Топ-матчи вторника: исторический финал Кубка Стэнли, Евро-2024 и Копа Америка

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Посмотреть все события 25 июня в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Колумбия — Парагвай, Кубок Америки — 2024, группа D. 1-й тур

Интрига: прервёт ли Парагвай неудачную серию в матчах с колумбийцами?

Пожалуй, можно сказать, что командам не повезло с жеребьёвкой — они попали в одну группу с Бразилией. В плей-офф из каждого квартета выйдут по две лучшие сборные, так что предстоящая игра Колумбии и Парагвая имеет немаловажное значение. На предыдущем турнире обе команды вышли в четвертьфинал, а колумбийцы и вовсе взяли бронзовые медали. Не исключено, что теперь дальше пройдёт кто-то один. У Парагвая в последнее время не получается в матчах с Колумбией. Во-первых, не забивает в трёх играх подряд. Во-вторых, серия без побед насчитывает пять матчей. Колумбия дважды обыгрывала соперника в двух предыдущих встречах на Кубке Америки.

🏆🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, финал Кубка Стэнли, седьмой матч

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Интрига: кто станет чемпионом НХЛ?

«Эдмонтон» совершил невероятный подвиг и стал третьей командой в истории НХЛ, которой удалось отыграться с 0-3 в финале Кубка Стэнли. Теперь всё предельно просто. Победитель забирает всё. Нас ждёт последний матч сезона НХЛ. Кто победит, тот и выиграет чемпионский титул. Коннор Макдэвид или Сергей Бобровский? Один из них ближайшей ночью впервые в карьере станет чемпионом НХЛ, второй уйдёт со льда ни с чем. Сегодня всё решится.

⚽️ 4:00: Бразилия — Коста-Рика, Кубок Америки — 2024, группа D. 1-й тур

Интрига: сколько мячей забьют бразильцы?

Сборная Бразилии традиционно входит в число главных фаворитов Копа Америки. Три года назад она остановилась в шаге от победы в турнире. Мало того, чтобы бразильцы проиграли домашний финал, так ещё и кому. Аргентине — очень принципиальному сопернику. Коста-Рика обыграла Бразилию один раз, а всего команды встречались друг с другом 11 раз. Но эта единственная победа состоялась ещё в далёком 1960 году. С того момента у Бразилии идеальная статистика — восемь побед в восьми матчах с общим счётом 27:5. Уже можно сочувствовать болельщикам Коста-Рики?

⚽️ 19:00: Нидерланды — Австрия, ЧЕ-2024, группа D. 3-й тур

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Интрига: нанесёт ли Австрия первое поражение сопернику на турнире?

Австрия точно выйдет в плей-офф, если обыграет соперника. Нидерландам достаточно не проиграть. Если взглянуть на статистику личных встреч, может появиться ощущение, что команда Рональда Кумана справится с задачей. Шесть побед в шести последних матчах. Но Австрия заметно преобразилась с приходом Ральфа Рангника — ей по силам «покусать» любого соперника. Впрочем, вполне вероятно, что ничья откроит обеим командам путь в 1/8 финала. Три года назад там были и те, и другие. Но австрийцы проиграли Италии (1:2), а Нидерланды — Чехии (0:2).

⚽️ 19:00: Франция — Польша, ЧЕ-2024, группа D. 3-й тур

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Интрига: выйдет ли на поле Мбаппе?

Игра нынешней сборной Франции далека от лучших образцов. Да, оборона пока справляется со своими обязанностями — 0 пропущенных мячей в двух матчах. Но что с атакой? Всего один гол за две игры, да и тот стал следствием срезки австрийского футболиста в свои ворота. Килиан Мбаппе сломал нос в конце первого матча и пропустил второй. Звёздный нападающий уже вовсю занимается в защитной маске, но тренер не рискнул выпустить его на игру с Нидерландами (0:0). Французам достаточно не проиграть, чтобы напрямую выйти в 1/8 финала. Хотя они почти наверняка будет там даже в случае поражения. А вот поляки проведут заключительный матч — они уже ни при каком раскладе не поднимутся выше последнего места в группе.

Мбаппе может играть в чёрной маске, но выпустят ли его на поле? Мбаппе сможет играть за сборную Франции на Евро-2024 в чёрной маске

⚽️ 22:00: Англия — Словения, ЧЕ-2024, группа C. 3-й тур

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Интрига: обыграет ли Словения соперника впервые в истории?

Кто только уже не критиковал сборную Англии. Скучная игра команды Гарета Саутгейта временами вызывает отвращение, но пока она приносит результат. Англичане набрали четыре очка после двух туров и расположились на первой строчке в таблице группы. Если они победят в третьем матче, то гарантируют себе первое место. Если наберут хотя бы одно очко, то точно выйдут в 1/8 финала. Словенцы на этом турнире завершили оба матча с одинаковым счётом — 1:1. При определённом раскладе они выйдут в плей-офф, если снова не проиграют. Одно можно сказать точно — победитель предстоящего матча точно сыграет в плей-офф. Кстати, Словения ещё ни разу в истории не обыгрывала англичан (одна ничья, пять поражений).

⚽️ 22:00: Дания — Сербия, ЧЕ-2024, группа C. 3-й тур

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Интрига: выйдет ли Сербия в 1/8 финала?

Сборная Сербии поставила себя в непростое положение. В заключительном туре ей нужно побеждать, чтобы претендовать на выход в плей-офф. А вот ничья, скорее всего, оставит команду Драгана Стойковича без места в 1/8 финала. А что нужно сборной Дании? Если она побеждает, то гарантирует себе место в плей-офф. Команда сохранит шансы и в случае ничейного результата. Ранее соперники трижды встречались друг с другом, и всякий раз побеждали датчане. Более того, сербы забили в этих трёх матчах всего лишь один мяч.