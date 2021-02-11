Рублёв вышел в 3-й круг AO, «Аталанта» стала финалистом Кубка Италии. Главное к утру

Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Екатерина Александрова вышли в третий круг турнира Australian Open, а «Аталанта», обыграв «Наполи», вышла в финал Кубка Италии – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Рублёв обыграл Монтейро и вышел в третий круг Australian Open.

2. Хачанов победил Беранкиса во втором круге Australian Open.

3. «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, обыграв «Наполи».

4. «Такую наглость и хамство видела впервые». Пидгрушная обвинила Эберг в неспортивной борьбе.

5. «Эвертон» и «Тоттенхэм» выдали самый результативный матч в Кубке Англии за 60 лет.

6. Кокорин досрочно покинул тренировку «Фиорентины».

7. Газзаев покинет «Сиену», не успев её возглавить.

8. УНИКС обыграл «Зенит» с разницей «+1», реализовав победный бросок за 2 секунды до сирены.

9. «Барселона» проиграла «Севилье» в полуфинальном матче Кубка Испании.

10. Генеральный директор «Рубина»: € 10 млн за Кварацхелию? Тут даже не о чем говорить.

11. Экс-защитник «Зенита» отказался от предложения «Ньюэллс Олд Бойз».

12. Александрова победила Крейчикову и вышла в третий круг Australian Open.

13. Йоханнес Бё догнал Александра Тихонова по числу золотых наград чемпионатов мира.

14. «Манчестер Сити» обыграл «Суонси» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии.