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Матчи сегодня, расписание спортивных игр 28 января 2024: live-трансляции, результаты, кто сыграет

21 топ-событие воскресенья: Медведев в финале АО, наши в НХЛ и много футбола
Михаил Георгиев
Расписание спортивных игр 28 января
Аудио-версия:
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Посмотреть все события 28 января в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

Каждый матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события.

🏀 1:30: «Денвер Наггетс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто окажется сильнее в матче главных претендентов на MVP?

Матч регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Денвер Наггетс» приковывает внимание прежде всего противостоянием Джоэла Эмбиида и Николы Йокича. Центровые на протяжении прошлого сезона практически вдвоём конкурировали за звание самого ценного игрока НБА, а в нынешнем регулярном чемпионате борьба обострилась до предела. Чья же команда во главе с одной из звёзд окажется сильнее?

Исторический матч Эмбиида:
«Мы надерём ему задницу». Как же Попович ошибался — Эмбиид ответил 70 очками!
«Мы надерём ему задницу». Как же Попович ошибался — Эмбиид ответил 70 очками!

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в матче топ-команд НБА?

28 января «Бостон Селтикс» на домашнем паркете примет «Лос-Анджелес Клипперс». Обе команды в последнее время демонстрируют великолепную игру в регулярном чемпионате. «Кельты» – лидеры Восточной конференции, а «парусники» – третьи на невероятно конкурентном Западе. Коллективы подходят к очному противостоянию без серьёзных потерь, поэтому их битва должна получиться очень интересной. Кто же окажется сильнее?

Отличные новости для «парусников»:
Кавай остаётся в «Клипперс» — ему выдали контракт на $ 153 млн. При чём тут новый стадион?
Кавай остаётся в «Клипперс» — ему выдали контракт на $ 153 млн. При чём тут новый стадион?

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернёт ли Кучеров лидерство в бомбардирской гонке сезона НХЛ?

Заочное противостояние Никиты Кучерова из «Тампы» и Натана Маккиннона из «Колорадо» в гонке бомбардиров становится украшением сезона НХЛ. В последнее время россиянин и канадец особенно хороши и стабильно увеличивают и без того внушительное количество очков, заодно помогая своим командам выигрывать. «Молнии» имеют пять побед в последних шести матчах, они вернулись в топ-3 дивизиона, но конкуренты сильны и не дремлют. Впереди же у «Тампы» домашняя встреча с «Нью-Джерси» — командой, которой остро нужны очки, чтобы не отпустить далеко кубковую восьмёрку.

Кучеров — уже явление в современном хоккее:
Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ по количеству очков для вингеров

🏒 3:00: «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: помешает ли Тарасенко «Рейнджерс» прервать неудачную серию?

Не так давно «Рейнджерс» лидировали в НХЛ, но в последнее время результаты «синерубашечников» ухудшились: всего одна победа в пяти матчах. Позиции команды, ведомой Артемием Панариным, всё ещё крепки, они продолжают возглавлять Столичный дивизион, но для возвращения уверенности нужны новые победы. И с этой точки зрения нельзя представить лучшего соперника, чем «Оттава», обосновавшаяся на самом дне конференции. Ещё одна интрига матча: огорчит ли голами раззабивавшийся в последнее время форвард «Сенаторз» Владимир Тарасенко свою бывшую команду?

Тарасенко наверняка закончит сезон в другом клубе НХЛ:
Тарасенко — главная звезда дедлайна НХЛ? «Оттава» уже хочет обменять форварда
Тарасенко — главная звезда дедлайна НХЛ? «Оттава» уже хочет обменять форварда

🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли Карри «Лейкерс» во главе с Леброном?

Клубы из Калифорнии – «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» – не особо радуют стабильными результатами в недавних матчах регулярного чемпионата НБА. На данный момент «воины» занимают 12-е место и не входят в зону плей-ин. «Озёрники» недалеко ушли – девятое место с равным балансом побед и поражений – 23-23. Но в обоих коллективах присутствуют лидеры, которые всегда включаются в нужный момент. Сумеет ли Стефен Карри привести «Голден Стэйт» к победе над Леброном Джеймсом, который ведёт за собой «Лейкерс»?

Почему Карри не попал в старт на Матч всех звёзд?
Карри занял второе место у болельщиков, но не оказался в старте МВЗ. Почему так произошло?
Карри занял второе место у болельщиков, но не оказался в старте МВЗ. Почему так произошло?

🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прибьёт ли «русская банда» «Коламбуса» лидера Запада ещё раз?

«Ванкувер» и «Коламбус» — команды с разных полюсов турнирной таблицы НХЛ. «Косатки» лидируют во всей Западной конференции, тогда как «мундиры» вместе с «Оттавой» являются заштатными аутсайдерами Востока. Однако прошлая встреча команд закончилась победой «Коламбуса», и в той встрече солировали российские игроки «Блю Джекетс»: Егор Чинахов забил гол, Дмитрий Воронков оформил дубль, а Кирилл Марченко реализовал победный буллит. Смогут ли россияне вновь сокрушить лидера чемпионата, но уже на территории Канады? Кстати, у «Ванкувера» тоже немало наших, но в последнее время Илья Михеев, Андрей Кузьменко и Никита Задоров действуют совсем не результативно.

«Коламбус» — стабильный аутсайдер НХЛ, но совсем недавно клуб едва не повторил рекорд лиги:
«Эдмонтон» в трёх шагах от вечного рекорда! 6 самых длинных победных серий в истории НХЛ
«Эдмонтон» в трёх шагах от вечного рекорда! 6 самых длинных победных серий в истории НХЛ

🎿 11:30: Лыжи — Кубок мира, девятый этап, масс-старт, 20 км, женщины

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Гомс, Швейцария
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
28 января 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Не началось

Интрига: кто бросит вызов Фриде Карлссон?

Шведка Фрида Карлссон после «Тур де Ски» феерит в дистанционных гонках. Именно она — главный фаворит на победу в коньковом масс-старте. Кто сможет бросить ей вызов? Пожалуй, только соотечественницы. И если к финишу в общей группе приедет Линн Сван, которая выигрывает один спринт за другим, то тягаться с ней будет сложно. Поэтому главный вопрос — сумеет ли Карлссон оторваться от конкуренток по ходу сложной трассы и не упадёт ли после финиша без сил?

Карлссон теряла сознание после финиша:
Норвежская лыжница страшно напугала всех на Кубке мира: упала без чувств прямо на трассе
Норвежская лыжница страшно напугала всех на Кубке мира: упала без чувств прямо на трассе

🏆 🎾 11:30*: Янник Синнер (Италия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 3), Australian Open, Финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: покорится ли Медведеву с третьей попытки финал Australian Open?

После тяжёлых пятисетовых матчей в четвертьфинале с поляком Хубертом Хуркачем и полуфинале с немцем Александром Зверевым россиянин Даниил Медведев в третий раз за карьеру пробился в решающий матч Australian Open. Предыдущие две попытки не удались — в 2021 году Даниил проиграл Новаку Джоковичу в трёх сетах и в 2022-м вёл 2:0 по партиям, но всё же уступил в пяти. И вот впереди третья попытка — решающий матч розыгрыша-2024 с Янником Синнером. Это будет 10-я по счёту встреча соперников — первые шесть остались за Медведевым, включая финалы Роттердама и Майами-2023. А вот три последних поединка были уже на счету итальянца — финалы Пекина, Вены и полуфинал ATP Finals — 2023. Кому достанется главный трофей — дебютанту столь высокой стадии соревнований или теннисисту, попавшему в финал ТБШ шестой раз за карьеру и у которого есть за плечами титул US Open — 2021? Узнаем совсем скоро.

Джоковича и Надаля в решающем матче нет. Но есть Синнер!
Первый финал Медведева на «Шлеме» не против легенды тенниса. Поможет ли Даниилу его опыт?
Первый финал Медведева на «Шлеме» не против легенды тенниса. Поможет ли Даниилу его опыт?

🏒 14:00: «Авангард» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Авангард» обеспечить себе выход в плей-офф и выйти на первое место в КХЛ?

«Авангард» сейчас находится в отличной форме, и в домашней встрече с «Трактором» омичи могут добиться сразу двух достижений: оформить выход в плей-офф и забраться на первое место во всей лиге. Для первого пункта им достаточно не проиграть челябинцам в основное время или дождаться поражений «Нефтехимика» и «Амура» в их матчах в пределах 60 игровых минут. Для второго же условия необходимо не только обыгрывать «Трактор» любым способом, но и рассчитывать, что «Металлург» в утреннем матче уступит в основное время «Амуру». «Трактор» при этом тоже предельно мотивирован: челябинцы находятся в середине кубковой восьмёрки Востока в плотном окружении конкурентов и бьются за право подняться повыше перед плей-офф.

К матчу с «Трактором» в строй должен вернуться лидер «Авангарда»:
«Он сдал тест». Главный тренер «Авангарда» назвал срок возвращения в состав Ткачёва

🎿 15:30: Кубок мира, девятый этап. Масс-старт, 20 км, мужчины

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Гомс, Швейцария
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
28 января 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Не началось

Интрига: Клебо действительно вернулся или пока ещё нет?

После красивой победы в спринте Йоханнес Клебо попробует забрать и коньковый масс-старт в Гомсе. Для него контактные гонки — родная стихия. Для него главное продержаться до финиша, а там он разберётся с любыми соперниками. Но сможет ли он добраться до финиша в общей группе? Если сможет, то можно утверждать, что Клебо вернулся после болезни на прежний уровень.

Почему Клебо потерпел разгромное поражение в спринте в Оберхофе?
На лыжном Кубке мира грохнула сенсация. Клебо вернулся после болезни и жёстко проиграл
На лыжном Кубке мира грохнула сенсация. Клебо вернулся после болезни и жёстко проиграл

⚽️ 16:00: «Сельта» — «Жирона», Примера, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оступится ли «Жирона» с аутсайдером?

«Жирона» всё ещё на первом месте в Ла Лиге. Правда, отрыв от «Реала» — всего одно очко, а у мадридцев игра в запасе. Но чемпионская гонка продолжается, и ради неё «Жирона» даже вылетела из Кубка Испании. Понятно, что вся концентрация на борьбе за топ-3. И совсем мало поводов думать, что действующий лидер оступится с «Сельтой». У соперника куча проблем и всего три победы в сезоне. Бенитес на грани отставки, а вот у «Жироны», наоборот, всё хорошо — 10 побед в последних 13 матчах. И останавливаться на этом они точно не намерены.

Как лидер чемпионата Испании вылетел из Кубка:
Сенсационный вылет лидера Примеры. «Жирона» получила три гола за тайм в Кубке Испании
Сенсационный вылет лидера Примеры. «Жирона» получила три гола за тайм в Кубке Испании

⚽️ 17:00: «Лорьян» — «Гавр», Лига 1, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция - Лига 1 . 19-й тур
28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Кузяев серию результативных действий?

«Гавр» выиграл три матча подряд — впечатляющая серия, согласитесь? А у российского полузащитника за этот период два результативных балла: Кузяев забил победный гол «Кану» в Кубке и ассистировал в игре с «Лионом». Впереди — «Лорьян», пока главный аутсайдер лиги. У команды пять поражений в шести матчах, а последняя победа была в октябре. И нет особых предпосылок для исправления ситуации. «Гавр» должен забирать три очка, а Кузяев вполне может продолжить серию результативных действий. Соперник наверняка будет ошибаться. И не раз.

Как Кузяев провёл последний матч за «Гавр»?
Кузяев впервые сыграл во Франции под культовым номером. И получил ногой по лицу
Кузяев впервые сыграл во Франции под культовым номером. И получил ногой по лицу

🏒 17:00: «Нефтехимик» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увеличит ли «Нефтехимик» отрыв от конкурентов в борьбе за плей-офф на Востоке?

«Нефтехимик» — «Лада» — не самая громкая вывеска, однако смотреть матчи команд, которым есть за что бороться в регулярке, всегда интересно. Нижнекамцы сейчас фавориты в битве за последнюю строчку в зоне плей-офф на Востоке, при этом две последние игры «волки» очень обидно проиграли в овертайме, обыгрывая по ходу матчей и «Торпедо», и «Трактор». Но очки «Нефтехимик» всё равно стабильно набирает, тогда как «Амур» и «Сибирь» этим похвастать не могут. Завтра играют все три клуба, и при удачном для себя раскладе нижнекамцы оторвутся от конкурентов на шесть очков. Что касается «Лады», то тольяттинцы уверенно идут в зоне плей-офф, но победы волжанам всё равно нужны, чтобы улучшить диспозицию перед плей-офф.

🏒 17:00: «Северсталь» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится матч соседей по турнирной таблице Запада?

«Северсталь» и ЦСКА – неожиданные соседи по таблице Запада. Чемпионы КХЛ вдрызг проваливают регулярку, тогда как череповчане демонстрируют симпатичный, авторский стиль и к концу января опережают несравненно более могущественный в финансовом и остальных планах армейский клуб. В очной встрече в Череповце «Северсталь» может увеличить отрыв от ЦСКА и приблизиться к идущему на пятой строчке «Торпедо», армейцы же будут пытаться исправиться за крупное поражение в Санкт-Петербурге и уйти с седьмой строчки конференции.

Все расклады Запада КХЛ перед плей-офф:
СКА выиграет конференцию, «Спартак» выпадет из топ-4? Расклады перед плей-офф КХЛ. Запад
СКА выиграет конференцию, «Спартак» выпадет из топ-4? Расклады перед плей-офф КХЛ. Запад

🏐 17:30: «Динамо» М — «Динамо-Ак Барс», Суперлига (ж), 18-й тур

Пари Суперлига - предварительный этап (ж) . 18-й тур
28 января 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо-Ак Барс
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: очная борьба топ-3 женской Суперлиги

Немногие в этом розыгрыше чемпионата России могут забрать не то что матч, а даже сет у москвичек. Но «Локомотив» смог, поборется и казанское «Динамо». Команда в тройке Суперлиги с Эленой Пьетрини в нападении терзала лидеров на домашней арене. Счёт был близкий, подопечные Зорана Терзича даже отвоевали и партию. Тем более очные встречи при небольшом перевесе хозяев — 18:15 — говорят о сложности соперника.

А как дела в «снежке»?
«Температура ощущалась как -41°С. Нешуточное испытание». Почему снежный волейбол — топ!
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«Температура ощущалась как -41°С. Нешуточное испытание». Почему снежный волейбол — топ!

🏐 18:00: «Зенит СПб» — «Зенит-Казань», Суперлига (м), 19-й тур

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 19-й тур
28 января 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Зенит-Казань
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: питерцы исполнят матч жизни?

Сложно поверить, что Казань сейчас способны остановить их одноклубники из Санкт-Петербурга. Уверенные победы над «Динамо» и «Локо» показали уровень запаса, когда соперники только прикрывают зону плей-офф чемпионата России. Проблемы питерцев не решит даже новичок из Румынии Александру Рацэ, который сыграет первый матч именно в зенитовском дерби. Но, возможно, поддавят домашние трибуны – «Зенит-Казань» всё же проигрывал в этом сезоне в гостях.

Как Казань возглавила таблицу: Суперлиги?
В матче-триллере сменился лидер волейбольной Суперлиги! «Локомотив» безбожно ошибался
В матче-триллере сменился лидер волейбольной Суперлиги! «Локомотив» безбожно ошибался

⚽️ 20:00: «Лацио» — «Наполи», Серия А, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия - Серия А . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отомстит ли «Наполи» за поражение в первом круге?

Не так давно обе команды вернулись из Саудовской Аравии, где проходил розыгрыш Суперкубка Италии. У «Лацио» посещение страны получилось совсем коротким — проиграли «Интеру» в полуфинале и полетели обратно. А вот «Наполи» добрался до решающего матча, где, впрочем, тоже проиграл «Интеру». Но времени на восстановление имел меньше будущего соперника. Вообще, этот сезон для обеих команд очень средний. Смены тренеров не помогают действующим чемпионам вернуться на прежний уровень, под вопросом даже их место в еврокубках. Но если они хотят туда попасть, надо начать побеждать — тем более «Лацио» хлопнул их в первом круге. Хорошая возможность взять реванш.

Как прошёл для «Наполи» финал Суперкубка?
«Наполи» в финале Суперкубка пережил «ад». А «Интер» вытянул капитан
Видео
«Наполи» в финале Суперкубка пережил «ад». А «Интер» вытянул капитан

⚽️ 20:00: Экваториальная Гвинея — Гвинея, Кубок Африки, 1/8 финала

Кубок африканских наций . 1/8 финала
28 января 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Экваториальная Гвинея
Не начался
Гвинея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Экваториальная Гвинея сенсационный путь на турнире?

Экваториальная Гвинея — открытие КАН. Команда умудрилась занять первое место в группе с Нигерией, Кот-д’Ивуаром и Гвинеей-Бисау. Хотя перед турниром им прогнозировался в лучшем случае выход в плей-офф с третьего места. А вот Гвинея, наоборот, слегка разочаровала. В группе болельщики вряд ли увидели то, чего ожидали: невзрачная игра, которая привела только к третьему месту. Даже удивительно, что Экваториальная Гвинея всё равно не считается фаворитом в противостоянии. Хотя команда не проигрывает 13 матчей, при этом имея одну из худших линий обороны в турнире. Продолжат ли они триумфальный путь?

На Кубке Африки играют футболисты из РПЛ:
Кто из футболистов РПЛ забил на Кубке Африки. Один из них уже покинул турнир
Кто из футболистов РПЛ забил на Кубке Африки. Один из них уже покинул турнир

⚽️ 22:45: «Фиорентина» — «Интер», Серия А, 22-й тур

Италия - Серия А . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждать ли нового разгрома «Фиорентины»?

Эти команды вместе с «Наполи» и «Лацио» ездили в Саудовскую Аравию на Суперкубок Италии. Правда, «Фиорентина» там долго не пробыла — получила три мяча от неаполитанцев и поехала обратно. Так что времени на подготовку с обладателем Суперкубка Италии «Интером» у них было достаточно. Вообще, у «Фиорентины» наблюдается небольшой спад — в четырёх матчах только одна победа. И то в серии пенальти. При этом дома они не проигрывают уже восемь матчей. Понятно, что «Интеру» не будет просто, ведь соперник — из топ-5 чемпионата. Хотя в первом круге миланцы закинули «Фиорентине» четыре гола. Получится ли снова?

Детально рассказываем о победе «Интера» в Суперкубке:
«Наполи» в финале Суперкубка пережил «ад». А «Интер» вытянул капитан
Видео
«Наполи» в финале Суперкубка пережил «ад». А «Интер» вытянул капитан

⚽️ 23:00: «Атлетико» — «Валенсия», Примера, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Атлетико» не вернётся в топ-4?

У «Атлетико» вышел уж очень насыщенный январь. Зарубы с «Реалом» в Суперкубке и Кубке Испании, поражение от «Жироны» и сложные победы над «Гранадой» и «Севильей» в чемпионате и Кубке соответственно. Сейчас команда на пятом месте — имеет одинаковое количество очков с «Атлетиком» и матч в запасе. Но «Валенсия» точно не тот соперник, с которым будет легко. В этом сезоне она закрепилась в группе преследователей лидеров. Понятно, что за топ-5 зацепиться будет тяжело, но за шестое-восьмое место команда наверняка поборется. В последних четырёх матчах у них только победы, отличная форма, так почему бы не подпортить настроение и «Атлетико»?

Команда Симеоне претендует на трофей, но в полуфинал прошла с приключениями:
Гризманн запорол пенальти, как Терри в Москве. А шагнуть к трофею «Атлетико» помог VAR
Видео
Гризманн запорол пенальти, как Терри в Москве. А шагнуть к трофею «Атлетико» помог VAR

⚽️ 23:00: Египет — ДР Конго, Кубок Африки, 1/8 финала

Кубок африканских наций . 1/8 финала
28 января 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Египет
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
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Интрига: вылетит ли фаворит уже в 1/8 финала?

Египет удивительно провёл групповой этап — все три матча завершились со счётом 2:2. Да, команда раньше славилась надёжной защитой, но теперь этого нет. У своих ворот они допускают кучу моментов. В атаке всё тоже не идеально: во 2-м туре сломался Салах, и теперь он в лучшем случае восстановится к финалу. Но Египту туда будет очень трудно попасть, ведь уже в 1/8 финала ждёт уверенный в себе и, главное, сбалансированный соперник. ДР Конго действительно ровно провела групповой этап, при этом игра впечатлила многих. И вряд ли они без борьбы отдадут место в четвертьфинале.

У ДР Конго тяжёлая история:
Вместо миллионеров их сделали изгоями. 50 лет назад сборная ДР Конго пережила кошмар
Вместо миллионеров их сделали изгоями. 50 лет назад сборная ДР Конго пережила кошмар
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