токсичной ситуации на фоне жёсткого хейта со стороны фанатов «Спартака». Трудно вспомнить, кого в РПЛ так же стабильно уничтожали болельщики. Кононова оскорбляли, даже когда его команда вела в счёте, а Глушакова… ну вы сами всё знаете. Эта ситуация особенно интересна на фоне заявления Федуна о том, что в 2023 году он передаст клуб болельщикам.

«Я отдаю «Спартак» болельщикам». Революция Леонида Федуна Такого в российском футболе ещё не было. Первая часть большого интервью.

2. Выход Кокорина и Мамаева

История с посадкой Кокорина и Мамаева быстро превратилась в истерию. Цитаты с судебного разбирательства обернулись мемами. Сначала бесконечное возмущение было направлено на двух футболистов, а затем судебное производство. Выход футболистов из тюрьмы тоже стал своеобразным шоу. Один из эпизодов этого шоу: у тюрьмы отчим Кокорина на машине наехал на ногу журналисту.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но история ещё не закончена Репортаж из Алексеевки.

1. Угловой в Ливерпуле

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» выиграла дома со счётом 3:0, но в гостях каким-то сумасшедшим образом уступила 0:4. Самое удивительное в этой ситуации то, как каталонцы пропустили решающий четвёртый мяч. Игроки «Барселоны» просто выключились на мгновение и не заметили, как хозяева исполнили угловой. Ошибка, которую невозможно представить на таком уровне.

«Энфилд» раздавил «Барсу», как таракана». СМИ Европы — о чуде «Ливерпуля» Англичане не могут понять, как такое возможно, а испанцы хоронят «Барселону».

Мнение редакции может не совпадать с вашим. Пишите в комментариях, какие события в футболе стали для вас главными в 2019-м.