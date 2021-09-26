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Сенсационная победа Усика над Джошуа и внезапный уход Сёмина из «Ростова». Главное к утру

Сенсационная победа Усика над Джошуа и внезапный уход Сёмина из «Ростова». Главное к утру
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Украинский супертяжеловес Александр Усик сенсационно победил британца Энтони Джошуа, Юрий Сёмин покинул «Ростов» за сутки до матча с «Ахматом», а «Челси» показал блёклую игру в игре с «Манчестер Сити». Главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе .
  2. Юрий Сёмин покинул пост главного тренера «Ростова».
  3. «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в центральном матче 6-го тура английской Премьер-лиги.
  4. Алджэмейн Стерлинг снялся с UFC 267. Реванша с Петром Яном не будет.
  5. Путин предложил рассмотреть возможность проведения в России ещё одного чемпионата мира.
  6. РПЛ: «Спартак» всухую обыграл «Уфу», «Локомотив» сыграл вничью с «Химками», а «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов».
  7. КХЛ: ЦСКА крупно уступил «Металлургу», а «Салават» сумел отыграться с 0:2 и победить «Локомотив».
  8. Волкановски защитил титул в главном бою UFC 266, победив Ортегу единогласным решением.
  9. Рублёв в паре с Циципасом победил Иснера с Кирьосом на Кубке Лэйвера, а Медведев обыграл Шаповалова.
  10. Норрис выиграл квалификацию Гран-при России, Шумахер быстрее Мазепина почти на 4 секунды.
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