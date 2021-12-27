А что-то хорошее было? 21 главное событие 2021 года в российском футболе

За этот год произошло немало событий, но мы собрали 21 – самое яркое и значимое для российского футбола. Есть ли тут что-то хорошее? Выбирайте сами.

1. Крах «Тамбова»

К декабрю 2020 года к «Тамбову» было подано 14 исков на общую сумму 30,3 млн рублей, а после к ним добавилось ещё и уголовное дело, которое завели на директора Ольгу Коновалову из-за невыплаты заработных плат в размере 150 млн рублей (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).



«Тамбов» обвинял в сложившейся ситуации власти региона, чиновники, в свою очередь, винили неграмотный менеджмент клуба. В феврале 2021 года всё стало ещё хуже: футболисты покидали команду один за другим, денег на сборы не хватало, поэтому клуб готовился к возобновлению сезона в Крымске с 12 футболистами. Худяков говорил, что «Тамбов» не может платить футболистам больше 50 тысяч рублей. На 31 января 2021 года сумма задолженности составляла около 537 миллионов рублей.



Лига бросилась спасать обнищавший клуб – бывший президент РПЛ Сергей Прядкин после собрания с клубами гордо заявил: «Тамбов будет жить!». Для этого пришлось пообещать 300 млн и договориться с командами, что те «пожертвуют» футболистов.



«Тамбов» «пожил», но недолго: весной клуб начал процедуру банкротства. Согласно документам, которые были поданы в арбитраж, долги по зарплатам превысили 165 млн рублей, перед налоговой и заимодавцами задолженность составила 150 млн рублей, перед поставщиками — 70 млн рублей. В мае клуб уволил всех сотрудников и фактически перестал существовать, а в октябре «Тамбов» официально признали банкротом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Осенью с разницей в два месяца задержали бывших руководителей клуба. И экс-директора Ольгу Коновалову, и Павла Худякова подозревают в хищении бюджетных средств, которые присваивались руководством тамбовского клуба в течение многих лет. Следственной частью управления УМВД Тамбовской области в отношении Худякова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»).

2. Кокорин уехал в Италию

В январе спортивное пространство разорвала новость: Александр Кокорин, который летом перешёл в «Спартак» на огромные деньги, переезжает в Италию. Кандидатурой нападающего заинтересовалась «Фиорентина», трансфер провернули быстро, и россиянин помахал России рукой. Надежд и веры было много, но на деле всё оказалось грустно: итальянцы критиковали Кокорина каждый раз, когда он появлялся на поле, удивляясь, как клуб вообще мог его купить. Сам Кокорин толком не поиграл, потому что то травма, то в очередной раз сменился тренер.



У нападающего 104 игровые минуты с января, 0 результативных действий и контракт до 2024-го.

3. Возвращение Промеса

Квинси ворвался в Россию в последний день зимнего трансферного окна – «Спартак» забрал его у «Аякса». Что-то подсказывало, что в этом переходе было больше ностальгии, чем оценки футбольных качеств нынешнего Промеса. По-старому зажечь у него пока не получилось, но преданные фанаты Антохи всё ещё ждут, когда он снова начнёт разрывать на поле.

4. Ушли Розанов и Гамула

В марте после продолжительной борьбы с болезнью ушёл любимый многими Юрий Розанов. Через три месяца ему бы исполнилось 60.

В декабре пришла новость, что не стало Игоря Гамулы – сердце.

5. Обухов и допинг

В марте стало известно, что Владимир Обухов пойман на сокрытии допинга. В распоряжении «Чемпионата» оказалась копия уведомления о «потенциальном нарушении антидопинговых правил», которое ФИФА направила в РФС: оказалось, что в 2013 году Обухов сдал допинг-пробу, результат которой скрыли – в действительности же она содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

В июне Обухова дисквалифицировали на полгода, из-за чего «Ростов» расторг с ним контракт. Когда срок наказания подошёл к концу, Обухова подписал «Оренбург». Как объяснил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев, «у Владимира хороший возраст», а сам он – «хороший футболист».

6. Увольнение Гончаренко, возвращение Олича и истерика ЦСКА

В 2021 в клубе было столько непонятного, сколько не происходило за все предыдущие годы.



Основные события начались с увольнения Гончаренко и прихода тренера без опыта — Ивицы Олича. И началось: ушёл Василий Березуцкий, через месяц клуб ополчился на журналистов, назвав их провокаторами и забанив корреспондента «Чемпионата» Андрея Панкова на один матч.



Летом веселье продолжилось — клуб неожиданно для всех и без веских причин уволил Олича и поставил другого тренера без опыта — Алексея Березуцкого.

Осенью на «Чемпионате» вышло интервью, в котором Олич разгромил руководство клуба и отдельно Романа Бабаева. В нём тренер рассказал, как против него вели двойную игру: «Мне пришлось воевать с Бабаевым и остальными. Всё смешали – и результаты, и отъезд в сборную Хорватии, чтобы показать: я тот человек, который совсем не думает о ЦСКА». ​​

Закончился же год для ЦСКА скандалом на матче с «Зенитом», после которого болельщики четыре часа не могли покинуть трибуну, а со стадиона разъезжались в автозаках.

7. Карасёв – на Евро, Пустовойтова – на Олимпиаде

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На матчах Евро работала бригада во главе с Сергеем Карасёвым – лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, на Олимпиаду ездила Анастасия Пустовойтова и ассистент Екатерина Курочкина.



Карасёв отработал на матчах Италия — Швейцария (3:0), Германия — Венгрия (2:2) и Нидерланды — Чехия (0:2), а также был резервным на полуфинале Италия — Испания (1:1, п. 4:2).

8. Ад в «Спартаке»: война Заремы Салиховой и сливы документов

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Жена Леонида Федуна в начале июня завела свой телеграм-канал и через него несколько месяцев активно раскрывала внутреннюю жизнь «Спартака». Больше всего доставалось спортивному директору клуба Дмитрию Попову: она писала, что тот ставит личные интересы выше интересов клуба, обвиняла его в уходе Тедеско (якобы он убедил совет директоров не продлевать с ним контракт) и в том, что он нашёл Руя Виторию, кандидатура которого её совершенно не устраивала. Попов в итоге ушёл, заявив, что не собирается быть терпилой, а потом завёл свой канал, где публиковал переписки с Заремой. «Думаю, что сейчас [не] осталось тех, кто верит в Тедди. Смена тренера пойдёт на ура», – писала она. Там же было про совместимость тренера и «Спартака» по гороскопу и букве «Р» в имени.



Позже Зарема удалила канал – как писала Baza, по просьбе Федуна.



Но скучать пришлось недолго: в конце ноября полный архив её почты слил телеграм-канал BlackMirror. Сотни документов, переписок и файлов, которые говорят лишь об одном: какое-то время Зарема рулила «Спартаком», беря на себя большинство клубных процессов. Рулить им она будет и дальше: в команду пришла новая команда менеджеров (и главный тренер), и все они – кандидаты Салиховой.

9. Хаос имени Рангника

Именитый немецкий специалист появился около «Локомотива» ещё весной: следил, анализировал, но издалека. Официально о его полноценном включении в работу клуба объявили летом. Стратегия на оптимизацию, которой до этого придерживалось руководство «Локо», исчезла: под Рангника нашли € 30 млн на трансферы и выдали ему полный карт-бланш.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Если вы хотите войти в десятку или шестерку в Европе, то нужно думать стратегически и меняться, – заявил он на первой и последней пресс-конференции. – Это возможно, но если думать стратегически об игроках и трансферах. Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан», чтобы всё отвечало современному футбольному клубу».



Красивыми словами в целом всё и ограничилось: не проработав в клубе и пяти месяцев (или с клубом – тут неясно, был ли он работником или всё же приглашённым специалистом), Рангник уехал тренировать «Манчестер Юнайтед». Продолжать его стратегию по превращению паровоза в «Сапсан» остались его знакомые и друзья, которых он поставил на места ещё летом.

10. Вылет сборной с Евро

Начали с поражения в матче с Бельгией (0:3), обыграли Финляндию (1:0) и отправились в Данию с надеждой, что выстоим минимум на ничью и выйдем из группы. Но вместо этого получили четыре мяча в свои ворота и обратный билет домой.

11. Увольнение Черчесова и приход Карпина

Станислав Черчесов вышел к журналистам после Евро и дал мощную пресс-конференцию: многое было непонятно, неубедительно, звучало пространно и витиевато. Говорил он долго и много, приводя аналогии с армией и государственными должностями. Через неделю после этого выступления его отправили в отставку с поста главного тренера сборной.

Александр Дюков пообещал, что новый главный тренер будет назначен до старта РПЛ. Главным кандидатом до последнего оставался Штефан Кунц, но – не смогли договориться по условиям. В первые секунды первого матча РФС объявил о назначении Валерия Карпина, который на тот момент тренировал «Ростов». Совмещение постов продлилось всего 10 дней – тренер решил полноценно сосредоточиться на сборной.

12. Суд Газизова со «Спартаком»

История, которая всё никак не может закончиться: летом Газизова уволили, выписав огромные отступные за досрочное расторжение контракта. АО «Капитальные активы», которым принадлежит часть акций «Спартака», подало иск к клубу с требованием признать недействительным решение совета директоров выплатить Газизову компенсацию в размере 88 343 436 руб. 25 коп, а так же то, что Федуну позволили определить условия выходного пособия по своему усмотрению. Летом Газизов подал ответный иск к «Спартаку» в уфимский суд, в свою очередь, требуя выплатить ему задолженность по полагающейся ему компенсации.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В итоге оба суда вынесли решение не в пользу бывшего генерального директора. Он заявил, что пойдёт в кассационный суд, потому что собирается до конца бороться за свои права. Настолько, что нашёл некую расписку, в которой значится, что Федун должен выплатить ему «определённую часть средств, потому что при найме на работу был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции».



Следующее заседание назначено на 28 января.

13. Большие реформы российского футбола от Hypercube, от которых отказались

Руководство российского футбола осознало, что нам нужны перемены, и под такую непростую задачу вызвало голландцев – разрабатывать реформы. Компания Hypercube долго изучала лиги, прорабатывала варианты решений ­– от изменения формата до введения налога на роскошь. Но в итоге ничего из предложенного одобрено не было.

14. Путин выступил против отмены лимита

В российском футболе после провала на Евро активно шло обсуждение лимита на легионеров, и в начале сентября вопрос дошёл и до Владимира Путина. Его спросили об этом на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, и он ответил: «Опять слышал в последнее время: «Давайте снимем ограничение на количество иностранных спортсменов». Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут играть».



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что это «мнение», а «решение за РФС».



Цитата Путина про связь лимита и Олимпиады вызвало однозначную реакцию в спортивном сообществе: связи вообще нет. Да, нас не было на Олимпиаде больше 30 лет, но за это время наша молодёжь взяла два золото Евро (U17), серебро (U19), неоднократно выходила на ЧМ. Кроме того, туда часто попадают нетоповые страны вроде Венгрии или Румынии, это в очередной раз подтверждает, что об уровне футбола в стране надо судить не по участию в Олимпиаде.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Тем не менее решение по лимиту отложили до начала 2022 года. При этом президент РФС Александр Дюков и ряд руководителей клубов выступают за его отмену.

15. Интервью с Галицким

Владелец «Краснодара» несколько лет не общался со СМИ и в сентябре этого года наконец заговорил – пришёл на «Коммент. Шоу» и рассказал массу всего. Про свою болезнь, о реструктуризации клуба, судействе, Карпине, лимите, легионерах и многом другом – мы делали полную расшифровку интервью. Если не читали, обязательно это сделайте.

16. Дзюба отказался от сборной, Фернандес – закончил

Сначала Карпин потерял Марио Фернандеса: русский бразилец заявил, что ему становится всё сложнее и сложнее «играть на два фронта, всё больше времени уходит на восстановление после матчей».

Следом Карпин лишился и Артёма Дзюбы – нападающий заявил, что находится не в оптимальной форме для игры за сборную. Со временем стало ясно, что между футболистом и тренером есть некий конфликт, следствием которого стал категоричный отказ Дзюбы от футболки национальной команды. Недавно в интервью подкаст-шоу «Больше спорта» он эмоционально высказался о сложившейся ситуации: «Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас. Как он сказал, что его (Дзюбы. – Прим. «Чемпионата») голы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали? Получается, для одного одни критерии, для другого — другие. А должны быть для всех одинаковые»

17. Прядкин ушёл

Прядкин руководил лигой с 2007 года и остался бы ещё (его как раз в этом году переизбрали на новый срок), если бы недовольство клубов не разрослось до решения о вынесения вотума недоверия. Чтобы не доводить ситуацию до крайностей, Прядкин решил уйти сам. Вместо него и.о. назначили Ашота Хачатурянца, а через месяц клубы единогласно выбрали его. Новоизбранный президент заявил, что РПЛ ждут глобальные реформы, потому что «проблем много, они разные».

18. (Не)тендер телеправ РПЛ

В этом сезоне истекал контракт с вещателем на право транслировать РПЛ, поэтому побороться за новое соглашение решили сразу несколько компаний: «Матч ТВ», Okko, а в самом начале «Яндекс» и платформа Start («Мегафон»). Планировалось, что для чистоты бизнеса состоится тендер – «за» такой формат выступили сами клубы. Но потом сами же быстро всё переиграли и без конкурса выбрали «Матч ТВ». Как сказал Роман Бабаев, «не стали гнаться за журавлём в небе».



Как сообщал «РБК-Спорт», в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 лига получит по 6,6 млрд рублей, в сезонах-2024/2025 и 2025/2026 – по 7,7 млрд рублей.

19. Сборная – в стыках чемпионата мира

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для прямого выхода на чемпионат мира достаточно было сыграть с хорватами вничью, и сборная России была близка к тому, чтобы закончить матч нулевой ничьей. Но на 81-й минуте в ворота Матвея Сафонова залетает мяч, отскочивший от Фёдора Кудряшова – нелепая случайность лишила нас первого места в группе и прямой путёвки в Катар. Теперь за выход на ЧМ будем бороться весной – против поляков и чехов/шведов.

20. Два клуба в евровесне

Большое событие для российского футбола – в евровесну вышли «Спартак» (первое место в Лиге Европы, начнёт сразу с 1/8) и «Зенит» (третье место в ЛЧ, начнёт со стыков – 1/16).

21. Введение Fan ID

Паспорту болельщика – быть. Несмотря на скандал из-за задержания фанатов ЦСКА после осеннего матча с «Зенитом». Госдума уже приняла соответствующий законопроект в третьем чтении, он вступит в силу с 1 июня 2022 года. Получить персонифицированную карту болельщика нужно обязательно всем тем, кто собирается посещать футбольные матчи, оформить документ можно через Госуслуги. На реализацию проекта из государственного бюджета выделено порядка 800 млрд рублей.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Активные фанаты «Зенита» единогласно приняли решение не оформлять Fan ID – и есть большая вероятность, что за ними в скором времени подтянутся и остальные.

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