Рублёв вышел в 3-й круг AO, «Аталанта» стала финалистом Кубка Италии. Главное к утру

Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Екатерина Александрова вышли в третий круг турнира Australian Open, а «Аталанта», обыграв «Наполи», вышла в финал Кубка Италии – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Рублёв обыграл Монтейро и вышел в третий круг Australian Open.
2. Хачанов победил Беранкиса во втором круге Australian Open.
3. «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, обыграв «Наполи».
4. «Такую наглость и хамство видела впервые». Пидгрушная обвинила Эберг в неспортивной борьбе.
5. «Эвертон» и «Тоттенхэм» выдали самый результативный матч в Кубке Англии за 60 лет.
6. Кокорин досрочно покинул тренировку «Фиорентины».
7. Газзаев покинет «Сиену», не успев её возглавить.
8. УНИКС обыграл «Зенит» с разницей «+1», реализовав победный бросок за 2 секунды до сирены.
9. «Барселона» проиграла «Севилье» в полуфинальном матче Кубка Испании.
10. Генеральный директор «Рубина»: € 10 млн за Кварацхелию? Тут даже не о чем говорить.
11. Экс-защитник «Зенита» отказался от предложения «Ньюэллс Олд Бойз».
12. Александрова победила Крейчикову и вышла в третий круг Australian Open.
13. Йоханнес Бё догнал Александра Тихонова по числу золотых наград чемпионатов мира.
14. «Манчестер Сити» обыграл «Суонси» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии.
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