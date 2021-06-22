Поражение и вылет России с Евро, Украина — на третьем месте в группе. Главное к утру

Сборная России крупно уступила Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы и покинула турнир, сборная Украины проиграла Австрии и заняла третье место в группе – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России разгромно проиграла Дании и заняла последнее место в группе.
2. Украина проиграла Австрии и заняла третье место в группе Евро-2020.
3. Сборная Бельгии обыграла Финляндию в Петербурге.
4. Нидерланды разгромили Северную Македонию, Вейналдум оформил дубль.
5. Россия крупно обыграла Словению и встретится с Бельгией в 1/4 финала женского Евробаскета.
6. Дзюба догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории сборной России.
7. «Тампа» разгромила «Айлендерс» в полуфинале Кубка Стэнли, у Кучерова 3 ассиста.
8. Сборная Аргентины обыграла Парагвай в матче Кубка Америки.
9. Автогол Видаля не позволил Чили одержать победу над Уругваем в матче Кубка Америки.
10. Яя Туре получил рабочую визу и скоро присоединится к штабу «Ахмата».
11. Российские волейболисты обыграли Германию, одержав 9-ю победу в Лиге наций.
- 22 июня 2021
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