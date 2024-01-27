21 топ-событие воскресенья: Медведев в финале АО, наши в НХЛ и много футбола

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🏀 1:30: «Денвер Наггетс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 28 января 2024, воскресенье. 01:30 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто окажется сильнее в матче главных претендентов на MVP?

Матч регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Денвер Наггетс» приковывает внимание прежде всего противостоянием Джоэла Эмбиида и Николы Йокича. Центровые на протяжении прошлого сезона практически вдвоём конкурировали за звание самого ценного игрока НБА, а в нынешнем регулярном чемпионате борьба обострилась до предела. Чья же команда во главе с одной из звёзд окажется сильнее?

🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто победит в матче топ-команд НБА?

28 января «Бостон Селтикс» на домашнем паркете примет «Лос-Анджелес Клипперс». Обе команды в последнее время демонстрируют великолепную игру в регулярном чемпионате. «Кельты» – лидеры Восточной конференции, а «парусники» – третьи на невероятно конкурентном Западе. Коллективы подходят к очному противостоянию без серьёзных потерь, поэтому их битва должна получиться очень интересной. Кто же окажется сильнее?

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вернёт ли Кучеров лидерство в бомбардирской гонке сезона НХЛ?

Заочное противостояние Никиты Кучерова из «Тампы» и Натана Маккиннона из «Колорадо» в гонке бомбардиров становится украшением сезона НХЛ. В последнее время россиянин и канадец особенно хороши и стабильно увеличивают и без того внушительное количество очков, заодно помогая своим командам выигрывать. «Молнии» имеют пять побед в последних шести матчах, они вернулись в топ-3 дивизиона, но конкуренты сильны и не дремлют. Впереди же у «Тампы» домашняя встреча с «Нью-Джерси» — командой, которой остро нужны очки, чтобы не отпустить далеко кубковую восьмёрку.

Кучеров — уже явление в современном хоккее: Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ по количеству очков для вингеров

🏒 3:00: «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: помешает ли Тарасенко «Рейнджерс» прервать неудачную серию?

Не так давно «Рейнджерс» лидировали в НХЛ, но в последнее время результаты «синерубашечников» ухудшились: всего одна победа в пяти матчах. Позиции команды, ведомой Артемием Панариным, всё ещё крепки, они продолжают возглавлять Столичный дивизион, но для возвращения уверенности нужны новые победы. И с этой точки зрения нельзя представить лучшего соперника, чем «Оттава», обосновавшаяся на самом дне конференции. Ещё одна интрига матча: огорчит ли голами раззабивавшийся в последнее время форвард «Сенаторз» Владимир Тарасенко свою бывшую команду?

🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: обыграет ли Карри «Лейкерс» во главе с Леброном?

Клубы из Калифорнии – «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» – не особо радуют стабильными результатами в недавних матчах регулярного чемпионата НБА. На данный момент «воины» занимают 12-е место и не входят в зону плей-ин. «Озёрники» недалеко ушли – девятое место с равным балансом побед и поражений – 23-23. Но в обоих коллективах присутствуют лидеры, которые всегда включаются в нужный момент. Сумеет ли Стефен Карри привести «Голден Стэйт» к победе над Леброном Джеймсом, который ведёт за собой «Лейкерс»?

🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прибьёт ли «русская банда» «Коламбуса» лидера Запада ещё раз?

«Ванкувер» и «Коламбус» — команды с разных полюсов турнирной таблицы НХЛ. «Косатки» лидируют во всей Западной конференции, тогда как «мундиры» вместе с «Оттавой» являются заштатными аутсайдерами Востока. Однако прошлая встреча команд закончилась победой «Коламбуса», и в той встрече солировали российские игроки «Блю Джекетс»: Егор Чинахов забил гол, Дмитрий Воронков оформил дубль, а Кирилл Марченко реализовал победный буллит. Смогут ли россияне вновь сокрушить лидера чемпионата, но уже на территории Канады? Кстати, у «Ванкувера» тоже немало наших, но в последнее время Илья Михеев, Андрей Кузьменко и Никита Задоров действуют совсем не результативно.

🎿 11:30: Лыжи — Кубок мира, девятый этап, масс-старт, 20 км, женщины

Интрига: кто бросит вызов Фриде Карлссон?

Шведка Фрида Карлссон после «Тур де Ски» феерит в дистанционных гонках. Именно она — главный фаворит на победу в коньковом масс-старте. Кто сможет бросить ей вызов? Пожалуй, только соотечественницы. И если к финишу в общей группе приедет Линн Сван, которая выигрывает один спринт за другим, то тягаться с ней будет сложно. Поэтому главный вопрос — сумеет ли Карлссон оторваться от конкуренток по ходу сложной трассы и не упадёт ли после финиша без сил?

🏆 🎾 11:30*: Янник Синнер (Италия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 3), Australian Open, Финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: покорится ли Медведеву с третьей попытки финал Australian Open?

После тяжёлых пятисетовых матчей в четвертьфинале с поляком Хубертом Хуркачем и полуфинале с немцем Александром Зверевым россиянин Даниил Медведев в третий раз за карьеру пробился в решающий матч Australian Open. Предыдущие две попытки не удались — в 2021 году Даниил проиграл Новаку Джоковичу в трёх сетах и в 2022-м вёл 2:0 по партиям, но всё же уступил в пяти. И вот впереди третья попытка — решающий матч розыгрыша-2024 с Янником Синнером. Это будет 10-я по счёту встреча соперников — первые шесть остались за Медведевым, включая финалы Роттердама и Майами-2023. А вот три последних поединка были уже на счету итальянца — финалы Пекина, Вены и полуфинал ATP Finals — 2023. Кому достанется главный трофей — дебютанту столь высокой стадии соревнований или теннисисту, попавшему в финал ТБШ шестой раз за карьеру и у которого есть за плечами титул US Open — 2021? Узнаем совсем скоро.

🏒 14:00: «Авангард» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Авангард» обеспечить себе выход в плей-офф и выйти на первое место в КХЛ?

«Авангард» сейчас находится в отличной форме, и в домашней встрече с «Трактором» омичи могут добиться сразу двух достижений: оформить выход в плей-офф и забраться на первое место во всей лиге. Для первого пункта им достаточно не проиграть челябинцам в основное время или дождаться поражений «Нефтехимика» и «Амура» в их матчах в пределах 60 игровых минут. Для второго же условия необходимо не только обыгрывать «Трактор» любым способом, но и рассчитывать, что «Металлург» в утреннем матче уступит в основное время «Амуру». «Трактор» при этом тоже предельно мотивирован: челябинцы находятся в середине кубковой восьмёрки Востока в плотном окружении конкурентов и бьются за право подняться повыше перед плей-офф.

К матчу с «Трактором» в строй должен вернуться лидер «Авангарда»: «Он сдал тест». Главный тренер «Авангарда» назвал срок возвращения в состав Ткачёва

🎿 15:30: Кубок мира, девятый этап. Масс-старт, 20 км, мужчины

Интрига: Клебо действительно вернулся или пока ещё нет?

После красивой победы в спринте Йоханнес Клебо попробует забрать и коньковый масс-старт в Гомсе. Для него контактные гонки — родная стихия. Для него главное продержаться до финиша, а там он разберётся с любыми соперниками. Но сможет ли он добраться до финиша в общей группе? Если сможет, то можно утверждать, что Клебо вернулся после болезни на прежний уровень.

⚽️ 16:00: «Сельта» — «Жирона», Примера, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: оступится ли «Жирона» с аутсайдером?

«Жирона» всё ещё на первом месте в Ла Лиге. Правда, отрыв от «Реала» — всего одно очко, а у мадридцев игра в запасе. Но чемпионская гонка продолжается, и ради неё «Жирона» даже вылетела из Кубка Испании. Понятно, что вся концентрация на борьбе за топ-3. И совсем мало поводов думать, что действующий лидер оступится с «Сельтой». У соперника куча проблем и всего три победы в сезоне. Бенитес на грани отставки, а вот у «Жироны», наоборот, всё хорошо — 10 побед в последних 13 матчах. И останавливаться на этом они точно не намерены.

⚽️ 17:00: «Лорьян» — «Гавр», Лига 1, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли Кузяев серию результативных действий?

«Гавр» выиграл три матча подряд — впечатляющая серия, согласитесь? А у российского полузащитника за этот период два результативных балла: Кузяев забил победный гол «Кану» в Кубке и ассистировал в игре с «Лионом». Впереди — «Лорьян», пока главный аутсайдер лиги. У команды пять поражений в шести матчах, а последняя победа была в октябре. И нет особых предпосылок для исправления ситуации. «Гавр» должен забирать три очка, а Кузяев вполне может продолжить серию результативных действий. Соперник наверняка будет ошибаться. И не раз.

🏒 17:00: «Нефтехимик» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: увеличит ли «Нефтехимик» отрыв от конкурентов в борьбе за плей-офф на Востоке?

«Нефтехимик» — «Лада» — не самая громкая вывеска, однако смотреть матчи команд, которым есть за что бороться в регулярке, всегда интересно. Нижнекамцы сейчас фавориты в битве за последнюю строчку в зоне плей-офф на Востоке, при этом две последние игры «волки» очень обидно проиграли в овертайме, обыгрывая по ходу матчей и «Торпедо», и «Трактор». Но очки «Нефтехимик» всё равно стабильно набирает, тогда как «Амур» и «Сибирь» этим похвастать не могут. Завтра играют все три клуба, и при удачном для себя раскладе нижнекамцы оторвутся от конкурентов на шесть очков. Что касается «Лады», то тольяттинцы уверенно идут в зоне плей-офф, но победы волжанам всё равно нужны, чтобы улучшить диспозицию перед плей-офф.

🏒 17:00: «Северсталь» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чем закончится матч соседей по турнирной таблице Запада?

«Северсталь» и ЦСКА – неожиданные соседи по таблице Запада. Чемпионы КХЛ вдрызг проваливают регулярку, тогда как череповчане демонстрируют симпатичный, авторский стиль и к концу января опережают несравненно более могущественный в финансовом и остальных планах армейский клуб. В очной встрече в Череповце «Северсталь» может увеличить отрыв от ЦСКА и приблизиться к идущему на пятой строчке «Торпедо», армейцы же будут пытаться исправиться за крупное поражение в Санкт-Петербурге и уйти с седьмой строчки конференции.

🏐 17:30: «Динамо» М — «Динамо-Ак Барс», Суперлига (ж), 18-й тур

Интрига: очная борьба топ-3 женской Суперлиги

Немногие в этом розыгрыше чемпионата России могут забрать не то что матч, а даже сет у москвичек. Но «Локомотив» смог, поборется и казанское «Динамо». Команда в тройке Суперлиги с Эленой Пьетрини в нападении терзала лидеров на домашней арене. Счёт был близкий, подопечные Зорана Терзича даже отвоевали и партию. Тем более очные встречи при небольшом перевесе хозяев — 18:15 — говорят о сложности соперника.

🏐 18:00: «Зенит СПб» — «Зенит-Казань», Суперлига (м), 19-й тур

Интрига: питерцы исполнят матч жизни?

Сложно поверить, что Казань сейчас способны остановить их одноклубники из Санкт-Петербурга. Уверенные победы над «Динамо» и «Локо» показали уровень запаса, когда соперники только прикрывают зону плей-офф чемпионата России. Проблемы питерцев не решит даже новичок из Румынии Александру Рацэ, который сыграет первый матч именно в зенитовском дерби. Но, возможно, поддавят домашние трибуны – «Зенит-Казань» всё же проигрывал в этом сезоне в гостях.

⚽️ 20:00: «Лацио» — «Наполи», Серия А, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: отомстит ли «Наполи» за поражение в первом круге?

Не так давно обе команды вернулись из Саудовской Аравии, где проходил розыгрыш Суперкубка Италии. У «Лацио» посещение страны получилось совсем коротким — проиграли «Интеру» в полуфинале и полетели обратно. А вот «Наполи» добрался до решающего матча, где, впрочем, тоже проиграл «Интеру». Но времени на восстановление имел меньше будущего соперника. Вообще, этот сезон для обеих команд очень средний. Смены тренеров не помогают действующим чемпионам вернуться на прежний уровень, под вопросом даже их место в еврокубках. Но если они хотят туда попасть, надо начать побеждать — тем более «Лацио» хлопнул их в первом круге. Хорошая возможность взять реванш.

⚽️ 20:00: Экваториальная Гвинея — Гвинея, Кубок Африки, 1/8 финала

Интрига: продолжит ли Экваториальная Гвинея сенсационный путь на турнире?

Экваториальная Гвинея — открытие КАН. Команда умудрилась занять первое место в группе с Нигерией, Кот-д’Ивуаром и Гвинеей-Бисау. Хотя перед турниром им прогнозировался в лучшем случае выход в плей-офф с третьего места. А вот Гвинея, наоборот, слегка разочаровала. В группе болельщики вряд ли увидели то, чего ожидали: невзрачная игра, которая привела только к третьему месту. Даже удивительно, что Экваториальная Гвинея всё равно не считается фаворитом в противостоянии. Хотя команда не проигрывает 13 матчей, при этом имея одну из худших линий обороны в турнире. Продолжат ли они триумфальный путь?

⚽️ 22:45: «Фиорентина» — «Интер», Серия А, 22-й тур

Интрига: ждать ли нового разгрома «Фиорентины»?

Эти команды вместе с «Наполи» и «Лацио» ездили в Саудовскую Аравию на Суперкубок Италии. Правда, «Фиорентина» там долго не пробыла — получила три мяча от неаполитанцев и поехала обратно. Так что времени на подготовку с обладателем Суперкубка Италии «Интером» у них было достаточно. Вообще, у «Фиорентины» наблюдается небольшой спад — в четырёх матчах только одна победа. И то в серии пенальти. При этом дома они не проигрывают уже восемь матчей. Понятно, что «Интеру» не будет просто, ведь соперник — из топ-5 чемпионата. Хотя в первом круге миланцы закинули «Фиорентине» четыре гола. Получится ли снова?

⚽️ 23:00: «Атлетико» — «Валенсия», Примера, 22-й тур

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Интрига: «Атлетико» не вернётся в топ-4?

У «Атлетико» вышел уж очень насыщенный январь. Зарубы с «Реалом» в Суперкубке и Кубке Испании, поражение от «Жироны» и сложные победы над «Гранадой» и «Севильей» в чемпионате и Кубке соответственно. Сейчас команда на пятом месте — имеет одинаковое количество очков с «Атлетиком» и матч в запасе. Но «Валенсия» точно не тот соперник, с которым будет легко. В этом сезоне она закрепилась в группе преследователей лидеров. Понятно, что за топ-5 зацепиться будет тяжело, но за шестое-восьмое место команда наверняка поборется. В последних четырёх матчах у них только победы, отличная форма, так почему бы не подпортить настроение и «Атлетико»?

⚽️ 23:00: Египет — ДР Конго, Кубок Африки, 1/8 финала

Интрига: вылетит ли фаворит уже в 1/8 финала?

Египет удивительно провёл групповой этап — все три матча завершились со счётом 2:2. Да, команда раньше славилась надёжной защитой, но теперь этого нет. У своих ворот они допускают кучу моментов. В атаке всё тоже не идеально: во 2-м туре сломался Салах, и теперь он в лучшем случае восстановится к финалу. Но Египту туда будет очень трудно попасть, ведь уже в 1/8 финала ждёт уверенный в себе и, главное, сбалансированный соперник. ДР Конго действительно ровно провела групповой этап, при этом игра впечатлила многих. И вряд ли они без борьбы отдадут место в четвертьфинале.