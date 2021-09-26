Сенсационная победа Усика над Джошуа и внезапный уход Сёмина из «Ростова». Главное к утру
Поделиться
Украинский супертяжеловес Александр Усик сенсационно победил британца Энтони Джошуа, Юрий Сёмин покинул «Ростов» за сутки до матча с «Ахматом», а «Челси» показал блёклую игру в игре с «Манчестер Сити». Главное к утру в подборке «Чемпионата».
- Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе .
- Юрий Сёмин покинул пост главного тренера «Ростова».
- «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в центральном матче 6-го тура английской Премьер-лиги.
- Алджэмейн Стерлинг снялся с UFC 267. Реванша с Петром Яном не будет.
- Путин предложил рассмотреть возможность проведения в России ещё одного чемпионата мира.
- РПЛ: «Спартак» всухую обыграл «Уфу», «Локомотив» сыграл вничью с «Химками», а «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов».
- КХЛ: ЦСКА крупно уступил «Металлургу», а «Салават» сумел отыграться с 0:2 и победить «Локомотив».
- Волкановски защитил титул в главном бою UFC 266, победив Ортегу единогласным решением.
- Рублёв в паре с Циципасом победил Иснера с Кирьосом на Кубке Лэйвера, а Медведев обыграл Шаповалова.
- Норрис выиграл квалификацию Гран-при России, Шумахер быстрее Мазепина почти на 4 секунды.
Комментарии
- 26 сентября 2021
-
10:45
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:57
-
00:59
-
00:51
-
00:47
-
00:41
-
00:22
- 25 сентября 2021
-
23:54
-
23:51
-
23:41
-
23:38
-
23:27
-
23:10
-
23:04
-
23:01
-
22:50
-
22:37
-
22:30
-
22:29
-
22:24
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:13
-
22:09
-
22:07
-
22:02
-
21:55
Партнерский контент