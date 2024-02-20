12 топ-событий среды: Овечкин с Капризовым в НХЛ, «Барселона» в ЛЧ, а ещё теннис и Ф-1

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 21 февраля 2024, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: начнёт ли Александр Овечкин новую голевую серию?

У капитана «Вашингтона» в нынешнем сезоне дела с заброшенными шайбами обстояли далеко не так хорошо, как мы привыкли видеть. Но недавно он заметно улучшил своё положение, выдав шестиматчевую голевую серию. Овечкин остановился в шаге от личного рекорда — в дебютном сезоне он забивал в семи матчах подряд, но на этот раз не смог отличиться в игре с «Монреалем». Возможно, этой ночью он начнёт новую серию?

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: одержат ли «Рейнджерс» восьмую победу подряд?

Коллектив Питера Лавиолетта сейчас в огромном порядке — «синерубашечники» идут на серии из семи побед и находятся всего в двух очках от первого места на Востоке НХЛ, имея игру в запасе относительно лидирующего «Бостона». Но обыграть «Даллас» — задачка не из лёгких. «Звёзды», даже несмотря на два поражения подряд, всё равно идут на второй строчке Запада. В их пользу также говорит победа в единственной очной встрече этого сезона — смогут ли «рейнджеры» взять реванш на своём льду?

🏒 4:00: «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 21 февраля 2024, среда. 04:00 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько очков наберёт Кирилл Капризов?

Последний матч для российской звезды «Миннесоты» выдался роскошным — Капризов установил личный рекорд по результативности, набрав 6 (3+3) очков в игре с «Ванкувером». Кирилл стал третьим российским игроком, который смог достичь подобного результата — до него это делали только Никита Кучеров и Сергей Макаров. «Виннипег» с большим преимуществом является самой надёжной командой НХЛ — как много очков Капризов сможет набрать в матче с «реактивщиками»?

🏎 10:00: Формула-1, предсезонные тесты, первый день

Интрига: у кого и как пройдёт дебют новых болидов?

Дождались! Межсезонье в Формуле-1 заканчивается: в Бахрейне в среду стартуют предсезонные тесты чемпионата мира. В распоряжении конюшен и их гонщиков всего три дня испытаний новых машин, так что вряд ли кто-то будет до последнего скрывать свои новинки. Соответственно, мы быстро оценим примерную форму команд, восхитимся самыми неожиданными техническими решениями и предположим, у кого сезон может стартовать не по плану. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайны всех трёх дней тестов, подключайтесь!

🎾 10:00*: Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — Людмила Самсонова (Россия, 12), Дубай, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Самсонова с чемпионкой Уимблдона?

Людмила Самсонова пока успешно продвигается по сетке Дубая. В первом круге она в двух сетах справилась с квалифаером Викторией Томовой, а на второй раунд с Анастасией Павлюченковой даже не пришлось выходить на корт из-за снятия соперницы. Теперь россиянке предстоит помериться силами с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой. Девушки ранее встречались дважды, и пока у них счёт равный — 1:1. Людмила была сильнее в Берлине-2021, а Маркета — на Australian Open — 2022. Победительница нового матча сыграет затем в 1/4 финала с кем-то из пары Сорана Кырстя — Донна Векич.

🎾 11:30*: Елена Остапенко (Латвия, 9) — Анна Калинская (Россия, Q), Дубай, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чего добьётся четвертьфиналистка АО в сражении с чемпионкой «РГ»?

Анна Калинская после успеха в квалификации Дубая прошла уже два круга основной сетки. Правда, доставались ей пока не самые статусные соперницы — такой же квалифаер Сторм Хантер и лаки-лузер Кристина Букша, спешно заменившая в сетке пятого номера посева Онс Жабер. Теперь Анне предстоит непростое испытание в противостоянии с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко. Но надо сказать, что и сама Калинская совсем недавно доходила до четвертьфинала ТБШ — на Australian Open — 2024, а в личных встречах с Остапенко ведёт — 1-0: отличилась в Аделаиде-2023. Победительница нового матча сыграет в 1/4 финала либо с кем-то из пары Кори Гауфф — Элизабетта Коччаретто, либо с лучшей из дуэта Каролина Плишкова — Эшлин Крюгер.

🎮 19:00: Игры будущего — 2024, открытие турнира

Интрига: выступит ли на шоу Камила Валиева?

Соревнования на глобальном фиджитал-чемпионате в Казани стартовали ещё в понедельник, и масштабное двухчасовое шоу лишь знаменует начало основной программы. Детали церемонии держат в секрете, но заниматься ей будет опытная команда Игоря Крутого (Европейские игры, Универсиада и так далее), так что глобальный турнир точно получит красивую обложку. Остаётся лишь понять, действительно ли на открытие Игр приедут главные звезды российского спорта – Илья Ковальчук, Камила Валиева и другие.

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2024, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: хозяева вновь победят?

В этом противостоянии в последнее время преимущество неизменно находится на стороне домашних команд. В последний раз гости одерживали победу аж семь матчей назад — в 2021 году «Локомотив» выиграл по итогам серии буллитов. А если говорить про победы в основное время, то нужно отмотать вообще до 2019 года — тогда «Ак Барс» переиграл железнодорожников в Ярославле со счётом 4:0. Смогут ли казанцы в очередной раз воспользоваться преимуществом домашней площадки?

🎾 19:30*: Анастасия Потапова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 6), Дубай, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Потапова в матче с финалисткой Australian Open?

Анастасия Потапова добралась до третьего круга «тысячника» в Дубае, где сразится с финалисткой недавнего АО — Чжэн Циньвэнь. Ранее девушки встречались трижды. Первые две встречи остались за китаянкой — на US Open — 2022 и в Аделаиде-2023, а вот в Майами-2023 первенствовала уже россиянка. Победительница нового матча далее сыграет с кем-то из пары Ига Свёнтек — Элина Свитолина.

⚽️ 22:30: «Ливерпуль» — «Лутон Таун», АПЛ, 26-й тур

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Интрига: аутсайдер вновь отберёт очки у лидера?

«Лутон» дерзко начал дебютный сезон в АПЛ, но к середине розыгрыша стало понятно, что команда будет бороться за выживание. И вот теперь после встречи с «Манчестер Юнайтед» (1:2) скромный клуб ждёт выездная игра с «Ливерпулем». В первом круге аутсайдеру даже удалось отобрать у команды Юргена Клоппа очки (1:1) – интересно, получится ли снова? Учитывая напряжение и невеликий отрыв мерсисайдцев, ничья всерьёз обострит чемпионскую интригу. А «Лутону» вообще нужны любые очки.

⚽️ 23:00: «Порту» — «Арсенал», ЛЧ, 1/8 финала, первый матч

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Интрига: «Арсенал» никогда не обыгрывал «Порту» на выезде. Это наконец случится?

С учётом формы команды Микеля Артеты, лондонцев сейчас в принципе мало кто остановит: они забивают соперникам много, почти не пропускают и наводят ужас на оппонента любого уровня. За португальцев – статистика, но даже она рано или поздно подводит: несмотря на отсутствие побед у «Арсенала» на выезде, кажется, что случится она именно сейчас. Уж больно англичане хороши.

⚽️ 23:00: «Наполи» — «Барселона», ЛЧ, 1/8 финала, первый матч

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Интрига: поможет ли Неаполю внезапная смена главного тренера?

Вальтер Маццарри не проработал в «Наполи» и ста дней – его убрали. И моментально нашли нетривиальную замену – ей стал главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона. А помогать ему будет Марек Гамшик! Вот это эмоциональный импульс перед важнейшей зарубой с «Барселоной». Учитывая поникшего и готовящегося покинуть свой пост в конце сезона Хави, встреча может стать определяющей. Фактор домашнего поля должен помочь итальянцам.