Поражение и вылет России с Евро, Украина — на третьем месте в группе. Главное к утру

Сборная России крупно уступила Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы и покинула турнир, сборная Украины проиграла Австрии и заняла третье место в группе – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России разгромно проиграла Дании и заняла последнее место в группе.

2. Украина проиграла Австрии и заняла третье место в группе Евро-2020.

3. Сборная Бельгии обыграла Финляндию в Петербурге.

4. Нидерланды разгромили Северную Македонию, Вейналдум оформил дубль.

5. Россия крупно обыграла Словению и встретится с Бельгией в 1/4 финала женского Евробаскета.

6. Дзюба догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории сборной России.

7. «Тампа» разгромила «Айлендерс» в полуфинале Кубка Стэнли, у Кучерова 3 ассиста.

8. Сборная Аргентины обыграла Парагвай в матче Кубка Америки.

9. Автогол Видаля не позволил Чили одержать победу над Уругваем в матче Кубка Америки.

10. Яя Туре получил рабочую визу и скоро присоединится к штабу «Ахмата».

11. Российские волейболисты обыграли Германию, одержав 9-ю победу в Лиге наций.

12. Экс-игрок «Спартака» Ташаев перешёл в «Ротор».