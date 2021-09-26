Сенсационная победа Усика над Джошуа и внезапный уход Сёмина из «Ростова». Главное к утру

Украинский супертяжеловес Александр Усик сенсационно победил британца Энтони Джошуа, Юрий Сёмин покинул «Ростов» за сутки до матча с «Ахматом», а «Челси» показал блёклую игру в игре с «Манчестер Сити». Главное к утру в подборке «Чемпионата».