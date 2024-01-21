12 топ-матчей понедельника: 4-й круг АО-2024, НХЛ, НБА и лидеры Кубка Африки

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 22 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Детройт Ред Уингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 22 января 2024, понедельник. 03:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какая команда улучшит позиции в борьбе за плей-офф?

Сильная игра в январе позволила «Детройту» вернуться в кубковую восьмёрку Востока, однако конкуренты не дремлют, и один из них приезжает в Город моторов. Две команды связывает многое: Стив Айзерман во многом построил команду, которая выиграла два Кубка, а Дерек Лалонд был ассистентом в «молниях». Сможет ли Никита Кучеров не только помочь своей команде, но и выйти на первое место гонки бомбардиров?

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 22 января 2024, понедельник. 02:00 МСК Орландо Мэджик Орландо Не начался Майами Хит Майами Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто из клубов прервёт серию поражений?

«Майами Хит» и «Орландо Мэджик» занимают седьмую и восьмую строчки в турнирной таблице Восточной конференции. Помимо того, что команды находятся близко друг к другу в регулярном чемпионате, так ещё и оба клуба имеют серию из двух поражений. Каждый в Национальной баскетбольной ассоциации желает попасть в топ-6 по итогам сезона, поэтому клубы из Флориды должны показать максимум своих возможностей на паркете. Кто же окажется сильнее и прервёт свою серию неудач?

🏒 4:30: «Анахайм Дакс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервут ли «Рейнджерс» ужасную серию игры в гостях?

У «Рейнджерс» наметились проблемы: команда проиграла пять последних матчей на выезде и в скором времени рискует потерять первое место Столичного дивизиона. «Анахайм» — неплохой вариант, чтобы закончить ужасную серию, молодая команда уже фактически потеряла шансы на плей-офф и играет без нескольких важных игроков, получивших травму. Получится ли у Артемия Панарина и компании победить в Калифорнии?

Прекрасное достижение Артемия: Только один игрок «Рейнджерс» за последние 40 лет набирал 60 очков быстрее Панарина

🎾 5:30*: Нуну Боргес (Португалия) — Даниил Медведев (Россия, 3), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли Медведев в свой девятый четвертьфинал ТБШ в карьере?

Даниил Медведев находится уже в шаге от четвертьфинала AO. До этой стадии на всех ТБШ россиянин суммарно добирался восемь раз. Но чтобы оказаться там в девятый раз, россиянину необходимо справиться с португальцем Нуну Боргесом. Этот 26-летний португалец играет всего восьмой ТБШ, правда, все были подряд. И лучшим результатом до этого был второй круг. Сейчас Нуну уже в четвёртом раунде и по пути успел выбить из сетки двух сеяных — испанца Алехандро Давидович-Фокину (23) и болгарина Григора Димитрова (13). Медведев и Боргес ранее друг с другом не играли, и победитель дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Артур Казо — Хуберт Хуркач.

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портенд Трэйл Блэйзерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: исправятся ли «Лейкерс» за поражение от «Бруклина»?

«Лос-Анджелес Лейкерс» не может победить больше двух матчей кряду с 13 декабря 2023 года. При этом команда в последнем матче уступила одному из аутсайдеров Восточной конференции «Бруклин Нетс» (112:130). Сейчас же подопечным Дарвина Хэма предстоит встреча с «Портленд Трэйл Блэйзерс», баскетболисты которого набрали неплохой ход. Клуб из Орегона победил в двух матчах подряд в регулярном чемпионате НБА. Всё чаще ходят слухи об увольнении главного тренера Хэма из «Лейкерс». Справятся ли «Лейкерс» с «Портлендом» на фоне не самых стабильных результатов за последнее время?

🎾 9:00*: Ясмине Паолини (Италия, 26) — Анна Калинская (Россия, 3), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли Анна Калинская впервые в карьере в 1/4 финала ТБШ?

25-летняя россиянка Анна Калинская на этом Australian Open уже значительно переписала свои рекорды, дойдя до четвёртого круга ТБШ. Но чтобы улучшить этот показатель, москвичке придётся справиться с итальянкой Ясмине Паолини, ранее остановившей в Мельбурне Диану Шнайдер и Анну Блинкову. Калинская и Паолини ранее встречались дважды — на уровне юниоров ITF в Праге-2013 и на уровне WTA в Портороже-2021. И в обоих случаях сильнее оказалась Паолини. Победительница нового матча дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Чжэн Циньвэнь — Осеан Доден.

🏒 17:00: «Трактор» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 января 2024, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оправится ли «Сибирь» после решения КХЛ?

Старт матча с «Салаватом» команда Сергея Кривокрасова просто провалила, и это стало важной причиной поражения. Сложно представить, что «дело Гордеева» не нанесло команде моральный урон: из основного претендента на восьмое место команда «Сибирь» прекратилась в отстающую. Календарь тоже жесток: большинство игр в концовке «Сибирь» проведёт в гостях, и первой остановкой станет суровый Челябинск.

⚽️ 20:00: Экваториальная Гвинея — Кот-д'Ивуар, Кубок Африки, группа А, 3-й тур

Интрига: одержит ли Кот-д’Ивуар вторую победу на домашнем турнире?

Сборная Кот-д’Ивуара по итогам двух туров группового этапа находится на третьей строчке в квартете. В 1/8 финала гарантированно выходят две лучшие команды и четыре из числа шести, что заняли третьи места. Но вряд ли хозяева Кубка Африки хотят попасть в лист ожидания. Если они обыграют сборную Экваториальной Гвинеи, то точно попадут в плей-офф. Правда, соперник у Кот-д’Ивуара достаточно непростой. Экваториальная Гвинея всего лишь трижды приезжала на Кубок Африки, но всякий раз доходила как минимум до четвертьфинала. Вот и на этот раз она уже отобрала очки у Нигерии и возглавила квартет по итогам двух туров.

⚽️ 20:00: Гвинея-Бисау — Нигерия, Кубок Африки, группа А, 3-й тур

Интрига: займёт ли Нигерия первое место в группе?

Прошлый Кубок африканских наций сложился для сборной Нигерии неудачно — она завершила выступление на стадии 1/8 финала. Так плохо команда не играла на турнире с 1982 года, если оставить за скобками те случаи, когда Нигерия пролетала мимо финальной стадии. Наверняка топовая африканская команда во главе со звёздным нападающим Виктором Осимхеном сделает всё, чтобы добиться приемлемого результата. Нигерия уже набрала четыре очка, ей достаточно не проиграть в заключительном туре, чтобы попасть в плей-офф. А в соперниках — команда Гвинеи-Бисау, которая в двух первых матчах потерпела два поражения.

Футболист сборной Нигерии уехал из сборной из-за травмы, а после этого сыграл за клуб: Умар Садик отыграл полный матч за «Сосьедад» после отъезда из сборной Нигерии из-за травмы

⚽️ 22:00: «Наполи» — «Интер», Суперкубок Италии, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выиграет ли «Наполи» первый Суперкубок с 2014 года?

Обе команды мощно провели полуфинальные матчи Суперкубка — победы со счётом 3:0. «Наполи» обыграл «Фиорентину», забив два мяча в концовке, а «Интер» уничтожил «Лацио». Миланский клуб — действующий триумфатор Суперкубка. Более того, он одержал победу в каждом из двух предыдущих розыгрышей турнира. «Наполи» не выигрывал Суперкубок с 2014 года — тогда команда во главе с Гонсало Игуаином «перестреляла» в серии пенальти «Ювентус». В 2020-м неаполитанцы снова встретились с «Юве», но на этот раз не справились с Криштиану Роналду и компанией — 0:2.

⚽️ 23:00: «Гранада» — «Атлетико», Примера, 21-й тур

Интрига: прервёт ли команда Симеоне серию поражений на выезде?

«Атлетико» уже вывалился за пределы первой четвёрки. Сейчас команда Диего Симеоне располагается на пятой строчке в таблице чемпионата Испании. Правда, мадридский клуб отстаёт от «Атлетика» из Бильбао всего на три очка при двух матчах в запасе. Кажется, что следующий соперник достаточно проходной. «Гранада» занимает предпоследнее место в таблице, а по итогам 20 туров одержала всего лишь две победы. Правда, в последнее время «Атлетико» очень слабо играет на выезде — четыре поражения подряд. Но команды воодушевлена выходом в четвертьфинал Кубка Испании после победы над «Реалом».

⚽️ 23:00: Кабо-Верде — Египет, Кубок Африки, группа В, 3-й тур

Интрига: избежит ли самая титулованная команда Африки провала?

Матч, который не имеет никакого значения для одних и безумно важен для других. Сборная Кабо-Верде набрала максимальное количество очков по итогам двух туров. Она не просто обеспечила себе место в плей-офф, но и гарантированно займёт первую строчку в группе. Египет пока находится на втором месте с двумя очками. Команда бывшего спартаковского тренера Руя Витории дважды сыграла по 2:2, а теперь её ждёт встреча с лидером квартета. Но этот матч самой титулованной сборной континента (семь побед на Кубке Африки) придётся провести без самого звёздного игрока. Мохамед Салах повредил спину и пропустит не только игру с Кабо-Верде, но и потенциальный матч 1/8 финала. В последний раз Египет не выходил из группы на Кубке Африки в 2004 году.